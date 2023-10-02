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۱۰ مهر ۱۴۰۲، ۸:۰۴

یوسفی در گفتگو با مهر:

شکست پروژه‌های ناامن‌سازی ایران/ مردم هوشیار هستند

شکست پروژه‌های ناامن‌سازی ایران/ مردم هوشیار هستند

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: دشمن می‌خواهد انسجام ملی ما را از بین ببرد، اما پروژه‌های دشمن برای ناامنی ایران و ایجاد اختلاف در کشورمان یکی پس از دیگری با شکست مواجه می‌شود.

مجتبی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری جشن بزرگ خیابانی در شهر سنندج در آستانه میلاد پیامبر گرامی اسلام و همزمان با هفته وحدت، گفت: بعد از روشن شدن نقش دشمنان جمهوری اسلامی ایران در اغتشاشات سال گذشته در کشورمان، مردم دیگر به آنان اعتماد ندارند و می‌دانند که دشمنان دلسوز ملت ایران نیستند و فقط به دنبال ناامن کردن این مرز و بوم هستند.

وی با اشاره به اینکه اخیراً شاهد بودیم تلاش دشمنان برای ایجاد ناامنی در استان سیستان و بلوچستان در روز جمعه (هفتم مهر ماه) با شکست مواجه شد، اظهار داشت: دشمن می‌خواهد انسجام ملی ما را از بین ببرد، اما پروژه‌های دشمن برای ناامنی ایران و ایجاد اختلاف در کشورمان یکی پس از دیگری با شکست مواجه می‌شود و آنان راه به جایی نمی‌برند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دشمنان و معاندان نظام در روزهای اخیر تلاش کردند تا مردم سیستان و بلوچستان را تحریک به رویارویی با نظام کنند، اما مردم با آنان همراهی نکردند. رسانه‌های بیگانه هم در تلاش بوده و هستند تا مجدداً در برخی نقاط کشور اغتشاش راه بیاندازند، اما از اغتشاشات خبری نیست و مردم به فراخوان‌های آنان توجه نمی‌کنند.

وحدت ملی و یکپارچگی خط قرمز مردم ایران است

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خط قرمز مردم ما از هر قوم، مذهب و نژادی وحدت ملی و یکپارچگی است و مردم نمی‌گذارند دشمن این انسجام را بهم بزند، گفت: دشمن بداند مردم ما از هر قوم و مذهبی در کنار هم هستند و جایی که منافع ملی در میان است، هر گونه اختلاف قومی و مذهبی را کنار می‌گذارند.

یوسفی با تاکید بر اینکه دشمن نمی‌تواند وحدت ملی و امنیت ایران را تضعیف کند و بهتر است بعد از این همه شکست دیگر برای ناامن سازی ایران نقشه نکشد، ادامه داد: علاوه بر مردم، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ما هم بسیار هوشیار هستند و اقدامات دشمنان را به طور مرتب رصد می‌کنند. دشمنان ایران بدانند اگر اقدامی برای بر هم زدن وحدت ملی ما انجام دهند یا به دنبال ایجاد درگیری و نفاق در کشورمان باشند، اقدامات آنان از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی خنثی می‌شود. ما اجازه نمی‌دهیم دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی ایران به اهداف شوم خود در ناامن کردن کشورمان دست یابند.

وی تاکید کرد: مردم ما در هر نقطه‌ای از کشور به پرچم واحد و مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران، عزت و اقتدار ملی، یکپارچگی و همدلی ملی افتخار می‌کنند. از سوی دیگر نظام جمهوری اسلامی ایران برای همه اقوام و مذاهب حرمت قائل است. ما در مجلس شورای اسلامی نمایندگانی برای اقلیت‌های مذهبی داریم، این در حالی است که بسیاری از کشورهای مدعی حقوق بشر چند میلیون مسلمان و شیعه در کشورشان را به رسمیت نمی‌شناسند و نه تنها مسلمانان در مجلس آنان نماینده‌ای ندارند، بلکه هیچ اختیار و اجازه‌ای هم به آنان نمی‌دهند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم ما همیشه دل در گروی نظام و انقلاب دارند، اظهار داشت: ملت ایران حافظ منافع کشور هستند و اگر هم گله‌مندی از موضوعی داشته باشند، به غیر ایرانی یا به عبارت بهتر ضدانقلاب و بیگانگان اعتماد ندارند و می‌دانند که آنان دلسوزشان نیستند و با تفرقه و ناامن کردن ایران می‌خواهند به اهداف شوم خودشان برسند.

کد مطلب 5900221
زهرا علیدادی

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