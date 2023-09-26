مجوز برگزاری ۱۵ رویداد مهم اردبیل به عنوان رویدادهای ملی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی نجار قابل بعدازظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه رویدادها و جشنواره‌های متنوعی در استان وجود دارد که نقش قابل توجهی در انعکاس قابلیت‌ها و آداب و رسوم استان دارد، اظهار کرد: ۱۵ رویداد مهم استان اردبیل در فهرست رویدادهای ملی وزارت میراث‌فرهنگی ثبت و مجوز برگزاری این رویدادها صادر شد.

وی افزود: جشنواره «فرهنگی ورزشی عشایر»، جشنواره «نان و برکت»، جشنواره «زمستان بیدار» و جشنواره «سیب و انگور» برای شهرستان مشگین شهر و جشنواره بین‌المللی «کوچ عشایر شاهسون مغان» برای شهرستان بیله‌سوار، جشنواره «آش و غذاهای سنتی» و «آئین ملی چشمه باشی» با نام جشنواره «نو اوستی» برای شهرستان نیر به ثبت رسیده‌اند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اردبیل بیان کرد: جشنواره «چومچه خاتون» و جشنواره «هیوا» برای شهرستان کوثر، جشنواره «الله لاما» برای شهرستان گرمی و جشنواره «عسل سبلان» و جشنواره «گیلاس» برای شهرستان اردبیل و جشنواره «گل‌های بابونه» برای شهرستان نمین ثبت رسمی شده و دو رویداد دیگر نیز در حال بررسی ارزیابان وزارت میراث‌فرهنگی است.

نجار قابل خاطرنشان کرد: ثبت این رویدادها نقطه عطفی در توسعه برنامه‌های بازاریابی و ارتقا برند استان تلقی می‌شود.