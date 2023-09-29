انگلیس ۱۱ فرد و نهاد روسیه را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت خارجه انگلیس، لندن امروز ۱۱ فرد و نهاد روسی را به فهرست تحریم های خود علیه مسکو اضافه کرد.

بر اساس اعلام این وبگاه، بهانه این اقدام ضدروسی انگلیس، برگزاری همه‌پرسی در مناطق آزاد شده اوکراین ادعا شده است.

به گزارش اسپوتنیک، بر اساس سندی که دولت انگلیس منتشر کرده است، لندن امروز «الکساندر کورنکوف» (Alexander Kurenkov) وزیر شرایط اضطراری روسیه و همچنین کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه را به فهرست تحریم‌ های خود اضافه کرده است.

لندن همچنین رئیس دولت منطقه خرسون و رئیس کمیسیون انتخابات این منطقه را نیز در لیست سیاه قرار داده است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه انگلیس در این خصوص ادعا شده است: مقامات بیشتری از روسیه که در تهاجم غیرقانونی (!) به اوکراین دخیل بودند، با تحریم‌ های جدیدی از جمله محدودیت‌ های مالی که امروز (۲۹ سپتامبر) توسط وزیر امور خارجه اعلام شد، هدف قرار گرفتند.

بیانیه مذکور اضافه می کند: ۱۱ مورد جدید توسط بریتانیا در واکنش به تلاش های روسیه برای استفاده از انتخابات ساختگی (!) برای مشروعیت بخشیدن به کنترل غیرقانونی خود بر خرسون، زاپوریژژیا، دونتسک، لوهانسک و کریمه که همگی بخشی از قلمرو اوکراین هستند، اعمال خواهد شد. در میان کسانی که تعیین شده اند، یک سازمان و مقامات ارشد روسیه هستند که همگی مستقیماً برای تضعیف اوکراین و تهدید تمامیت ارضی آن اقدام کرده اند!

از سوی دیگر، وزارت خارجه روسیه دو روز پیش با انتشار بیانیه‌ ای اعلام کرد ۲۳ فرد و نهاد مربوط به دولت انگلیس را تحریم کرده است.

در بیانیه وزارت خارجه روسیه تأکید شده بود که ورود به خاک روسیه برای افراد تحریم‌شده ممنوع است، به‌ویژه برای «تونی راداکین»، رئیس ستاد دفاعی نیروهای مسلح انگلیس و و مسئول آموزش نظامیان نیروهای مسلح اوکراین در خاک انگلیس.

گفتنی است که همه‌ پرسی پیوستن ۴ منطقه خرسون، زاپروژیا، لوهانسک و دونتسک مهر ماه گذشته برگزار شد و پس از رأی موافق اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌ کنندگان در این همه‌ پرسی، مناطق مذکور درخواست رسمی خود را برای پیوستن به روسیه ارائه کردند.

«ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه فروردین ماه سال جاری اعلام کرد که مردم مناطق الحاق شده به کشورش، سال‌ ها در انتظار رهایی بودند.

رئیس جمهور روسیه گفت که مردم در دونتسک و لوهانسک و نیز مناطق زاپروژیا و خرسون سال‌ ها برای رسیدن به حق الحاق به روسیه جنگیده‌ اند.

پوتین همچنین ادامه داد: این مردم سال‌هاست که در شرایط کاملاً متفاوت از بعد حکومت منطقه ای و شهری زندگی کرده‌اند که همانند شرایط روسیه نیست.