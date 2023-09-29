واکنش حزب الله لبنان به انفجارهای تروریستی پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله لبنان در بیانیهای اعلام کرد: حزب الله انفجارهای تروریستی سرزده از سوی گروههای تکفیری ضد نمازگزاران در پاکستان که صدها شهید و زخمی و دهها مفقود برجای گذاشت را محکوم می کند.
در بیانیه حزب الله آمده است: ما مجدداً از علما و اندیشمندان میخواهیم که با این فکر گمراه مقابله کرده و ابعاد خطرناک آن را تشریح کنند. ما همچنین از کشورهای منطقه و سازمانهای محلی و دینی و همه گروههای سیاسی و مردمی میخواهیم که همکاری مشترکی در مبارزه با گروههای تکفیری و تروریستی داشته باشند.
حزب الله لبنان بیان کرد: ما بر ضرورت تلاش حداکثری دولت پاکستان برای تحت پیگرد قرار دادن قاتلان و ممانعت از تکرار این جنایات تاکید میکنیم.
در بیانیه حزب الله لبنان همچنین آمده است: ما از خداوند متعال برای شهیدان طلب مغفرت میکنیم و به بازماندگان تسلیت میگوییم و با آنها همدردی میکنیم و برای مجروحان شفای عاجل آرزومندیم و همچنین توفیق در نجات زیرآوارماندگان و خارج کردن سالم آنها را خواستاریم.
از سوی دیگر «سید عمار حکیم» رئیس جریان حکمت ملی عراق نیز در پیامی ضمن محکوم کردن حملات تروریستی گفت: با تاسف و تاثر بسیار خبر دو انفجار انتحاری در پاکستان را دریافت کردیم که یکی از آنها نمازگزارانی را که آماده برگزاری جشن سالروز ولادت پیامبر اکرم (ص) در بلوچستان بودند و دیگری یک مسجد در جنوب پیشاور را هدف قرار داد.
وی این اقدامات جنایتکارانه را که شهروندان بیگناه را هدف قرار میدهد به شدت محکوم کرد و بار دیگر از جامعه جهانی به خصوص کشورهای آسیب دیده از تروریسم خواست که برای نابود کردن آن و خشک کردن منابعش همکاری بیشتری کنند.
رئیس جریان حکمت ملی عراق در پایان برای قربانیان رحمت الهی و برای بستگانشان صبر و و برای مجروحان شفای عاجل از خداوند طلب کرد.
واکنش عمان به انفجارهای پاکستان
وزارت خارجه عمان به انفجارهای پاکستان واکنش نشان داد و مراتب همدردی خود را پاکستان و خانواده قربانیان اعلام، و برای مجروحان هم شفای عاجل آرزو کرد.
وزارت خارجه عمان همچنین بر موضع ثابت مسقط در محکوم خشونت و تروریسم در همه اشکال آن تاکید کرد.
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