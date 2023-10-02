مجتبی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری جشن بزرگ خیابانی در شهر سنندج در آستانه میلاد پیامبر گرامی اسلام و همزمان با هفته وحدت، گفت: بعد از روشن شدن نقش دشمنان جمهوری اسلامی ایران در اغتشاشات سال گذشته در کشورمان، مردم دیگر به آنان اعتماد ندارند و می‌دانند که دشمنان دلسوز ملت ایران نیستند و فقط به دنبال ناامن کردن این مرز و بوم هستند.

وی با اشاره به اینکه اخیراً شاهد بودیم تلاش دشمنان برای ایجاد ناامنی در استان سیستان و بلوچستان در روز جمعه (هفتم مهر ماه) با شکست مواجه شد، اظهار داشت: دشمن می‌خواهد انسجام ملی ما را از بین ببرد، اما پروژه‌های دشمن برای ناامنی ایران و ایجاد اختلاف در کشورمان یکی پس از دیگری با شکست مواجه می‌شود و آنان راه به جایی نمی‌برند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دشمنان و معاندان نظام در روزهای اخیر تلاش کردند تا مردم سیستان و بلوچستان را تحریک به رویارویی با نظام کنند، اما مردم با آنان همراهی نکردند. رسانه‌های بیگانه هم در تلاش بوده و هستند تا مجدداً در برخی نقاط کشور اغتشاش راه بیاندازند، اما از اغتشاشات خبری نیست و مردم به فراخوان‌های آنان توجه نمی‌کنند.

وحدت ملی و یکپارچگی خط قرمز مردم ایران است

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خط قرمز مردم ما از هر قوم، مذهب و نژادی وحدت ملی و یکپارچگی است و مردم نمی‌گذارند دشمن این انسجام را بهم بزند، گفت: دشمن بداند مردم ما از هر قوم و مذهبی در کنار هم هستند و جایی که منافع ملی در میان است، هر گونه اختلاف قومی و مذهبی را کنار می‌گذارند.

یوسفی با تاکید بر اینکه دشمن نمی‌تواند وحدت ملی و امنیت ایران را تضعیف کند و بهتر است بعد از این همه شکست دیگر برای ناامن سازی ایران نقشه نکشد، ادامه داد: علاوه بر مردم، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ما هم بسیار هوشیار هستند و اقدامات دشمنان را به طور مرتب رصد می‌کنند. دشمنان ایران بدانند اگر اقدامی برای بر هم زدن وحدت ملی ما انجام دهند یا به دنبال ایجاد درگیری و نفاق در کشورمان باشند، اقدامات آنان از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی خنثی می‌شود. ما اجازه نمی‌دهیم دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی ایران به اهداف شوم خود در ناامن کردن کشورمان دست یابند.

وی تاکید کرد: مردم ما در هر نقطه‌ای از کشور به پرچم واحد و مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران، عزت و اقتدار ملی، یکپارچگی و همدلی ملی افتخار می‌کنند. از سوی دیگر نظام جمهوری اسلامی ایران برای همه اقوام و مذاهب حرمت قائل است. ما در مجلس شورای اسلامی نمایندگانی برای اقلیت‌های مذهبی داریم، این در حالی است که بسیاری از کشورهای مدعی حقوق بشر چند میلیون مسلمان و شیعه در کشورشان را به رسمیت نمی‌شناسند و نه تنها مسلمانان در مجلس آنان نماینده‌ای ندارند، بلکه هیچ اختیار و اجازه‌ای هم به آنان نمی‌دهند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم ما همیشه دل در گروی نظام و انقلاب دارند، اظهار داشت: ملت ایران حافظ منافع کشور هستند و اگر هم گله‌مندی از موضوعی داشته باشند، به غیر ایرانی یا به عبارت بهتر ضدانقلاب و بیگانگان اعتماد ندارند و می‌دانند که آنان دلسوزشان نیستند و با تفرقه و ناامن کردن ایران می‌خواهند به اهداف شوم خودشان برسند.