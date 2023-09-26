حسین پور به نشان نقره دست یافت/ تکواندو همچنان در حسرت طلا

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، علیرضا حسین پور تکواندوکار وزن ۶۳- کیلوگرم کشورمان در دیدار نهایی «بان لانگ» از تایلند با نشان برنز مسابقات جهانی ۲۰۲۳ باکو را پیش رو داشت. راند نخست این دیدار را نماینده تایلند را ۷ بر ۶ به سود خود خاتمه داد. در راند دوم بازهم این تایلندی بود که صاحب پیروزی شد و نماینده کشورمان نقره گرفت.

وی امروز صبح کار خود با برتری ۲ بر صفر مقابل «ریحان» از اندونزی آغاز کرد و سپس برابر «محمدخان» از پاکستان با همین نتیجه صاحب برتری شد. حسین پور در سومین مبارزه به مصاف «لی» از کره جنوبی رفت و در دو راند متوالی شکست داد و به نیمه نهایی صعود کرد. نماینده کشورمان در این مرحله «زائد الحوانی» تکواندوکار عنوان اردنی دارنده با مدال برنز جهان را در دو راند شکست داد و به فینال راه پیدا کرد.

در رقابت‌های نوبت صبح رشته تکواندو، در وزن ۵۳- کیلوگرم زنان، ناهید کیانی بعد از یک دور استراحت، در مرحله یک هشتم نهایی نتیجه را به «جوابمان» از تایلند واگذار کرد و حذف شد. نرگس میر نورالهی هم به نماینده کره جنوبی باخت و از جدول خارج شد.