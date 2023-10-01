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۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۳۹

در گفتگو با مهر تایید شد؛

فردوس کاویانی از دنیا رفت

فردوس کاویانی از دنیا رفت

فردوس کاویانی بازیگر باسابقه سینما، تئاتر و تلویزیون دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، فردوس کاویانی بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون ایرانی دقایقی قبل در سن ۸۲ سالگی دار فانی را وداع گفت.

احسان حاجی پور دبیر و عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارگردانان خانه تئاتر در گفتگو با خبرنگار مهر، درگذشت این هنرمند را تایید کرد.

این هنرمند با سابقه که از مدت‌ها قبل درگیر بیماری بود امروز یکشنبه ۹ مهر در منزل شخصی اش از دنیا رفت.

کاویانی دانش‌آموخته رشته بازیگری و کارگردانی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود که در سال ۱۳۵۰ فارغ‌التحصیل شد. او بازیگری را از سال ۱۳۴۰ با حضور در تئاتر آغاز کرد.

وی بازیگر فیلم‌هایی چون «شهر قصه»، «اجاره‌نشین‌ها»، «بانو»، «میکس»، «سگ‌کشی» و نیز سریال‌های محبوب دهه ۱۳۷۰ مانند «همسران» و «آژانس دوستی» بود.

خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند را به خانواده وی و جامعه هنری تسلیت می‌گوید.

کد مطلب 5900495
آروین موذن زاده

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    نظرات

    • العبد IR ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      92 8
      پاسخ
      مرد خوبی بود خداوند رحمتش کند و روحش همیشه شاد و شادمان
    • IR ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      85 8
      پاسخ
      روحش شاد خاطره ساز سریال همسران برای من هستند
      • Shahram IR ۰۱:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
        0 0
        روحش شاد از نقش و طرز بیانش معلوم بود انسان باشخصیت و خوبیست 🌹💔
    • انسان IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      70 6
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه مرد دوست داشتنی با نقش های قشنگش
    • IR ۰۰:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      70 5
      پاسخ
      روحش شاد واقعا دلم گرفت
    • فاطمه GB ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      57 4
      پاسخ
      خدا رحمت کند اقای کاویانی
    • سعید IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      74 1
      پاسخ
      روحش شاد چه خاطراتی ازخودبجاگزاشت ازجمله آژانس دوستی...
    • فررخ IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      69 6
      پاسخ
      سلام . یادش بخیر
    • یک بنده ی خدا IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      53 3
      پاسخ
      بسییییار ناراحت شدم روحشان شاد و یادشان گرامی پروردگار به بازمانده هاشون صبر بدهند
    • IR ۰۰:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      49 3
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی
    • مجتبی IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      40 1
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه عالی بود ایشون
    • رضا AE ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      17 24
      پاسخ
      جالب بود ممنون
      • هادی RO ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
        0 0
        روحش شا دیادش گرامی مردبزرگی بود
    • خدایار زمزم IR ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      36 4
      پاسخ
      روحش شاد 🌹
    • جانان صاحب.. IR ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      29 6
      پاسخ
      خدا بیامورزه .. وپدر مولا ازش راضی باشه انشااالله..... جانان صاحب....
    • مهدی جلینی IR ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      16 3
      پاسخ
      بجز خوشحالی نکردی مردمان ای عزیزم بخوانم فاتحه که فردوس جای تو گردد ای عزیزم
    • رضا IR ۰۰:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      23 4
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه .تسلیت به خانواده محترمش
    • حسن IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      29 6
      پاسخ
      روحش شاد، یادش گرامی من با سریالهاش زندگی کردم خداوند به خانوادش صبر و عنایت عطا فرماید
    • امیر IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      23 3
      پاسخ
      خداوند مهربان رحمتش کنه ،انشاءالله انسانی نیک و مهربانی بودند یادش گرامی یادش گرامی
    • دختر شیرازی RO ۰۰:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      24 4
      پاسخ
      خداوند رحمت شان کند!😔 من از صمیم قلب در گذشت این هنرمند را اول به خانواده ایشان و همچنین به جامعه هنری تسلیت می‌گویم. روحشان شاد و یادشان گرامی باد! 😔😪
    • علی IR ۰۰:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      15 4
      پاسخ
      روحش شاد،خیلی دوستشون داشتم،روح تمام مسلمانان شاددربهشت جای داشته باشن
    • IR ۰۰:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      20 3
      پاسخ
      رحمت خداوند بر او باد روحش شاد
      • مسلمان IR ۰۵:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
        0 0
        تسلیت به خانواده محترم شون وبه جامعه هنر مندان ایران عزیز. یادت ای مردم عزیز گرامی باشد.خداوند ایشان را رحمت کند .
    • تاج کبیر آسیا IR ۰۰:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      28 6
      پاسخ
      روحش قرین ایزد منان... هنرمند عزیز و هم میهن زرتشتی دوست داشتنی
    • فرزانه IR ۰۰:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      26 4
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه حیف چقدر دوستشون داشتیم آدم های خوب مثل گل می‌مونن هر چقدر عمر کنن انگار خیلی کوتاهه
    • بنده خدا IR ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      26 1
      پاسخ
      چقدر نقش ایشون تو سریال آژانس دوستی خاطره انگیز بود روحش شاد یادش گرامی
    • IR ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      20 2
      پاسخ
      روحش شاد
    • IR ۰۰:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      17 1
      پاسخ
      روحش شاد یادش گرامی
    • زهرا IR ۰۰:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      23 1
      پاسخ
      خدا بیامرزه😭 خیلی بازیگر عالی و توانمندی بودند حیف که بیماری اجازه نداد
    • Omid RO ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      13 4
      پاسخ
      روحش شاد ویادش گرامی خدا رحمتشون کنه
    • سید رضا موحد محمدی IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      10 5
      پاسخ
      خداوند متعال مرحوم فردوس کاویانی را مشمول رحمت واسعه خود قرار دهد و با رحمت العالمین رسول گرامی محشور گرداند. این مصیبت را به خانواده ایشان و خانواده هنر تسلیت عرض میکنم.
    • محسن IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      13 1
      پاسخ
      خدایش بیامرزد
    • سیدممد IR ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      11 1
      پاسخ
      خدا رحمتش بکنه...روحش شاد و یادش گرامی..با سریال های که بازی کرد خیلی ها خاطره دارند....
    • علی IR ۰۰:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      15 3
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه..خاطرات خوبی از فیلمهایی که بازی کرده بود داریم
    • مریم IR ۰۰:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      15 1
      پاسخ
      روحشان شاد ، خیلی ناراحت شدم
    • کاظم IR ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      15 1
      پاسخ
      خدا رحمتش کند مرد خوب و چهره مهربانی داشت.
    • IR ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      13 1
      پاسخ
      روحش شاد و نامش جاودانه باد.
    • مهدی US ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      14 1
      پاسخ
      روحشون شاد. یقینا، توی این سالها، پشتوانه سازی برای پیشکسوتان عرصه هنر و موسیقی به نحو احسن انجام نشده و جای خالی تک تک این عزیزان از دست رفته من بعد بیشتر احساس خواهد شد.
    • دلدار IR ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      12 1
      پاسخ
      روحش شاد واقعا بازیگر دوست داشتنی بود خاطرات بازیهاش هیچوقت فراموش نمیکنیم واقعا ناراحت شدم براش
    • IR ۰۰:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      14 1
      پاسخ
      روحش شاد. یکی از سریال‌های به یاد ماندنی ایشان، روزی روزگاری بود
      • IR ۰۸:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
        0 0
        ایشون نبودن در روزی روزگاری آقای محمود جعفری بودن
    • محمدهستم. IR ۰۰:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      9 1
      پاسخ
      انالله وانالیه راجعون... خداوندقرین رحمت الهی بفرماید.. صبررابرای خانواده ایشان خواستاریم... داغ پدرخانواده..خیلی سخته هرکسی نمیداند...😭. روحشان شاد.. وای ازدردیتیمی.....وغم بی پدری...
