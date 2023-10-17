به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، نتایج ذخیره‌های رشته‌های گروه علوم تجربی به همراه نتایج مصاحبه رشته فوریت‌های پزشکی پیش بینی بیمارستانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی در سایت www.azmoon.org اعلام شد.

آن دسته از داوطلبانی که شرایط لازم به منظور پذیرش دررشته فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی را کسب نکرده و یا در مصاحبه حضور نیافته‌اند، اولویت های بعدی آنها بررسی و نتیجه اعلام شده است.

داوطلبانی که مطابق کارنامه نهایی منتشر شده در تاریخ ۱۴ مهر به صورت ذخیره اعلام و در موعد مقرر، فرم اعلام آمادگی را از طریق سامانه این مرکز تکمیل کردند، از ساعت۱۰ صبح چهارشنبه ۲۶ مهر ماه با مراجعه به سامانه آموزشیار به آدرس edu.iau.ac.ir نسبت به ثبت نام غیر حضوری اقدام کنند.

همچنین داوطلبان دعوت شده به مصاحبه رشته فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ نیز می توانند از ساعت ۱۰ صبح شنبه ۲۹ مهر ماه با مراجعه به سامانه آموزشیار به آدرس edu.iau.ac.ir و نسبت به ثبت نام غیر حضوری اقدام کنند.