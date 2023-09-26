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۴ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۲۵

معاون گردشگری اردبیل:

مجوز برگزاری ۱۵ رویداد مهم اردبیل به عنوان رویدادهای ملی صادر شد

مجوز برگزاری ۱۵ رویداد مهم اردبیل به عنوان رویدادهای ملی صادر شد

اردبیل- معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: مجوز برگزاری ۱۵ رویداد مهم استان اردبیل به عنوان رویدادهای ملی وزارت میراث‌فرهنگی صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی نجار قابل بعدازظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه رویدادها و جشنواره‌های متنوعی در استان وجود دارد که نقش قابل توجهی در انعکاس قابلیت‌ها و آداب و رسوم استان دارد، اظهار کرد: ۱۵ رویداد مهم استان اردبیل در فهرست رویدادهای ملی وزارت میراث‌فرهنگی ثبت و مجوز برگزاری این رویدادها صادر شد.

وی افزود: جشنواره «فرهنگی ورزشی عشایر»، جشنواره «نان و برکت»، جشنواره «زمستان بیدار» و جشنواره «سیب و انگور» برای شهرستان مشگین شهر و جشنواره بین‌المللی «کوچ عشایر شاهسون مغان» برای شهرستان بیله‌سوار، جشنواره «آش و غذاهای سنتی» و «آئین ملی چشمه باشی» با نام جشنواره «نو اوستی» برای شهرستان نیر به ثبت رسیده‌اند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اردبیل بیان کرد: جشنواره «چومچه خاتون» و جشنواره «هیوا» برای شهرستان کوثر، جشنواره «الله لاما» برای شهرستان گرمی و جشنواره «عسل سبلان» و جشنواره «گیلاس» برای شهرستان اردبیل و جشنواره «گل‌های بابونه» برای شهرستان نمین ثبت رسمی شده و دو رویداد دیگر نیز در حال بررسی ارزیابان وزارت میراث‌فرهنگی است.

نجار قابل خاطرنشان کرد: ثبت این رویدادها نقطه عطفی در توسعه برنامه‌های بازاریابی و ارتقا برند استان تلقی می‌شود.

کد مطلب 5895833

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