    • 🇮🇷❤جانم ایرانم❤🇮🇷 IR ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      16 0
      پاسخ
      ای داد بیداد..😥روحش با خوبان خدا محشور باد..🤲
    • خانم کرمی. IR ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      18 0
      پاسخ
      اصلا باورم نمیشه.آقای کاویانی انسان محبوب مهربان بودن.روحشون قرین رحمت باشه.چقدر با کمال یادش میکردیم.هنرمند خیلی خوب بودن.جایگاهشان بهشتی باشه.🙏😭🙏😭🙏😭🙏😭
    • زینب کریمیان IR ۰۱:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      13 0
      پاسخ
      ناراحت شدم روحش شد یادو خاطره اش گرامی تسلیت ب خانواده محترمشان 🙏
    • کیانی IR ۰۱:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      12 1
      پاسخ
      خداوند رحمتشان کند. حقیقتا ساعات خوب و خوش و شادی با سریال همسران به خصوص آقا کمال داشتیم.
    • حسن US ۰۱:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      5 0
      پاسخ
      یادش بخیرچقدر خاطره داربم از بچگیامون تو دهه هفتاد 😔😔😔
    • علیرضا IR ۰۱:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      10 0
      پاسخ
      مردی مهربان،خوشرو،محترم و متین بود.ایشون رو از سالهای دوران نوجوانی تا کنون در بسیاری از فیلم‌ها میدیدم.روحش شاد.خدا بیامرزه.
    • رسول IR ۰۱:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      12 0
      پاسخ
      تسلیت به خانواده محترم مرحوم کاویانی چه روزها و ساعات خوشی برامون ورق زد . قرین رحمت حق تعالی .
    • علیرضا BR ۰۱:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      20 1
      پاسخ
      واقعا حیف شد روحش شاد ویادش گزامی .چه خاطراتی با بازی های درخشان اقای کاویانی داشتیم .واقعا هنرمند محبوب دلنشین وجدی وتوانایی بود .وانسان باوقاری بودن .خدا صبر بده به خانواده محترمشون .خیلی خیلی ناراحت شدم واصلا باورم نمیشه فوتشون رو .
    • محمدحسین شیری IR ۰۱:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      10 1
      پاسخ
      خدا رحمتش کند روحش شاد یادش گرامی و تسلیت به خانواده عزیز و گرامی
    • گرگ سفید IR ۰۱:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      4 0
      پاسخ
      تسلیت به دوست داران تلویزیون و صدا و سیما و خانواده محترمشون و خانم مهرانه مهین ترابی عزیز خدا بیامرزه جناب کاویانی عزیز رو کلی خاطره داریم ازشون 😔😔
    • گلبرگ IR ۰۱:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      8 0
      پاسخ
      روحشان قرین رحمت الهییی بازیگر خیلی عالی بودن به جامعه هنری تسلیت عرض میکنم
    • پریچهر IR ۰۱:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      13 0
      پاسخ
      فردوس کاویانی عزیز یادت تا ابد درخاطر ماست فیلم وسزیالهای شما یاداور روزهای قشنگ خانه پدریست فردوس برین جایگاهتان
    • پیمان محمدی IR ۰۱:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      268 7
      پاسخ
      خداوند رحمتش کنه روحش شاد بازیگر برجسته ای بود
      • ح IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
        27 3
        یک عده بابت اکثر نظرات منفی داده اند،این عزیزان لطف کنند در آیینه خود را نگاهی کنند شاید مشکل روحی داشته باشند ،در کل روح مرحوم کاویانی و همت انسانها ی خوب شاد باد
      • مریم سادات IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
        1 0
        واقعا یعنی چی نظر منفی خوب یک هنرمند فوت کرده همه ناراحت میشن دارند تسلیت می‌گن یک کم انسان باشین بیماری دارین مگه منظورتون چیه از منفی
    • US ۰۱:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      230 8
      پاسخ
      یادشان گرمی روحشان شاد
      • الهام فرجی IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
        89 4
        خداوندرحمتشون کنه
    • رضا شفیعی .اردستانی IR ۰۱:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      251 5
      پاسخ
      فردوس جان روحت در فردوس برین شاد باشد .هنوز آن بازی های زیبا و روان شما در همسران در ذهن و یاد ملت ایران ماندگار شده است
    • محسن IR ۰۱:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      160 3
      پاسخ
      آخییییی...روحش شاد
    • IR ۰۱:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      142 10
      پاسخ
      روحش شاد .خدا رحمتش کنه.یا حسین
      • محمد FI ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
        68 1
        هنرمندمحبوب روحتشاد خدا رحمتت کند
    • IR ۰۲:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      168 6
      پاسخ
      روحش شاد فیلمهاشو دوست داشتم
    • Behzad US ۰۲:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      10 1
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی باد بازیگر خیلی خوب و دوستداشتنی بود ما هم تسلیت به خانواده وی و جامعه هنری داریم 🖤😔
    • ناشناس شش IR ۰۲:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      122 2
      پاسخ
      روحشون شاد و یادشان گرامیباد
    • بهروز IR ۰۲:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      105 4
      پاسخ
      روحش شادیادش گرامی
    • IR ۰۲:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      125 5
      پاسخ
      ای وای.خدا بیامرزش انسان خوب و شریفی بود و بازیگر توانایی بود
    • IR ۰۳:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      117 7
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه 😢😦 همسران 😢
      • مهسا IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
        49 1
        خدا رحمتش کنه واقعا هنرمند خوبی بود
    • فاطمه IR ۰۳:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      96 5
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی الان دیگه بیشتر فیلمهای ایرانی رو که میبینیم فقط داریم میگیم آخییییی خدا رحمتش کنه .
    • IR ۰۳:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      98 3
      پاسخ
      خداوندرحمتش کن خاطرات خوبی برای مردم ایران در ذهن ازاوداریم
    • حاج‌عمران IR ۰۳:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      85 3
      پاسخ
      .خداوند بیامرزد مورد غفران و رحمت الهی باشد انشالله
    • دنیای بی وفا به هیجکس وفادارنیست همه رهگذریم LT ۰۳:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      2 1
      پاسخ
      ای داد بیداد چقدر ما با فیلماش خاطره داشتیم بله فردوس کاویانی هم واسه همیشه خاطره شد روحش شادوجایگاه ابدیت گلباران وبهشت نصیبت بشه به یاری پروردگارآرامش ابدیت داشته باشی اون موقع آژانس دوستی پخش میشدکودکی ده دوازده ساله بودم 😔😔😔فکرکنم خانه ی سبز هم بوداشتباه نکنم یه سریال خوبی بود من یادمه
    • IR ۰۳:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      74 5
      پاسخ
      روحش شاد
    • سحر امیر حسینی IR ۰۳:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      85 2
      پاسخ
      خدا رحمتشون کنه بسیار شیرین ودوست داشتنی بود..روحش شاد
    • بهرام IR ۰۴:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      92 3
      پاسخ
      هیچوقت بازیش رو در محله برو بیا فراموش نمیکنم تسلیت به خانواده اش روحش شاد و یادش گرامی
    • سید حسن IR ۰۵:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      58 3
      پاسخ
      روحشان شاد یادشان گرامی
    • نیلو IR ۰۵:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      59 5
      پاسخ
      خدابیامرزه۶😔😔😔🖤🖤🖤
    • IR ۰۵:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      59 8
      پاسخ
      روحش شاد ویادش گرامی باد.
    • مرتضی IN ۰۵:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      73 0
      پاسخ
      خدا رحمتشون کنه بازی های ماندگار و صدای منحصر به فرد ایشان هیچ وقت از یادها فراموش نخواهد شد.‌ روحشان شاد و یادشان باقی
    • IR ۰۶:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      47 3
      پاسخ
      روحش شاد
    • M3 IR ۰۶:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      48 2
      پاسخ
      خداوند رحمتش کنه.
    • Reza IR ۰۶:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      36 1
      پاسخ
      خداوند روحش‌راشادفرمایید556
    • علی IR ۰۶:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      54 0
      پاسخ
      روحش شاد بازیگر همیشه خندانی بود
    • IR ۰۶:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      44 2
      پاسخ
      روحش شاد و نامش جاودان باد....
