هم نفسی دو نسل دستاورد مهم اجلاس پیرغلامان حسینی است

محسن طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اجلاس بین المللی پیر غلامان حسینی زمانی وارد ایستگاه بیستم شده که در گذشته این اجلاس در پایتخت برگزار می‌شد اما رفته رفته به استان‌ها کشیده شد.

وی با اشاره به برگزاری اجلاس بیستم به میزبانی گیلان افزود: گیلان استان عالم پرور و دارای مردمانی متدین و اهل ایمان است و این فرهنگ تدین پروری و روحیه ایمانی از قبل انقلاب اسلامی در بین مردم این دیار موج می‌زد.

این مداح مطرح کشور با بیان اینکه گیلان مهد نخبگان فرهنگی و مذهبی است، گفت: وجود مساجد فعال، حسینیه‌ها و مهدیه‌های پر شور و امامزادگان مؤثر و از سوی دیگر آئین‌های و سنن فرهنگی و مذهبی در گیلان این استان را نسبت به سایر برجسته کرده است.

طاهری، قدردانی از پیر غلامان و ستایشگران مکتب حسینی را از مهم اهداف برگزاری اجلاس پیرغلامان برشمرد و بیان کرد: مداحان و پیر غلامان شاخص هر استان و چندین کشور اسلامی در یک همایش سه روزه در گیلان تجلیل می‌شوند.

وی با اشاره به تغییر گاه شمار برگزاری اجلاس پیر غلامان حسینی افزود: سنوات گذشته این اجلاس در ماه محرم انجام می‌شد اما با سنت شکنی این برنامه را ایام ولادت پیامبر (ص) و امام صادق (ع) و هفته وحدت برگزار خواهیم کرد.

این پیر غلام مطرح کشور با بیان اینکه اجلاس پیرغلامان حسینی موجب ترمیم شکاف نسلی شده است، گفت: در این اجلاس جوان‌ترها با مداحان و ذاکرین مسن و با تجربه گپ و گفتی تازه می‌کنند و در واقع یک نوع تجربه اندوزی برای نسل جوان است.

طاهری با بیان اینکه هم نفسی دو نسل جدید و قدیم دستاورد مهم اجلاس پیر غلامان حسینی است، اضافه کرد: رویش‌های جدید عرصه ستایشگری مکتب اهل بیت (ع) از کهنه کاران این عرصه کسب تجربه خواهند کرد.

وی با تاکید بر لزوم درس گیری از تجارب رفتاری، اخلاقی و گفتاری پیر غلامان توسط نسل جوان افزود: اجلاس پیر غلامان حسینی پدیده‌های جدید و الگوسازی را معرفی می‌کند.

مداح مطرح کشور با بیان اینکه ستایشگران مکتب آل الله نقاط قوت و اثرگذار فراوانی دارد، گفت: پرداختن به نقاط مثبت و اثرگذار پیر غلامان حسینی باید در دستور کار رسانه‌ها قرار گیرد.

طاهری با اشاره به تلاش شبانه روزی دشمن علیه مکتب اسلام و ظواهر و شعائر اسلامی بیان کرد: دشمن با برجسته سازی ضعف‌های کوچک دنبال کوچک سازی و کمرنگ کردن دستاوردهای بزرگ است.