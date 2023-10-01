بررسی تأمین تسهیلات برای ابرپروژه راه آهن چابهار-زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و پنجاه و یکمین جلسه کمیسیون شورایعالی هماهنگی اقتصادی با موضوع "بررسی درخواست تأمین تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای جلوگیری از تعطیلی ابرپروژه راه آهن چابهار-زاهدان" و "بررسی درخواست تمدید دوساله معافیت مالیاتی تأسیسات گردشگری" در محل دبیرخانه شورایعالی برگزار شد.

بر اساس این گزارش، محسن رضایی دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با بیان میزان اهمیت این پروژه و عدم پیگیری درخور اهمیت موضوع گفت: چرا تاکنون پیگیری درخور این پروژه انجام نشده است؟ این پروژه‌های راهبردی نباید روی زمین بماند که حالا هند و عربستان و رژیم صهیونیستی کریدور جایگزین راه‌اندازی کنند.

وی افزود: برنامه هفتم طوری طراحی شده است که میزان بار زیادی در کشور جابجا خواهد شد و علاوه بر مسیر جاده‌ای نیاز بسیاری به مسیرهای ریلی داریم. از طرفی یک طرح استراتژیک بین‌ المللی برای ایران طراحی شده که ایران را از لحاظ تجاری بی خاصیت کنند و در این راستا از شمال و جنوب کشور کریدور ایجاد کرده‌اند.

دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با بیان اینکه ما باید روی پای خود بایستیم، اظهار داشت: نه روسیه و چین و نه آمریکا و نه هیچ کشوری دلسوز ما نیست و فقط خود ما دلسوز خودمان هستیم. همه از ایران بزرگ می‌ترسند فلذا کشور دچار مظلومیت شده است و مدیران باید مجاهدانه در حوزه ترانزیت و ایجاد کریدورها عمل کنند.

هزینه احداث خط آهن چابهار-زاهدان ۳۰ درصد ارزان‌تر از نرخ جهانی است

در ادامه فرهاد رهبر نماینده پیمانکار پروژه (قرارگاه خاتم الانبیا) با این توضیح که هزینه احداث خط آهن چابهار-زاهدان ۳۰ درصد ارزان‌تر از نرخ جهانی است گفت: این ریل قرار است ۷.۷ میلیون تن بار از بندر چابهار به داخل کشور منتقل کند و ۲۱ هزار میلیارد تومان بودجه برای تکمیل این پروژه نیاز است. سرعت قطار باری روی این مسیر ۱۲۰ و قطار مسافری ۱۶۰ کیلومتر است.

وی افزود: این کریدورها بسیار مهم است، اما باید مساله جامع و کامل دیده شود و از پروژه‌ای عمل کردن و برنامه‌ریزی های بخشی اجتناب کرد و کل کریدور را برنامه ریزی و راهبری کرد.

مشاور رئیس جمهور و نماینده قوه قضائیه ادامه داد: قدرت‌ها می‌خواهند صلیب طلایی یا همان چهارراه حمل و نقل ایران را از حیز انتفاع خارج کنند. متأسفانه ایران ترانزیت هوایی را از دست داده است و حالا داریم مسیر ترانزیت ریلی را هم از دست می‌دهیم.

همچنین در ادامه این جلسه محمود غفاری، معاون برنامه‌ریزی و مدیر منابع و نماینده وزارت راه و شهرسازی گفت: سال ۹۲ وقتی پروژه شروع شد اراده جدی برای انجام آن نبود اما اکنون این پروژه در اولویت کشور است.

در نهایت مقرر شد دستور جلسه در قالب دو پیشنهاد دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی و یا دریافت به‌صورت حواله نفتی جهت اطلاع در جلسه سران مطرح و مصوبه آن با شرط تضمین پیمانکار مبنی بر اتمام پروژه تا زمستان ۱۴۰۳ ابلاغ گردد.

در ادامه جلسه و برای دستور جلسه دوم، اسماعیل برات معاون نماینده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سخنانی گفت: صنعت گردشگری باید جای صنعت نفت را بگیرد، هر گردشگر معادل ۳۰ بشکه نفت درآمد دارد و چشم انداز ۲۰ ساله هم ۲۰ میلیون گردشگر را در نظر گرفته است.

وی افزود: با توجه به رکود گردشگری در پی همه‌گیری کرونا درخواست معافیت مالیاتی تأسیسات گردشگری را داشتیم و سازمان امور مالیاتی و وزیر گردشگری هم با تمدید ۲ ساله موافقت کرده‌اند و رئیس قوه قضائیه هم قول دادند در جلسه شورای سران مطرح کنند.

نماینده سازمان امور مالیاتی نیز در ادامه در سخنانی گفت: کشور به منابع نیاز دارد و اگر کسب و کاری به سوددهی رسیده است ما باید مالیات بگیریم. از بابت این معافیت سالی ۱۲۵۰ همت درآمد مالیاتی کاهش می‌یابد.

در ادامه جلسه محسن رضایی دبیر شواریعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: اگر این معافیت مالیاتی تصویب نشود قول دولت به بخش خصوصی خدشه دار می‌شود، از طرفی هم ۲۵۰۰ همت در طی ۲ سال درآمد دولت کاهش می‌یابد لذا وزارت گردشگری و سازمان مالیاتی باید تعیین کنند چه شرکت‌هایی معاف از مالیات می‌شوند.