    • فندق IR ۰۶:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      54 3
      پاسخ
      روحش شاد یادش گرامی.خاطرات خوبی از ایشان در یاد داریم
    • IR ۰۶:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      4 0
      پاسخ
      خدا رحمش کنه.روحش شاد
    • IR ۰۶:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      29 0
      پاسخ
      خدا رحمتشون کنه بهشت برین جایگاهشان باشه مرد خیلی نازنینی بودن خیلی خیلی ناراحت شدم
    • هادی IR ۰۶:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خداوندا بحق اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج الشریف آقای فردوس کاویانی بیامرز خیلی ناراحت شدم چون خاطره دارم با این بازیگران چقد اون سالها گذشته فیلم و سریال هاش میدیدم
    • IR ۰۶:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      10 0
      پاسخ
      روحت شاد دل آدم میگیره وقتی هنرمندان خوب گذشته یکی یکی میرن و فقط با خاطرات خاطره انگیز که جلوی چشمان ما میان به جاش یه سری بازیگری بدرد نخور جاشون موندن
    • IR ۰۶:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      19 1
      پاسخ
      خدابیامرز دش
    • میثم IR ۰۶:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      18 2
      پاسخ
      روحش شاد
    • محمود IR ۰۶:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      15 1
      پاسخ
      روحش شاد واقعا ناراحت شدم آخ داد و بیداد
    • حسین IR ۰۶:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      18 0
      پاسخ
      مرگ خود زندگیست.کاریش نمی شود کرد.روحش شاد
    • ایرانی IR ۰۶:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      35 0
      پاسخ
      خدا رحمت کنه بی حاشیه ،با حیا ،بامزه ،بی ادعا و صاف وصادق و... هنرمند یعنی این وامثال اینها.
    • IR ۰۷:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      38 1
      پاسخ
      خدا بیامرزدش و روحش شاد. واقعا چنین افرادی که همیشه با نقشهای زیبایی باعث شادی مردم میشدن وقتی می‌شنوی فوت میکنم دل آدم میگیره جایت بهشت
    • IR ۰۷:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      20 2
      پاسخ
      بیرحمترین شغل دنیا بازیگریه ،عزیزم خدا رحمتش کنه😔🖤
    • IR ۰۷:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      15 2
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی باد ۸۵۲
    • ندا IR ۰۷:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      19 1
      پاسخ
      دوسشون داشتم.خدارحمتشون کنه.مرد ارومو متینی بودن.
    • فرهاد IR ۰۷:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      2 0
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی
    • شایسته IR ۰۷:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      7 0
      پاسخ
      دنیا خاطره داشتیم.قرین رحمت الهی
    • رضا IR ۰۷:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      8 0
      پاسخ
      روحت شاد
    • بینام IR ۰۷:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      6 0
      پاسخ
      روحش شادویادش گرامی به خانواده انمرحوم تسلیت عرض میکنیم هنرمندخوب وقابل ستایشی بود یادش گرامی۶۴۷
    • IR ۰۷:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      10 0
      پاسخ
      روح و روان پاکش غرق در نور
    • DE ۰۷:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      10 0
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی باد
    • Sahar IR ۰۷:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      8 0
      پاسخ
      خیلی خیلی ناراحت شدم،ایشون واقعا با سریال قشنگ همسران یاد و خاطره خوبی تو ذهن همه ی ما دارن، خدا رحمتش کنه
    • IR ۰۷:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      8 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه بازیگر خوب و زحمت کش و دوست داشتنی بود
    • IR ۰۷:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      2 0
      پاسخ
      خداوند رحمتش کنه با انبیا همنشین باشه..
    • سید عباس IR ۰۷:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      5 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه خبر خیلی ناراحت کننده ای بود
    • مجتبی IR ۰۷:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      1 1
      پاسخ
      بودن و نبودن، فرق نداش
    • IR ۰۷:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      5 0
      پاسخ
      روحش قرین رحمت الهی
    • IR ۰۷:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      6 0
      پاسخ
      روحشان شاد
    • گلی IR ۰۷:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      7 1
      پاسخ
      روحت شاد
    • US ۰۷:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      3 0
      پاسخ
      روحش شاد،،،یادش گرامی،،،،تسلیت به بازماندگان مرحوم.
    • IR ۰۷:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      44 0
      پاسخ
      روحش شاد مکانش بهشت خیلی با فیلم هاشون خاطره داریم🖤
    • ابراهیم IR ۰۷:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      38 2
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه .بازیگر خوب و با اخلاقی بود.
    • ايراني IR ۰۷:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      3 0
      پاسخ
      روحش شاد.
    • IR ۰۸:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      38 2
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه میرن آدما از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه
      • IR ۱۰:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
        33 3
        ای خداااا چقدر ناراحت شدم غصه م گرفت یادش بخیر بازیگر دوست داشتنی چه خاطراتی برامون ساختی ، ماها که حال روحی خوبی نداریم از دست دادن این عزیزان دیگه قلبمون رو به درد میاره واقعا...خدایا دیگه تحمل نداریم خسته ایم خسته غمگین
    • عابد IR ۰۸:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      3 0
      پاسخ
      هنرمند خوبی بود روحش شاد ویادش گرامی باد
    • IR ۰۸:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      6 0
      پاسخ
      آخ خیلی ناراحت شدم.خدا رحمتشون کنه،به خانوادشون صبر بده
    • هادی IR ۰۸:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      55 0
      پاسخ
      خیلی ناراحت شدم،خدا رحمتشون کنه ،خیلی باشخصیت بودن و اصلا با بازیگرهای الان قابل مقایسه نبودن .روحشان شااد
    • IR ۰۸:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      38 1
      پاسخ
      روحش شاد باشه. لحظات دلپذیری برای ایرانی ها رقم زد در فیلم هایی که بازی کرد. از یاد نمیره این هنرمند دوست داشتنی
    • IR ۰۸:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      32 3
      پاسخ
      خداوند رحمت کند بازیگر خوبی بود
    • IR ۰۸:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      33 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه
    • IR ۰۸:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      52 2
      پاسخ
      مردنکونام نمیرد هرگز مرده آن است که نامش به نکویی نبرند عمو فردوس درنقش آفرینی هاش خوب درخشید ومن بعنوان یک هم وطن از زحماتش سپاسگزارم روحش شاد وبقای عمرش برای همسر و فرزندان باشد
    • پرویز IR ۰۸:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      14 0
      پاسخ
      اهورامزدا رحمتش کنه.یک بازیگر اصیل و مردمی بود.
    • کا ظم IR ۰۸:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      31 1
      پاسخ
      سلام با عرض تسلیت به خانواده آن مرحوم و به همه هنرمندان خدا وند به خانواده هنرمند فقید صبر جمیل عنایت کند خدا همه اسیران خاک را بیامرزد روحش شاد
    • مجتبی واحدی IR ۰۸:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      40 1
      پاسخ
      روحش شاد
    • اذر IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      44 0
      پاسخ
      خدارحمت کنه اقای کاویانی راهنرمندی باچهره ای پرازمحبت😪
    • خاکی IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      55 3
      پاسخ
      خدارحمتش کنه،وقتی بودمردم ازوجودش لذت بردن وحالاکه رفته مردم باخاطراتش لذت میبرن،بایدبعضی ازمسئولان کمی به این آمدن ورفتن تفکرکنن
      • امید IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
        0 0
        خدا رحمتش کنه منم به نوبه خودم درگذشت پدر خانم مریم کاویانی رو به خانواده بخصوص حانم کاویانی تسلیت میگم
    • IR ۰۸:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      5 0
      پاسخ
      خدارحمتش کنه بسیار دوست داشتنی بود
    • IR ۰۸:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      10 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه
    • IR ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      2 1
      پاسخ
      روحش شاد که خاطره ها و لحظات شادی را برای ما گذاشت.افسوس که غریبانه و ساکت ما را ترک کرد .متاسفانه جامعه هنری و مسئولان هنری کشور باید خجالت بکشند و پاسخگو باشند .لااقل بقیه را دریابید مثل دکتر رضا بابک .
    • صادق IR ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      45 5
      پاسخ
      روحش شاد آنکه شاد میکرد حال مردم را ...🥀🖤
      • ایرانی IR ۱۹:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
        5 0
        قرین رحمت الهی باشند دلم گرفت بارفتن قدیمی ها مزه زندگی کمتر میشه
    • شیدا IR ۰۸:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      17 1
      پاسخ
      روحشون شادوقرین رحمت الهی
    • ابی IR ۰۸:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      3 0
      پاسخ
      روحشان شاد. انسانی دوست داشتنی بود.فردوس ...روحت بر فراز فردوس.
    • محمد مهدی جدی فرد IR ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      14 0
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی باد همیشه در خاطره ها زنده میمانی
    • محمد حسین ابدالیان IR ۰۹:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      4 0
      پاسخ
      خداوند روحشان را شادکندوبسیاربازیکرخوبی بود درسریال تفنگ سرپرنقش آفرینی کردومن به خانواده محترم ایشان تسلیت میگویم
    • مجتبی مومنی IR ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      12 0
      پاسخ
      خدا همه رفتگان بخصوص ایشان را بیامرزد
    • IR ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      10 1
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی
    • IR ۰۹:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      12 0
      پاسخ
      خدا رحمتش صبر به خانوادشون بده هنر پیشه گرامی
    • IR ۰۹:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      5 0
      پاسخ
      روحش شاد...
    • زهرا IR ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      16 0
      پاسخ
      روحش قرین رحمت الهی خیلی بازیگر خوبی بود بی حاشیه و اروم خیلی ناراحت شدم
    • IR ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      10 0
      پاسخ
      روحش شاد .خدایش بیامرزد چه انسان با صفایی بود
    • شهروند ایرانی IR ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      7 0
      پاسخ
      بازیگربی حاشیه وانسان شریفی بود خدا درفردوس برین جایش دهد
    • IR ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روح این بزرگ مرد عرصه هنر شاد و قرین رحمت الهی چقدر حیف ... اللهم صل علی محمد و آل محمد
    • IR ۰۹:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      17 0
      پاسخ
      خدا رحمتشون کنه هنرمند با شخصیتی بودن
    • آزاده تهرانی IR ۰۹:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      10 2
      پاسخ
      با سلام و عرض تسلیت با نهایت تاثر و تاسف . بسیار بسیار غمگین و شوکه شدم با دیدنه خبر درگذشت این بازیگره مهربان پر انرژیه وطنم . روحت قرین رحمت و مکانت بهشت بازیگره خاطراته کودکیم 🖤🖤
      • زندی CA ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
        0 0
        روحش شاد و یادش گرامی
    • سوسن توسلی پور777 IR ۰۹:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      9 0
      پاسخ
      خدا وند رحمت کنه آقای فردوس کاویانی رو
    • رامین IR ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      6 0
      پاسخ
      خدارحمتش کنه
    • شاپور کریمی AE ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      18 2
      پاسخ
      تمام کامنت ها رو خوندم....نتیجه این بود که وقتی انسان خوبی باشی همه از رفتنت متاثرمیشن اینکه بعداز رفتنت همه یاد خاطرات خوبت بیفتن خیلی خوبه نه مثل بعضی ها که وقتی از دنیا میرن اطرافیان نفس عمیق میکشن همراه با جمله اخیش راحت شدیم
    • غلامرضا منفرد IR ۰۹:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      1 1
      پاسخ
      به قول خود فردوس کاویانی در سریال پشت کوههای بلند.،اون دنیا نزدیکه ،قیومت نزدیکتر. یادش مانا،و روحش در پناه آمرزش پروردگار باد .
    • عباس IR ۰۹:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      6 1
      پاسخ
      روحشان شاد
    • IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      6 1
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی 🖤🖤🖤
    • IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      3 1
      پاسخ
      خدا بهش رحمت کنه
    • US ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      6 1
      پاسخ
      رحمت کنه روحش شاد واقعا ناراحت شدم چند سالی بود خبری ازش نبود چرا یکی فوت می‌کند اعلام میکنید نمرده یادی ازش بکنید
    • مرضیه IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      6 0
      پاسخ
      اللهییییی😥😥 من با شوهرم دیشب در مورد سریال همسران و بازی فردوس کاویانی عزیز صحبت میکردیم . چند قسمتش رو هم دانلود کردیم و نگاه کردیم . واقعا فکر نمیکردم امروز خبر مرگ ایشون رو بشنوم. خدا رحمتش کن روحشون شاد 🥀🥀
    • حمیدرضا امینی تبار IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی
    • محمدرضا IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      2 0
      پاسخ
      تسلیت به جامعه زرتشتیان و مردم شهر کرمان
    • داریوش IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه روحش شاد و یادش قرین رحمت الهی توانمند وبامحبت بودن تسلیت به بیت ایشون
    • زهرا782 IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 1
      پاسخ
      خدا رحمت کند روحش شاد باشد ان شاالله
    • IR ۱۰:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      7 3
      پاسخ
      خدارحمت کنه انسان خوبی بود یادوخاطره سریال همسران واژانس دوستی برامون زنده هست روحش شاد
    • IR ۱۰:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      7 0
      پاسخ
      خداوند بیامرزدش خیلی خوب بود حیف شد
    • IR ۱۰:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدایش رحمت کند
    • سعید IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      2 0
      پاسخ
      زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست هر کسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود صحنه پیوسته بجاست خرم ان نغمه که مردم بسپارند به یاد، یادش گرامی روحش شاد.
    • IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد.خیلی از بازی هاشو دوست داشتم آدم وشادمیکرد
    • علیرضا کریمی RO ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      سلام و ارادت خدمت هموطنان عزیزم و تسلیت عرض میکنم ،روحش شاد و قرین رحمت الهی همیشه وجود و حضورشان و نقش های ایشان سرشار از شعف و شادی بود برای ما ایرانی ها
    • IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحت شاد بچه کرمون
    • IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحت شاد بچه کرمون
    • رضا IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      یادش گوارا
    • اکبر IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحش شادخدایی بازیگرخوبی بودنت بازیشودوسداشتم
    • اوستا کریم IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      8 0
      پاسخ
      روحت شاد مهربان سلام به مراد بیک برسون👑درود بیکران
    • IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      7 1
      پاسخ
      خدا رحمتش کند بازیگری خوش اخلاق ومهربان بود🥲🥲🥲
    • هیرکانیا IR ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      8 1
      پاسخ
      ای واااای...😞😞 خدا رحمتش کنه، چقدر خاطره‌های خوب داشتیم با این بازیگر. اسطوره‌های سینما و تلویزیون یکی یکی دارن میرن متاسفانه😣 • واقعا که بعضی‌ها اصلا جایگزین ندارن یادش بخیر تو سریال همسران؛ کمااااااااال...😞
    • آرش IR ۱۰:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      9 1
      پاسخ
      چه دنیای عجیبیه یکی یکی همه دارن خداحافظی میکنن
    • اذر DE ۱۰:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      11 2
      پاسخ
      خدا به خانوادش صبر بده . خیلی دوسش داشتیم چه روزها که دلمون غم داشت و ایشون دلمونو شاد کرد . خدا شاد ‌کنه روح مهربونشو
    • احسان IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      16 0
      پاسخ
      خداوند بیامرزدش .... 🙏🙏🙏 صداش هنوز تو گوشمه که می‌گفت مهییییییییییییین
    • محمد IR ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      7 2
      پاسخ
      فردوس کاویانی روحت شاد
    • IR ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      13 1
      پاسخ
      میرود روزی که بی هم می شویم یک به یک از جمع هم کم می شویم میرسد روزیمادر خاطرات موجب خندیدون غم می شویم گاه گاهی یاد ما کن ای عزیز می رسد روزی که بی هم می شویم تقدیم به تمام عزیزانی که با تمام وجود به این مردم غم زده لبخندزدن را تقدیم کردن
    • علی IR ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      8 1
      پاسخ
      سلام همینکه همه از او راضی هستند و دل مردم رو شاد میکرد خداوند هم دلشو شاد میکنه ان شاءا.‌‌‌.... بر شادی روح همه مومنین و مومنات و اموات این جمع فاتحه با صلوات
    • اکبر US ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      8 2
      پاسخ
      هنوز صدای قشنگت تو گوشمه روحت شاد خدارحمتت کنه
    • ایرج IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      8 1
      پاسخ
      روحش شاد ۰انساهای پاک و بزرگ هرگز از یاد نمی روند
    • IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      8 0
      پاسخ
      خداوند رحمت کند دراخرت بهترینها برای ان مرحوم باشد خیلی خاطرات ازبازیگریهاشون برای ما بجا گذاشتند خیلی متاثر شدم روح پاکش شاد.
