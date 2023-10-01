انتخاب معتمدان مردمی هیأت اجرایی مرکزی انتخابات مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، معتمدین اصلی و علی البدل هیأت اجرایی مرکزی انتخابات انتخابات مجلس شورای اسلامی در حضور دکتر احمد وحیدی وزیر کشور، انتخاب شدند.

در این جلسه که با حضور اعضای حقوقی هیأت اجرایی مرکزی و نیز نماینده هیأت نظارت مرکزی شامگاه شنبه در سالن پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد، معتمدان مردمی دعوت شده به نشست، از میان خود به ترتیب آرا «مصطفی رستمی»، «محمد حسین صفار هرندی»، «سید مرتضی بختیاری»، «کامران دانشجو»، «مرضیه وحید دستجردی» و «سید محمود آقا میری» را به عنوان معتمدان اصلی انتخاب کردند.

همچنین «یحیی آل اسحاق»، «محمد مهدی طهرانچی» و «مهدی ناظمی اردکانی» به عنوان معتمدان مردمی علی البدل انتخاب شدند.

علاوه بر این وفقِ تبصره (۳) ماده (۳۴) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین خطیب، وزیر اطلاعات، به عنوان «نایب رئیس هیأت اجرایی مرکزی» و محسن اسلامی، دبیر ستاد انتخابات کشور، به عنوان «دبیر هیأت اجرایی مرکزی» انتخاب شدند.

بر اساس آخرین اصلاحات قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و مطابق ماده (۳۴) قانون، وزارت کشور زیر نظر هیأت اجرایی مرکزی، مجری انتخابات است.

ترکیب این هیأت برابر قانون، متشکل از «وزیر کشور» (رئیس هیأت)، «دادستان کل کشور»، «وزیر اطلاعات»، «رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»، «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «رئیس ستاد انتخابات کشور»، «رئیس سازمان ثبت احوال کشور» و شش نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی-اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی است.

وزارت کشور بر اساس ماده (۳۵) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اقدام به معرفی ۳۰ نفر از شخصیت‌های ملی به عنوان معتمد مردمی به هیأت مرکزی نظارت کرده بود که پس از تأیید این افراد توسط هیأت مزبور، در نخستین نشست هیأت اجرایی مرکزی، شخصیت‌های معرفی شده، اقدام به انتخاب شش نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل از طریق رأی گیری مخفی کردند.

همچنین سید محمد تقی شاهچراغی معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات، گزارشی از مجموعه اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده برای برگزاری انتخابات ۱۱ اسفند ارائه کرد.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در ۱۱ اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود.