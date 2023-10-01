پیکر امیر خلبان محمود ضرابی به خاک سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تدفین امیر جانباز خلبان محمود ضرابی پیش از ظهر امروز یکشنبه ۹ مهر در بهشت زهرای تهران برگزار و پیکر اینخلبان جنگ به خاک سپرده شد.
مراسم تشییع پیکر امیر ضرابی صبح امروز با حضور اُمرا و فرماندهان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ستاد نیروی هوایی برگزار و پس از آن پیکر اینخلبان به بهشت زهرا منتقل شد. سپس مراسم تدفین از ساعتی پیش از ظهر آغاز شد که تعدادی از خلبانان نیروی هوایی در سالهای جنگ در آن حضور داشتند.
امیران، فرجالله براتپور، محمد عتیقهچی، محمدرضا قرهباغی، محمد صدیققادری، جعفر عمادی، محمداسماعیل پیروان، محمد غلامحسینی، حسن لقمانینژاد، روحالدین ابوطالبی، فریدون علیمازندرانی، عباس رمضانی، اسماعیل موسوی و ... ازجمله خلبانان شکاری سالهای جنگ هستند که در مراسم تدفین امیرْ ضرابی حضور داشتند.
اعضای گردان نگهداری و جمعی از خلبانان ترابری نیز از دیگر حاضران در مراسم تشییع و تدفین امیر محمود ضرابی بودند.
جانباز خلبان محمود ضرابی طی چندهفته گذشته در پی شدتگرفتن ناگهانی بیماری سرطان، بستری شد. اما تلاش پزشکان برای بهبود شرایط جسمانی وی به نتیجه نرسید و دیروز شنبه ۸ مهر درگذشت و به یاران شهیدش پیوست.
مراسم ختم و یادبود اینخلبان نیز روز سهشنبه در مسجد جامع شهرک غرب برگزار میشود.
نظر شما