    • علی سرابی IR ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      12 0
      پاسخ
      خدا روحت و شاد کنه زمانی که دو سه تا کانال بیشتر نداشتیم امثال شماها ملت و سرگرم کرده بودین
    • ایران IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      8 0
      پاسخ
      دنیا چقدر بی ارزشه روحش شاد
    • علی IR ۱۰:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      8 0
      پاسخ
      خاطرات شیرینی با این زنده یاد داشتیم روحش شاد وقرین رحمت الهی بهشت برین جایش باد
    • IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      8 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه
      • شهروند IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
        0 0
        خوایش بیامرزه مرد شریفی بود
    • مصطفی IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      8 0
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی
    • ناشناس IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      8 1
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی باد
    • مژگان IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      8 0
      پاسخ
      جا خوردم .... خدا رحمتشون کنه
    • IR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      9 0
      پاسخ
      هنرمند بسیار خوب وبا ارزشی بود مرحوم‌فردوس کاویانی روحش در جنت مکان وفردوس برین وتسلیت به خانواده محترم این هنرمند مهربان
    • IR ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      10 0
      پاسخ
      خدا بیامرزدش بازیگر خوبی بود
    • ابوالفضل جمشیدیان IR ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      7 0
      پاسخ
      خدا بیامرزد آقای بازیگر ی که با بازی آژانس دوستی رابه بیاید می آید خدا بیامرزد آقای بازیگر
    • حسن IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      9 1
      پاسخ
      خیلی سخت است رفتن خوبان
    • علیرضا IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      9 1
      پاسخ
      خداوند رحمتش کنه روحش شاد بازیگر برجسته ای بود
    • علی IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      7 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کند خیلی دوستش داشتم واز بازیهایش لذت می‌بردم روحش شاد ویادش گرامی
    • نارسی IR ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      11 0
      پاسخ
      خدارحمتت کنه آقا فردوس .بازی شما در سریال همسران خیلی خاطره انگیز بود
    • علیرضا جهانپور IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      12 0
      پاسخ
      خداوند بیامرزد، خاطرات خوبی با نقش های ایشان داشتیم.
    • اسماعیل مالکی IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      12 1
      پاسخ
      خیلی خیلی دوستش داشتم روحش شاد
    • شهاب اسدی IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      16 0
      پاسخ
      حالم گرفته شد اول صبحی این خبر شنیدم چه هنرمند خوبی بود.انسان سالمی بود
    • IR ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      15 3
      پاسخ
      عزیزم،جان. روح شادویادش همیشه گرامط خواهد بود 🖤🖤🖤
    • مهدی IR ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      22 2
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه،خیلی انسان شریف و دوست داشتنی بود
      • IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
        1 0
        خدا رحمتش کند
      • IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
        0 0
        واقعا خیلی شریف بود ... خدارحمت کنه
      • علی IR ۱۷:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
        0 0
        خدا رحمتش کنه
      • US ۱۸:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
        0 0
        خدا رحمتش کنه واقعا ناراحت شدم روحش،شاد ویادش گرامی
    • محمد IR ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      1 0
      پاسخ
      دلم گرفت خدا رحمتش کنه خیلی بازی هایش را دوست داشتم روحش شاد به اندازه تمام لحظات شادی که برای ما ساخت
    • IR ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      1 1
      پاسخ
      روحش شاد بازیگر خوبی بود آقای تهرانی در آژانس دوستی و آقای لطفی در همسران روحش شاد خدا رحمتش کنه
    • IR ۱۱:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      1 0
      پاسخ
      روحشون شاد.واقعا ناراحت شدم.
    • الهه IR ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      1 1
      پاسخ
      روحشوشون شاد و قرین آرامش😔،آژانس دوستی،همسران،یادش بخیر..
    • IR ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      1 0
      پاسخ
      عزیزم دنیای دیگه ای وجودنداره همین دنیا را بچسب که سید علی به کاممون زهرمار کرده
    • فرهاد IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      1 0
      پاسخ
      خداوند رحمتش کند
    • علی پیشداد کیاسرایی US ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      2 0
      پاسخ
      روحش شاد،،، واقعاً بازیگر توانمندی بود در دوران خودش،،، فیلم همسران یادآور خاطرات کودکی
    • مجید IR ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      1 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کند
    • محمد مهدی IR ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      1 0
      پاسخ
      روحش شاد و. یادش گرامی
    • سید IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      1 0
      پاسخ
      بله ایشون در یادها و خاطره ها ماندگار هستن چون بازیگر بی حاشیه بود
    • IR ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      1 0
      پاسخ
      خدارحمتش کنه چه کیفی میکردیم بابازیش درفیلم همسران خیلی ناراحت شدم تسلیلت به خانواده آقافردوس
    • نفس IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      1 1
      پاسخ
      روحش شاد
    • IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      ماییم وشب تار وغم یاردگرهیچ
    • IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      1 0
      پاسخ
      روحش شار
    • زهره سیری IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      2 0
      پاسخ
      روحش شاد و نامش جاودانه باد🖤🖤🙏🏻🙏🏻
    • IR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      2 0
      پاسخ
      خداوند رحمتشون کنه
    • محمد IR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      1 0
      پاسخ
      خوبان میروند،اما،،،،،،،،
    • IR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      2 0
      پاسخ
      خیلی دوسش داشتم 😭 روحت شاد چه خاطره هایی داریم
    • محمد IR ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      1 0
      پاسخ
      بسیار دوست داشتنی وبا اخلاق دور از حاشیه و کار بلد خدا رحمتش کنه برای شادی روحش فاتحه ای بخوانید بسم ا..
    • مهناز IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      1 0
      پاسخ
      وای خیلی ناراحت شدم😢😢حیف وصد افسوس به از دست دادن این تکرار نشدنیها 😭😭😭 تسلیت به جامعه هنری ایران و خانواده محترم ایشان🖤🖤🖤
    • DE ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خداوند ،رحمتشان کند ،سبک خاصی بازی می کردند،بی ریا و مردمی
    • DE ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خداوند ،رحمتشان کند ،سبک خاصی بازی می کردند،بی ریا و مردمی
    • DE ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      1 0
      پاسخ
      خداوند ،رحمتشان کند ،سبک خاصی بازی می کردند،بی ریا و مردمی
    • میترا IR ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحشون شاد
    • رضا مهذب IR ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روانش در مینو شاد باد. بازیگر زرتشتی دوست داشتنی مون.
    • رضا IR ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      1 0
      پاسخ
      درگذشت زنده یاد ؛فردوس کاویانی را به خانواده گرامی وجامعه راستین هنری ایران تسلیت عرض کرده وامیدوارم روان پاک اش درآرامش ابدی باشد.
    • محمدی IR ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحشون شاد ویادشون گرامی
    • محمد اجدی IR ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه خیلی قشنگ بازی میکرد
    • صادق IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد نامش جاودان من از مرحوم خاطرات خوب و شیرین دارم .خداوند به بازماندگانش صبر عنایت فرمایند.
    • باافتخاردوخی استقلالیم IR ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد یادش گرامی خداوند ب خانوادش صبری عنایت کند خداوند تمامی در گذشتگان رو قرین رحمت الهی قراردهداز جمله انسانهایی زنده رو
    • حامی IR ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      1 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه هنوز اون صدای بلند که داد میزد میگفت مههههیییینننن تو گوشمه خدا بیامرزده همه اموات
    • منصور IR ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحش شاده انسان خوش قلبی بود
    • وحی مرادی IR ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه روحش شاد فیلم آژانس دوستی
    • رضا IR ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد
    • IR ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدایش بیامرزد
    • فاطمه IR ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      چه غم سنگینی داره رفتنت عمو فردوس نازنین، مرد بزرگ😢😢😢😢😢😢😢😢
    • IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدا بیامرزد روحشان شاد.
    • IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خداوند رحمتشان کند
    • IR ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد 😥
    • زهرا IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد خیلی ناراحت شد م۶۷۲🖤🖤
    • IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدابیامرزه
    • IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خداوندرحمتشون کنه حیف بودن
    • رمضان پارسا فرهنگی بازنشسته IR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتشون کنه بزرگوار و دل مردم راشاد میکرد
    • IR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد
    • یحیی گلی پور IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      1 0
      پاسخ
      خدارحمتش کنه یک عمرباعزت زندگی کردواردحاشیه نشدپشت وطنش بود
    • US ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدارحمت کنه فردوس کاویانی رو فیلم آژانس دوستی چه خاطراتی روحش شاد
    • IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدارحمتش کنه
    • سعید IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      باسلام و احترام ضمن عرض تسلیت به خانواده مرحوم کاویانی و مردم شریف ایران جای داره بابت ایجاد لبخند بر روی لبانمان از سریال همسران در دوره وانفسای ۱۳۷۰ تشکر ویژه ابن بزرگ مرد داسته باشم روحت شاد ای مهربان مرد
    • IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه خاطرات خوبی ازش داریم روحش شاداین قدیمی ها دلی بودن و بی‌توقع ؛ولی حالایی ها؟؟
    • همت IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدایش بیامرزد
    • فاضل IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      چنان زندگی کرد که اینهمه کامنت خدا بیامرزه براش گذاشتن. انسان شریفی بودن خداوند ایشون رو دراین شب ولادت رسول خدا (ص) و امام جعفرصادق (ع) با حضرت معصومین محشور کنه خدا رحمتتون کنه
    • عرفان IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه من شخصا خیلی خیلی دوستش داشتم مخصوصا بازی در سریال تفنگ سر پر خداوند روحش را قرین رحمت کند😔😔😔😔
      • IR ۲۰:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
        0 0
        روحش شاد یادش گرامی،😔
    • IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه هنرمند خوبی بود
    • فرودامیری IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد.نامش جاودان.خداوندبیانرزدش🖤🖤🖤😭
    • IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحشان شاد
    • حسن IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش بکنه دلم خیلی گرفت
    • IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحش شد ،😔😔
    • افشین IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد..هر موقع که همچنین خبرهای را می بینم .غمم میگیره..حیف میشه همچنین بازیگرانی رو از دست می دهیم.
    • مریم IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      با شنیدن این خبر واقعا دلم گرفت. افسوس وهزاران بار افسوس. خیلی بازیگر خوبی بودن من واقعا هم خودش وهم بازی هایش رو دوست داشتم. روح نازنین این هنر پیشه عزیزمون شاد باشه وبهشت ابدی منزلش باد...
    • سعید آبادانی IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد یادش گرامی هنرمند دوست داشتنی خداوند به هنرمندانی که در قید حیات هستند سلامتی و طول عمر عطا بفرمایید و عزیزان درگذشته را در جوار رحمت خود قرار دهد. .آمین
    • مهندس بیات IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      برای شادی روحش فاتحه بفرستید.
    • IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدا بیامرزتش
    • حمیدرضا IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      4 0
      پاسخ
      آخی. خدارحمتش کنه .من ایشان وشخصیتش ونوع صحبت کردنش که بسیار گرم وبا محبت با مخاطب بود رادوست داشتم
    • مریم سادات IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      2 0
      پاسخ
      خدا رحمتشون کنه روحشون شاد باشه ، خداوند به خانواده اش و بستگانش صبر بده
    • ریسی IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی خیلی با فیلماش خاطره داریم
    • رز IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خداوند رحمتش کنه.
    • حیدر IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدارحمتش کنه دنیاهمینه خوش بحال خوبها...
    • IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحت شاد واقعا دوست داشتنی بودی
    • حسن IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      انگار بخشی از خاطراتم مردن.خدا رحمتش کنه.
    • بلوپ IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خداوندایشان را بیامرزد، نقش های ایشان را دوست داشتیم.حالم گرفته شد
    • فرامرز IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمت کنه
    • Af IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد
    • IR ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدایش بیامرزد
    • IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد یادش گرامی
    • IR ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد
    • حسن طوسی IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      درگذشت این هنرمند بسیار دوست داشتنی را به خانواده آن مرحوم و خانواده تاتر و تلویزیون تسلیت عرض میکنم.روحش شاد
    • ژاله IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدارحمی کنه مهربون
    • بهار IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد چقدر حیف شد این هنرمند خوش اخلاق صدا وسیما فوت شد تسلیت به خانواده بزرگوارش عرض میکنم .
    • IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدابیامرزد انشاءالله همنشین حضرت محمد ص باشد انشاءالله
    • IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      آخی روحش شاد..خدارحمتش کنه
    • سید احسان IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه شادی برای ما رغم میزد انشالله خدا شادش کنه
    • شاهین فروزان IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه یک دنیا عشق و محبت بود ‌ 8
    • شاهین فروزان IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه یک دنیا عشق و محبت بود ‌ 8
    • مریم سادات IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      2 0
      پاسخ
      الان اینهایی که منفی میزنند یعنی چی ، متوجه نمیشم کسی می‌دونه ؟؟ خوب یک هنرمند فوت کرده همه دارند تسلیت می‌گن این منفی ها چیه دیگه ؟؟
    • IR ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      1 0
      پاسخ
      واقعا شکه شدم. خدا رحمتشون کنه. امیدوارم به یمن این عید عزیز همینطور که دل مردم را شاد می‌کرد خداهم دلش رو شاد کنه واحوال بعداز مرگش بهترین خواسته هر خواهنده‌ای باشه
    • ح IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      1 0
      پاسخ
      روحش شاد
    • نرگس IR ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      2 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه ناراحت شدم😔
    • بینام IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      1 0
      پاسخ
      آقای فردوس کاویانی عزیزچقدر دوستت داشتیم و نمی دانستیم حیف که دیگر نیستی افسوس
    • IR ۱۴:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحشون شاد. خدارحمت کنه
    • IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      1 0
      پاسخ
      خدارحمتش کنه
    • بهزاد AE ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      1 0
      پاسخ
      روحشون شاد
    • مسعود AE ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      2 0
      پاسخ
      فرشته ای زرتشتی پرکشید روحش شاد
    • مسعود AE ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      فرشته ای زرتشتی پرکشید روحش شاد
    • بیتا US ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      آخی خدا رحمتش کنه چه حیف که از دنیا رفت ،😭
    • RO ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      2 0
      پاسخ
      خاطرات خوبی ازخودبه یادگارگذاشت روحش شادباد
    • Amir IR ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      1 0
      پاسخ
      یادت گرامی هنرمندمحبوب ودلنشین
    • اسی IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد یادش گرامی 🖤😢
    • IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خال خالی خالی تنها روحت شاد
    • مهدی IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      2 0
      پاسخ
      من تقریبا در زمان پخش همسران نوجوان بودم وجزء اولین سریالهایی بود که باهاش کم کم شخصیتم شروع به شکل گرفتن می‌کرد .در کل یک جمله مرحوم کاویانی یکی از تکرار نشدنی ترین هنرمندان در سبک خودش بود روحشون شاد ویادشون همیشه تاابد گرامی
    • آریا IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      1 0
      پاسخ
      هیچ وقت نمیشه فراموش کردمخصوصا درفیلم همسران خیلی قشنگ بود روحشان شاد یادشان گرامی
    • ایران IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      1 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه ما زنان خاندار سعی میکردیم کارامون زود تمام کنیم شام بچها رو بدیم اونا مشغول تکالیف فردا شون بودن ما هم پای تلویزیون فیلم همسران آژانس دوستی به تماشا می نشستیم روحت شاد وخدا بیامرزدت مرد بزرگ امین
    • یعقوب IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      1 0
      پاسخ
      خدا رحمت کنه 😭😭😭
    • محمود IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد خدا رحمتش کند😔
    • مسلم IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد .خیلی دوست داشتنی بود .همیشه رو لبش لبخند بود.بیان روان و شیوایی داشت .روحش شاد.
