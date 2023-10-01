به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پی آسمانی شدن خلبان جانباز محمود ضرابی از حماسه‌سازان و یادگاران هشت سال دفاع مقدس پیامی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ المُؤمنینَ رجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله عَلیه فَمِنهُم مَن قضی نَحبَه وَ مِنهُم مِن ینتَظِر وَ ما بَدَّلوا تَبدیلاً

(احزاب /۲۳)

خلبان جانباز و سرافراز محمود ضرابی در شمار طلایه‌داران دفاع مقدس و شجاعان عرصه نبرد در سال‌های مصاف با دشمن بود که با پرواز بر فراز مناطق عملیاتی و خطوط مقدم در پشتیبانی از رزمندگان دلاور اسلام، موجی از شور و امید را در طول سال‌های جنگ تحمیلی گستراند.

آن خلبان شجاع، ولایتمدار و حماسه‌آفرین آسمان، از گنجینه‌های فاخر دفاع مقدس بود که با تخصص در خور تحسین و با وطن‌دوستی و عشق به ایران و مردم، کارنامه درخشانی در ده‌ها عملیات از جمله اولین پاسخ برق‌آسا به دشمن بعثی در عملیات انتقام و کمان ۹۹، همچنین عملیات‌های مروارید، فتح‌المبین، بیت‌المقدس و طریق‌القدس به یادگار گذاشت و همچون صدها شهید والامقام و عزیز خلبان که نقش و نگارِ تدبیر و تأثیرشان، پیروزی‌های متعدد لشکریان ارتش و سپاه را رقم زده است، درخشید و ملتی به بزرگی نام ایران را بارها از رشادت و شجاعت خود، شاد و مسرور کرد.

خلبان گرانقدر مرحوم ضرابی با تأسی به فرمان فرمانده معظم کل قوا در ثبت و نشر نقش و جایگاه حماسه‌آفرینان دفاع مقدس همت گماشت و با میدان‌داری جمع کثیری از پیشکسوتان خلبان، نام و یاد آن اسطوره‌های آسمانی را نکو داشت و در انتقال تجربیات آنان به نسل جدید تلاش کرد.

اینجانب عروج آن خلبان شجاع و نام‌آور عرصه پرواز را به خانواده گرانقدر آن مرحوم که بی‌تردید با همراهی صبورانه خود، در توفیقات آن مرد روزهای صعب و دشوار، همراه و پشتیبان بودند و همچنین به فرمانده محترم نیروی هوایی، همرزمان، خلبانان و کارکنان شریف آن نیرو و ملت بزرگ ایران سربلند اسلامی تسلیت عرض می‌کنم.

امید آنکه با اولیای دین و شهدای نام‌آور دفاع مقدس و قهرمانان بی‌بدیل نیروی هوایی، محشور شوند و از فیض گذر از باب‌المجاهدین متنعم باشند.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر ستاد سید عبدالرحیم موسوی