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۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۴۲

واکنش حزب الله لبنان به انفجارهای تروریستی پاکستان

واکنش حزب الله لبنان به انفجارهای تروریستی پاکستان

حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای، انفجارهای تروریستی در پاکستان که شمار زیادی جان باخته و مجروح برجای گذاشت را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد: حزب الله انفجارهای تروریستی سرزده از سوی گروههای تکفیری ضد نمازگزاران در پاکستان که صدها شهید و زخمی و دهها مفقود برجای گذاشت را محکوم می کند.

در بیانیه حزب الله آمده است: ما مجدداً از علما و اندیشمندان می‌خواهیم که با این فکر گمراه مقابله کرده و ابعاد خطرناک آن را تشریح کنند. ما همچنین از کشورهای منطقه و سازمان‌های محلی و دینی و همه گروههای سیاسی و مردمی می‌خواهیم که همکاری مشترکی در مبارزه با گروههای تکفیری و تروریستی داشته باشند.

حزب الله لبنان بیان کرد: ما بر ضرورت تلاش حداکثری دولت پاکستان برای تحت پیگرد قرار دادن قاتلان و ممانعت از تکرار این جنایات تاکید می‌کنیم.

در بیانیه حزب الله لبنان همچنین آمده است: ما از خداوند متعال برای شهیدان طلب مغفرت می‌کنیم و به بازماندگان تسلیت می‌گوییم و با آنها همدردی می‌کنیم و برای مجروحان شفای عاجل آرزومندیم و همچنین توفیق در نجات زیرآوارماندگان و خارج کردن سالم آنها را خواستاریم.

از سوی دیگر «سید عمار حکیم» رئیس جریان حکمت ملی عراق نیز در پیامی ضمن محکوم کردن حملات تروریستی گفت: با تاسف و تاثر بسیار خبر دو انفجار انتحاری در پاکستان را دریافت کردیم که یکی از آنها نمازگزارانی را که آماده برگزاری جشن سالروز ولادت پیامبر اکرم (ص) در بلوچستان بودند و دیگری یک مسجد در جنوب پیشاور را هدف قرار داد.

وی این اقدامات جنایتکارانه را که شهروندان بی‌گناه را هدف قرار می‌دهد به شدت محکوم کرد و بار دیگر از جامعه جهانی به خصوص کشورهای آسیب دیده از تروریسم خواست که برای نابود کردن آن و خشک کردن منابعش همکاری بیشتری کنند.

رئیس جریان حکمت ملی عراق در پایان برای قربانیان رحمت الهی و برای بستگانشان صبر و و برای مجروحان شفای عاجل از خداوند طلب کرد.

واکنش عمان به انفجارهای پاکستان

وزارت خارجه عمان به انفجارهای پاکستان واکنش نشان داد و مراتب همدردی خود را پاکستان و خانواده قربانیان اعلام، و برای مجروحان هم شفای عاجل آرزو کرد.

وزارت خارجه عمان همچنین بر موضع ثابت مسقط در محکوم خشونت و تروریسم در همه اشکال آن تاکید کرد.

کد مطلب 5898485

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