    • حاج‌ناصر IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدارحمتشون‌کنه‌بسیار‌بازیگرخوبی‌بود‌روحش‌شاد
    • محمود IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد.یادش گرامی باد😥
    • مسعود IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه در دهه۷۰ چه خاطرات ماندگاری با هنرمندی ایشون در تلویزیون های سیاه و سفید داشتیم روحش شاد و یادش گرامی
    • سینا IR ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      ما هنوزم به اسم کمالِ لطفی ایشون و میشناسیم
    • محمدیحیی IR ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحش شادخدارحمتش کنه چقدراین مردزیباواحساسی کارش وانجام می دادتودل ماجاداری
    • IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      باسلام عزیزدلم خدا رحمتت کند وروحت را شاد واسشون فاتحه بخونید 😔😔😔
    • IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی 🖤🖤🖤
    • نسرین IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد به خانواده محترم شان آرامش باد می گویم
    • IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      کنه رحمتش کنه.بازی ایشان در سریال همسران نقش واقعی همسران ایرانی در ان زمان بود.نقش صاف وساده وبی ریا با ان صدای خوب ودلنشینش در نقش اقا فردوس
    • AE ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدارحمتش کنه.یادگار سریال ها ی ماندگار
    • US ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحت شاد هنرمند خوب کشورم
    • IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خداوند بیامرزدش مرد خوبی بود یاد سریال همسران مینداخت همه رو صداش هنوز توگوشمه که می گفت مهیییین.خداوند به خانواده اش صبر عنایت کند.
    • IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی.
    • محمد IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحت شاد و یادت گرامی واقعا خندوندی شاد کردی مارو با چهره خندانت مخصوصا سریال همسران با نقش کمال و مهین خانم عزیز
    • مهرابی، انار کرمان IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روح این استاد بزرگ شاد واقعا چه بزرگانی از وادی هنر کم کم دارند از نزد ما می روند ....
    • مریم IR ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خداوند بیامرزدتش بازیگر خوبی بود واقعا ناراحت شدم با شنیدن صداش یاد سریال همسران می افتادم ومهیییین گفتناش تو گوشمه .خداوند به خانواده اش صبر عنایت کند.
    • IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحشان قرین رحمت الهی...چقدر غریبانه...بازی تو سریال همسران خیلی زیبا بود...انسان خوبی بودن
    • خدایا شکرت IR ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه من تو فیلم قدیمی که بازی میکرده اسمش کمال بود باهاش آشنا شدم بچه بودم اون موقع.خدایا این بزرگوار رو مورد رحمت و مغفرت خودت قرار بده آمین
    • حمید IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد
    • عبدالله۳ IR ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدا وند آقا ی فردوس کاویانی را رحمت کند انشا الله بهشت ؟
    • IR ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی 😔😔🖤
    • ف م IR ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      1 0
      پاسخ
      روحش شاد یکی از بازیگران مطرح و خوب کشورمان بود که متاسفانه سالهای زیادی است که فراموش شده بود بازی در نقش کمال سریال همسران از او همیشه در خاطر همه ما به یادماندنی است روح همه هنرمندان فقید کشورمان شاد و آرام
    • امیدکورد IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحش شادوبهشتی شودبازیگرتوانایی بودخداوندرحمتش کند
    • محسن IR ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      اینقدر با فیلمهاش علی الخصوص همسران خاطرات خوب و شیرینی دارم که حدوحساب نداره خداشاهده و این خبر تلخ ترین و غم انگیز ترین خبری بود که در 10 سال اخیر زندگیم شنیده بودم خداشاهده 😭😭😭😭😭😭😭😭
    • ناشناس IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      باسلام ... و تسلیت به خانواده این هنرمند عزیز که حقیقتا هنرمند بود نه بازیگر ... چون بین هنر و بازیگر فرقش از زمین تا آسمان هست و این خدابیامرز واقعا هنرمندی بود که حتی بین هنرمندان هیچ گاه حاشیه ساز نبود و در خلوت خود با خدا واقعیت ها را در درون خود پنهان میکرد و صلح دوست بود خدا بیامرزایشانر
    • محسن IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      1 0
      پاسخ
      کامنت ها رو بخونید اونوقت متوجه میشید که چرا میگن مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آنست....... روحت شاد مرد بزرگ
    • IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه روحش شاد یادش گرامی
    • IR ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 1
      پاسخ
      خدا رحمتشون کنه روحشون شاد بسیار نازنین بودند🖤🖤
    • ایران IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد
    • JP ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد ، چارلی چاپلین ایران بود ، حیف شد
    • IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      واقعا متاثر شدم، چه دنیا و حال وروز غریبی، میایم و میریم و فقط خاطره هامون به یادگار میمونه، خیلی خیلی دوست داشتنی بودن روحشون شاد و بهشت برین جایگاهشان باد،
    • یاسین IR ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      ما دهه شصتی ،چقدر خوش بودیم ،با بودن شما بازیگران قوی، آروم. بی حاشیه، چه زود دیر شد، یادش گرامی،
    • دختر بختیاری IR ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      آخی خدا رحمتش کنه واقعا عالی بود فیلم هایی که بازی کرد ... زمان چقدر زود میگذره 🥺 همه ی بازیگرا یکی پس از دیگری دارن میرن خدا رحمتش کنه انشالله 🙏
    • طاهر شبستری IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      حیدربابا دونیا یالان دونیادی خدا رحمتش کناد
    • سید علی صفوی IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      این جناب آقای علی صفوی در گذشت موحوم جناب آقای فردوس کاویانی به جامع هنری و خانواده گرامی تلیست عرض می گوییم آز خداوند متعال صبر و شکیبا خواستارم روح شاد و یادش گرامی باد
    • مهدی‌خامی IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحشان‌شاد‌وبهشت‌برین‌جایگاهشان‌‌واقعا‌انسان‌شریف‌ودوست‌داشتنی‌بودند برای‌ملت‌شریف‌ایران‌خاطرات‌ماندنی‌وفراموش‌نشدنی‌ایجاد‌کردند‌واکنون‌جایشان کنار‌ما‌بسیار‌خالیست‌.تسلیت‌به‌خانواده‌شریفشان
    • مصطفی IR ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدا‌رحمت‌کنه‌واقعا‌بازیگر‌توانای‌بود‌روحش‌شاد‌ویادش‌گرامی
    • نرگس کرابی IR ۱۶:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد
    • سید IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه مورد بخشش الهی روحش شاد و یادش گرامی مرد دوست داشتنی و خاطره ساز دوران جوانی ،
    • حسن یعقوبی IR ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خداوند رحمتش کند روحش شاد یادش گرامی🥺🥺🥺🥺
    • رجب IR ۱۷:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      یادش بخیر،،و در زمان مریض بودن هیچکس و هیچ مسول درست و حسابی ازش یادی نکرد!!!!
    • محمد IR ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      انسان شریف خنده رو متین روحش شادویادش گرامی
    • علی جعفرزاده دیزج AE ۱۷:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدابیامرزه وبه خانواده صبربده مردنازنینی بود
    • IR ۱۷:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کند مرد بزرگوار و هنرمندی بود خالق خاطره های خوب روحت شاد
    • علی IR ۱۷:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمت کنه 😔یادش بخیر.... مهیییین میگفت..... 🥺
    • IR ۱۷:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      تا ابد روحش شاد باشه انشاالله
    • ماهان IR ۱۸:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      بازیگر مردمی دوست داشتنی و شریفی بود.خدا رحمتش کنه
    • موسوی IR ۱۸:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمت کند واقعا هنر پیشه خوبی بود
    • IR ۱۸:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحش. شاد یادش گرامی.
    • Jahan IR ۱۸:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه مرد دوست داشتنی وخاطرات کودکی دهه هفتاد
    • M IR ۱۹:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد🖤🖤🖤
    • الهام IR ۱۹:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      چقدرحیف روحشون شادخیلی متاثرشدم یادش بخیرسریال همسران وآژانس دوستی ایشون چقدرخوب بازی کردن
    • اسماعیل IR ۱۹:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      یادش بخیر روحش شاد ودردل ما همیشه جاودانه باد چه خاطرات خوشی که از او درسریالهای تلوزیون داشتم برای خانواده آن مرحوم صبر وشکیبایی مصعلت دارم
    • ایرانی IR ۱۹:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      قرین رحمت الهی باشند دلم گرفت بارفتن قدیمی ها مزه زندگی کمتر میشه
    • نجفی RO ۲۰:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدا بیامرزتش روحش شاد واقعا بازیگرای قدیمی یه چیز دیگه هستن حیف شد جایگاهش در بهشت
    • صاحب IR ۲۰:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      3 1
      پاسخ
      خدا رحمتشون کنه یادشون بخیر،خیلی ناراحت شدیم
      • ناشناس IR ۲۲:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
        0 0
        با سلام عرض تسلیت به خانواده ی آقای کاویانی خدا رحمتش کنه روحش شاد 😔
      • آرش IR ۲۲:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
        1 0
        خدا رحمتش کند .روحش شاد ......
