ساماندهی ۱۰۰ موکب از سوی بانوان در اربعین ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجلال مآب رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات در همایش تجلیل از موکب‌داران نمونه کشور که صبح امروز یکشنبه در مجتمع فرهنگی آموزشی آدینه برگزار شد، با بیان اینکه امنیت اربعین را مدیون مجاهدت‌های شهید حاج قاسم سلیمانی هستیم، اظهار داشت: برای اربعین امسال بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ موکب در ایران و عراق سازماندهی شده بود.

جلال مآب ادامه داد: همچنین برای اربعین امسال بیش از ۱۰۰ موکب نیز از سوی خانم‌ها سازماندهی شده بود؛ در کنار این اقدامات بیش از ۲۰۰ هزار نیروی داوطلب تشکیل دهنده موکب ها بودند.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات افزود: بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، وزارت دفاع، ارتش، فراجا، شهرداری، هلال احمر و دیگر دستگاه‌ها و ارگان‌ها شبانه روز وارد میدان شده بودند و کمک کردند تا مسیر خدمت رسانی و حضور مواکب و زائرین در اربعین حسینی تسهیل پیدا کنند.

وی تاکید کرد: ما همچون همیشه در کنار مردم و دولت عراق هستیم تا در جهت تسهیل سیاست‌های برنامه ریزی شده برای اربعین حسینی سال‌های آینده کمک کنیم.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خاطرنشان کرد: حضور شما موکب داران موجب دلگرمی ما است و از تلاش‌ها و زحمت‌های شما عزیزان تشکر می‌کنم.در ابتدای این همایش پیام رئیس جمهور قرائت شد و همچنین سردار قاآنی فرمانده سپاه قدس، ضمن قدردانی از زحمات موکب داران گفت: اربعین یکی از مظاهر زمینه سازی ظهور است و موکب داری یک رزمایش و لشکرکشی و ایجاد آمادگی است برای وقتی که امام زمان تشریف می‌آورند و موکب داران پیش‌قراولان تشکیل قرارگاه‌ها هستند.

وی ادامه داد: قداست اربعین با پاکی خدمت گذاران اربعین هر روز بیشتر می‌شود و دامنه اربعین هر روز افزایش پیدا می‌کند که ما باید مقدمات آن را فراهم کنیم. هر قدر پیش می‌رویم مشتاقان اربعین افزایش پیدا می‌کنند و گروه‌های مختلف و افراد و ادیان و مذاهب پیوندشان با ابا عبدالله افزایش پیدا می‌کند. امسال ارادت و خدمت گذاری برادران اهل سنت را بیش از سال‌های قبل دیدید. در کنار مضجع شریف امام حسین عتبه حسینی اجلاس بین المللی برگزار و از ۶۳ کشور عمدتاً اهل سنت مهمان دعوت می‌کنند تا در موضوع فلسطین تبادل نظر کنند که همه اینها به برکت امام حسین است و این مسیر روز به روز جلوتر خواهد رفت.