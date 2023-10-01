اصلاح ۶۸۷۹ واحدی شاخص کل بورس

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در ابتدای معاملات امروز با اصلاح بیش از ۶۸۰۰ واحدی مواجه شده و به جایگاه ۲ میلیون و ۷۷ هزار واحد رسیده است.
در یک ساعت و ۳ دقیقهای که از بازار میگذرد ارزش معاملات خرد عدد ۱,۷۷۹ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۱,۳۵۲ میلیارد تومان را نشان میدهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای نهمین روز متوالی با ثبت رقم ۲۱۷ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.
برآیند معاملات صندوقهای درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۹۷۵ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوقها است. اما صندوقهای درآمد ثابت امروز شاهد ۱۴۰ میلیارد تومان خروج نقدینگی بودهاند. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی از این صندوقها خارج میگردد.
ارزش صفهای خرید ۱۶۶ میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی ۴ میلیارد تومان افزایش داشته است. این در حالی است که ارزش صفهای فروش هم با افزایش ۱۰۲ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۴۱۰ میلیارد تومان قرار دارد.
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