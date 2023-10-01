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۹ مهر ۱۴۰۲، ۹:۳۴

در رشته های علوم پزشکی؛

نتایج انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته ۱۴۰۲ دانشگاه آزاد اعلام شد

نتایج انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته ۱۴۰۲ دانشگاه آزاد اعلام شد

نتایج انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ناپیوسته ۱۴۰۲ رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، نتایج انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ناپیوسته ۱۴۰۲ رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد و در سامانه http://azmoon.org قرار گرفت.

پذیرفته شدگان می توانند از ساعت ۱۰صبح چهارشنبه ۱۲ مهرماه با مراجعه به سامانه آموزشیار به آدرس http://edu.iau.ac.ir و مطابق جدول زمانی اعلام‌شده نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

پذیرفته‌شدگان جهت اطلاع از شرایط و ضوابط ثبت‌نام می توانند راهنمای مقطع موردنظر خود را از سامانه http://sanjesh.iau.ir دریافت و مطالعه کنند.

کد مطلب 5899729

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    نظرات

    • IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
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      صید تمامی داوطلبان و جوانان هدف دانشگاه ازاد

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