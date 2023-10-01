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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۱۶

سرلشکر موسوی:

خلبان جانباز «ضرابی» از گنجینه‌های فاخر دفاع مقدس بود

خلبان جانباز «ضرابی» از گنجینه‌های فاخر دفاع مقدس بود

فرمانده کل ارتش در پیامی با تسلیت درگذشت خلبان جانباز محمود ضرابی تأکید کرد: آن خلبان شجاع، ولایتمدار و حماسه‌آفرین آسمان، از گنجینه‌های فاخر دفاع مقدس بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پی آسمانی شدن خلبان جانباز محمود ضرابی از حماسه‌سازان و یادگاران هشت سال دفاع مقدس پیامی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ المُؤمنینَ رجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله عَلیه فَمِنهُم مَن قضی نَحبَه وَ مِنهُم مِن ینتَظِر وَ ما بَدَّلوا تَبدیلاً
(احزاب /۲۳)

خلبان جانباز و سرافراز محمود ضرابی در شمار طلایه‌داران دفاع مقدس و شجاعان عرصه نبرد در سال‌های مصاف با دشمن بود که با پرواز بر فراز مناطق عملیاتی و خطوط مقدم در پشتیبانی از رزمندگان دلاور اسلام، موجی از شور و امید را در طول سال‌های جنگ تحمیلی گستراند.

آن خلبان شجاع، ولایتمدار و حماسه‌آفرین آسمان، از گنجینه‌های فاخر دفاع مقدس بود که با تخصص در خور تحسین و با وطن‌دوستی و عشق به ایران و مردم، کارنامه درخشانی در ده‌ها عملیات از جمله اولین پاسخ برق‌آسا به دشمن بعثی در عملیات انتقام و کمان ۹۹، همچنین عملیات‌های مروارید، فتح‌المبین، بیت‌المقدس و طریق‌القدس به یادگار گذاشت و همچون صدها شهید والامقام و عزیز خلبان که نقش و نگارِ تدبیر و تأثیرشان، پیروزی‌های متعدد لشکریان ارتش و سپاه را رقم زده است، درخشید و ملتی به بزرگی نام ایران را بارها از رشادت و شجاعت خود، شاد و مسرور کرد.

خلبان گرانقدر مرحوم ضرابی با تأسی به فرمان فرمانده معظم کل قوا در ثبت و نشر نقش و جایگاه حماسه‌آفرینان دفاع مقدس همت گماشت و با میدان‌داری جمع کثیری از پیشکسوتان خلبان، نام و یاد آن اسطوره‌های آسمانی را نکو داشت و در انتقال تجربیات آنان به نسل جدید تلاش کرد.

اینجانب عروج آن خلبان شجاع و نام‌آور عرصه پرواز را به خانواده گرانقدر آن مرحوم که بی‌تردید با همراهی صبورانه خود، در توفیقات آن مرد روزهای صعب و دشوار، همراه و پشتیبان بودند و همچنین به فرمانده محترم نیروی هوایی، همرزمان، خلبانان و کارکنان شریف آن نیرو و ملت بزرگ ایران سربلند اسلامی تسلیت عرض می‌کنم.

امید آنکه با اولیای دین و شهدای نام‌آور دفاع مقدس و قهرمانان بی‌بدیل نیروی هوایی، محشور شوند و از فیض گذر از باب‌المجاهدین متنعم باشند.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
سرلشکر ستاد سید عبدالرحیم موسوی

کد مطلب 5899800
هادی رضایی

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