آنچه که بر سر بورس در ۶ ماه اخیر آمد؛ از رانت تا حمایت

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در ابتدای معاملات سال ۱۴۰۲ توانست وضعیت مناسبی داشته باشد و وضعیت صعودی را ادامه دهد.

شاخص کل بورس در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ توانسته بود تا نزدیک فتح مجدد قله ۲ میلیون واحد پیش برود. به طوریکه در فروردین ماه قله ۲ میلیون واحد فتح شد.

در روز اول فروردین سال ۱۴۰۲ بود که شاخص کل به عدد یک میلیون و ۹۹۸ هزار و ۳۲۶ واحد رسید.

شاخص کل در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۲ وضعیت مناسبی را داشت و توانست قله جدید ۲ میلیون و ۵۴۱ هزار واحد را ثبت کند. اما به یک باره با این که وضعیت بورس به شدت صعودی شده بود و ارزش معاملات خرد به بالای ۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده بود بورس در ۱۷ اردیبهشت ماه با ریزش مواجه شد.

بعد از ۵۰ روز و انتشار نرخ خوراک گاز شرکت‌های پتروشیمی مشخص شد که پشت پرده ریزش ۱۷ اردیبهشت ماه چه بوده است و رانت خبری عده‌ای که از محتوای نامه اطلاع داشتند باعث ریزش بورس شد.

بورس با یک ریزش سنگین بیش از سه ماه اصلاح کرد که دلایل متعددی از جمله افزایش نرخ بهره بین بانکی، نگرانی سرمایه گذاران از آینده بورس، سیگنال توافق باعث این اصلاح سنگین شد، شاخص کل در مدت ۳ ماه ریزش بیش از ۲۳ درصد افت کرد و بسیاری از نمادهای شاخص ساز به کما رفتند.

اما در مرداد و ابتدای شهریور ماه شاخص یک روند مجدد صعودی را آغاز کردبه طوریکه دقیقاً در نقطه یک میلیون و ۹۴۱ هزار واحد حمایت شد و اگر این حمایت توسط بازارساز انجام نمی‌شد، شاخص کل تا محدوده یک میلیون و ۸۳۶ هزار واحد سقوط می‌کرد.

راند بعدی صعودی بازار تا ناحیه ۲ میلیون و ۱۶۱ هزار واحد و افزایش ۱۲ درصدی ادامه یافت اما بازار در هفته‌های میانی و انتهایی شهریور ماه به علت تسویه اعتبارات کارگزاری‌ها و انتشار گزارشات ۶ ماهه به یک روند نوسانی کم حجم دیگر رسید.

حال شاخص کل بورس بعد از تقریباً یک ماه و نیم از نوسان منفی به نظر می‌رسد به دنبال روند صعودی جدید است و موتور محرک این صعود می‌تواند گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌ها و یا افزایش نرخ دلار در بازار آزاد و یا حمایت دستوری دولت باشد.