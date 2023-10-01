رئیسی: گردهمایی اربعین نمایانگر وحدت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم رئیسی در پیامی به همایش تقدیر از موکب‌داران اربعین ۱۴۰۲، با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته تلاش‌های زیادی برای برگزاری مناسب اربعین حسینی به عنوان نماد همگرایی مؤمنان و اجتماع عظیم حق‌طلبان صورت گرفت، اظهار داشت: در دو سال اخیر با نگاه تحولی دولت مردمی و با الهام از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)، تلاش گردید با حمایت از شکل‌گیری ستادها و گروه‌های مردمی اربعین و همچنین تسهیل و انجام هماهنگی‌های بیشتر و تقویت زیرساخت‌ها و افزودن مرزهای جدید ورودی و خروجی و … ضمن ساماندهی بهتر سفر زائران و تسهیل تردد آنان، این مراسم با شکوه و عظمت بیشتری برگزار شود که به یاری خدا و همت همه دست اندرکاران، در سال جاری این رویداد به لحاظ کمیت حضور و کیفیت برگزاری نسبت به سال‌های گذشته به نحو چشمگیری ارتقا یافت که جای شکرگزاری دارد.

متن پیام رئیس جمهور که توسط آقای محمدجلال مآب، رئیس ستاد بازسازی عتبات قرائت شد به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

همایش عظیم پیاده‌روی اربعین، امروز به برکت سرور و سالار شهیدان، به نماد بزرگی از وحدت و همدلی ملت‌ها و مذاهب مختلف بشری تبدیل شده است و حضور بی‌نظیر مردمی در این مراسم، هر ساله باشکوه‌تر از قبل صحنه‌های زیبا و به یاد ماندنی از عشق و ارادت عاشقان و دلدادگان آن حضرت به تصویر می‌کشد.

گردهمایی بزرگ اربعین که نمایانگر وحدت و اتحاد و روایتگر دلدادگی و عشق به امام حسین (‌ع‌) است، اکنون به بستری بی‌نظیر برای تولید قدرت در جهان اسلام، تربیت جمعی جامعه اسلامی، تحکیم پیوندهای مؤمنین و ایجاد آمادگی برای ظهور تبدیل شده است.

امروزه جاذبه امام حسین (‌ع) و عشق به اربعین حسینی، فراتر از مرزهای جغرافیایی، به شتاب دهنده بزرگی در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی تبدیل شده و اهتمام جدی به ابعاد فرهنگی و رسانه‌ای این حماسه را بیش از پیش ضروری کرده است. مواکب اربعین حسینی نقطه اوج فعالیت‌های فرهنگی و ترویجی این گردهمایی عظیم معنوی محسوب می‌شوند، هر چند خدمات و مجاهدت‌های خالصانه مواکب در این حرکت مردمی و جهادی را به هیچ وجه نمی‌توان ارزش‌گذاری و قدردانی نمود.

اگر چه در سال‌های گذشته تلاش‌های زیادی برای برگزاری مناسب اربعین حسینی به عنوان نماد همگرایی مؤمنان و اجتماع عظیم حق‌طلبان صورت گرفت، اما در دو سال اخیر با نگاه تحولی دولت مردمی و با الهام از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)، تلاش گردید با حمایت از شکل‌گیری ستادها و گروه‌های مردمی اربعین و همچنین تسهیل و انجام هماهنگی‌های بیشتر و تقویت زیرساخت‌ها و افزودن مرزهای جدید ورودی و خروجی و … ضمن ساماندهی بهتر سفر زائران و تسهیل تردد آنان، این مراسم با شکوه و عظمت بیشتری برگزار شود که به یاری خدا و همت همه دست اندرکاران، در سال جاری این رویداد به لحاظ کمیت حضور و کیفیت برگزاری نسبت به سال‌های گذشته به نحو چشمگیری ارتقا یافت که جای شکرگزاری دارد.

با این حال انتظار می‌رود همه دستگاه‌های ذیربط و به‌ویژه ستاد عتبات با بهره‌گیری از تجارب گذشته و رفع کاستی‌های احتمالی، شرایط لازم را برای حضور و مشارکت حداکثری مردم در برگزاری این مراسم معنوی، فراهم نمایند.

باید رویکرد و سیاست راهبردی به مراسم اربعین که پرچم بلند حضرت سیدالشهداء است، همواره مردمی، جهانی و تمدنی باشد تا این حرکت بزرگ برای همیشه بالنده و پرنشاط باقی بماند.

لازم می‌دانم مراتب قدردانی خود را از تلاش‌های مستمر و شبانه‌روزی موکب‌داران عزیز و مردم مؤمن و مهمان‏نواز استان‌های مرزی و همچنین دست اندرکاران برپایی این آئین الهی از جمله دستگاه‌های متولی، سازمان و نهادها، نیروهای انتظامی و امنیتی، رسانه‌ها و خبرنگاران اعلام بدارم. همچنین فرصت را مغتنم می‌شمارم و بار دیگر از میزبانی صمیمانه ملت متدین عراق و حُسن مدیریت مسئولان عراقی در تأمین امنیت و شرایط مناسب برای میلیون‌ها شیفتگان حسینی، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

امیدوارم با توکل به خدا و توجهات ولی عصر (عج)، مراسم اربعین که همه ساله جهانی‌تر شده و مشتاقان بیشتری پیدا می‌کند، باشکوه‌تر و شورانگیزتر از سال‌های قبل برگزار شود.

سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهوری اسلامی ایران