واکنش بغداد و ریاض به انفجارهای تروریستی پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه عراق، بغداد به انفجارهای تروریستی در پاکستان واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وزارت خارجه عراق تسلیت و همدردی خود را به خانواده قربانیان ابراز و همبستگی خود را با دولت پاکستان در برابر تمامی تلاش های گروه‌های تروریستی و تکفیری تندرو برای هدف قرار دادن امنیت و ثبات این کشور اعلام کرد.

این وزارتخانه تاکید کرد که هدف قرار دادن نمازگزاران بی گناه در مساجد، گواه روشنی بر زشتی ایدئولوژی این گروه های تروریستی افراطی است که نیاز به همکاری و هماهنگی بیشتر برای مقابله با آنچه امنیت جمعی کشورها را تهدید می کند، دارد.

از سوی دیگر وزارت خارجه عربستان هم با صدور بیانیه ای به شدت انفجارهای تروریستی امروز پاکستان را محکوم کرد.

لازم به ذکر است که بر اثر انفجارهای تروریستی پاکستان ۵۷ نفر جان باختند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر زخمی شدند.