      • زینب IR ۲۲:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
        0 0
        واقعا هنرپیشه خوبی بودانسان شریف مهربان روحشان شادویادشون گرام
    • نبوی IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      بازیگر خیلی توانایی بودن روحشون شاد
    • حسین IR ۲۱:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خداوندبیامرزد انشاالله
    • عباس NL ۲۱:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خداوند رحمتش کند...مرد بسیار خوبی بود
    • رکیما IR ۲۱:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      🖤🖤تسلیت واژه ناچیزیست در برابر این عزیزانی که برای نسل من دهه60 بهترینها را رقم زدن و فقط شاهد این هستیم که این عزیزان یک به یک ما را تنها میگذارند و فقط خاطرات شیرین آنها برایمان باقی میماند😭😭😭
    • IR ۲۲:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      ... با سلام وعرض تسلیت خدمتخانواده مرحوم کاویانی وجمعی هنرمندان بااصالت روحشان شاد که تابودن دل همه مردم را شاد میکردن
    • رسول ربیعی IR ۲۲:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      مرگ قسمتی عادلانه از زندگی است که منتی از خدا بر سر بنده اش هست بازیگران که میمیرند یه جورایی آدم داغش رواحساس میکنه چرا که لحظات رو باهاش تجربه کرده وبعضی وقتایه قسمتی از زندگیمون بودن اونا برای ساختن لحظات ما یه جورایی خودشون نبودن مارو خندوندن گریان گردن یا به فکر فرو بردن ..یادت گرامی مردخندان
    • ایمان IR ۲۲:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      این دنیا دیگه به درد نمیخوره
    • ندا IR ۲۲:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      4 0
      پاسخ
      بسیار خوشرو و مهربان روحش شاد.
    • AE ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی
    • IR ۲۲:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      روحشون شاد وقرین آرامش
    • S.o.s IR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      بازیگر با اخلاق و خوبی بود برعکس بازیگرای جدید. خدا رحمتش کنه.
    • رضا جهانتاب IR ۲۳:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      1 0
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی....
    • ناشناس IR ۲۳:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      4 0
      پاسخ
      خدا بیامرزدشون روحش شاد مرد بزرگ و دوستداشتنی بودند ناراحت شدم خیلی 😫😫
    • یسنا IR ۲۳:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      2 0
      پاسخ
      روحشون شاد
    • IR ۲۳:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      1 0
      پاسخ
      روحه پاکش با امیرالمؤمنین محشور باد یادش بخیر
      • IR ۰۱:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
        0 0
        نههههههههه😔😔😔مهههههییییین۲۹۸
    • Yalda.28 IR ۲۳:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      4 1
      پاسخ
      سلام هنرپیشه خیلی خوبی بودخدارحمتش کنه روحش شاد🖤
      • خداوند روحش را قرین رحمت خود گرداند IR ۰۰:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
        0 0
        خیلی بازیگر دوست داشتنی بود
      • IR ۰۱:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
        0 0
        روحش شاد و یادش تا ابد گرامی خداوند قرین رحمتش کند
      • من IR ۰۸:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
        0 0
        خدا رحمتشون کنه
      • مهرعلی رحیمی IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
        0 0
        خدایش بیامرزد روحشان شاد یادش برای همیشه گرامی باد خدا دوستش داشت چه روزه خوبی سفر آخرت کرد
    • محسن IR ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی باد هر آنکس خدمت جانان به جان کرد به گیتی نام خود را جاودان کرد
    • IR ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      بازیگر خوب و بی حاشیه ای بود. خدا رحمتش کنه. در دل مردم جا داشت. مثل سلبریتی های امروزی نبود
    • سید حسن IR ۰۰:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      روحت شاد یادت گرامی مرد دوست داشتنی
    • مهری IR ۰۰:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمت کنه واقعا مرد بزرگ ومهربان ودوست داشتنی بودند با بازی فوق العاده ای که داشتن بهترین روزها رو برای ما ساختن مخصوصا در سریال همسران حیف از این مردان بزرگ که یکی یکی از بین ما‌میرن روحش شاد
    • مهدی IR ۰۱:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      چی بگم از دنیای بی اعتبار منو باقشنگی دنیا چیکار روحش شاد
    • اسی IR ۰۲:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      وقتی این عزیزان از دنیا میرن یه غمی عجبی منو فرا میگیره گویی خاطرات خوب وخوش گذشته همشون میمیرن افسوس صد افسوس روحش شاد
    • حسین IR ۰۲:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      یادش.گرامی۲۳۷
    • IR ۰۳:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خدابیامرزتش روحش شاد چقدر با دیدن فیلماشون شادمیشدیم وخاطره داریم
    • امیر US ۰۳:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه روزهای خوشی را برا مردم آفرید.برخلاف خیلی ها که ادعای خیر دارن ولی امروزه باعث شر در این سرزمین شده اند بواقع ایشان خوب بود و باعث خیر
    • عباس سنچولی IR ۰۳:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      سلام عزیزانی که مدتی در این دنیا زندگی کردید پس بدانید دنیا فانیست وآنکه می‌ماند و جاودانه است خداست بیایید خودرا ارزان به دنیا نفروشیم که حسرت آن راخواهیم خورد پس خوب زندگی کنید تا جاودانه بمانید74
    • نصیر IR ۰۳:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      مرحوم فردوس کاویانی خود فردوس بود درمیان قافله بازیگران...فردوس برین جایگاهت باد مرد اخلاق
    • حسن نیک نیا US ۰۳:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      مرد نازنین و مهربان وبازیگر بی حاشیه سینمای ایران خدایش بیامرزد آنگونه که دل مردمت را شاد میکردی از خدای متعال میخواهم روحت را شاد ومشغول رحمت خویش قرار دهد پدردوست داشتنی ومهربان خداحافظ خدایت بیامرزد روحت شاد یادت گرامی
    • فقط خدا IR ۰۳:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمت کند همه‌ی درگذشتگان و همچنین آقای فردوس کاویانی را چه خاطراتی داشتیم با فیلم هاشون .چقدر زود ایام میگذرد که فکرشم نمیکنی...روحشان شاد و قرین رحمت الهی 🤲
    • IR ۰۴:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد ویادش گرامی،جاش بهشت
    • مریم IR ۰۵:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خداوند قرین رحمتش کند با بازی در سریال‌های زیادی لحظات شادی را برایمان می‌آورد مخصوصا سریال همسران روحش شاد یادش گرامی باد😪😪😪
    • محمد شکاری بافقی IR ۰۶:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      روحشان شاد و همنشین با سیدالشهدا علیه السلام اللهم صلی علی محمد ص و آل محمد ص و عجل فرجهم رحمت و مغفرت الهی نصیبشون ان شاءالله
    • /ه سرین IR ۰۶:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خداببخشتش بازیگره همیشه خندان
    • IR ۰۶:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      وای یادش بخیر اصلا دل آدم نمیاد تسلیت بگ ازبس خوب بود وخاطره داریم ازش
    • IR ۰۶:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      روحشان شاد وخداحمت کند انا لله وانا الیه راجعون.
    • حسینی IR ۰۶:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      بعضی ها اینقدر دل نشین آمد که حتی از فاصله ها هم رفتنشان دلت می گیرد😔
    • IR ۰۶:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خدایش بیامرزد. بسیار توانا و دوست داشتنی بودند.
    • عماد IR ۰۷:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      فاتحه ای برای تمام مرده هایی که راه میروند و زندگی میکنند بفرست
    • Hossein IR ۰۷:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد
    • IR ۰۷:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه برای شادی روحش صلوات
    • علی IR ۰۷:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      چهره ای به یاد ماندنی روحش شاد واقعا این چنین افرادی یاد و خاطره شان در یادها می‌ماند و همیشه به خوبی از ایشان یاد می‌شود و چه بهتر از این
    • احمد IR ۰۷:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد واقعا عالی بود .
    • FR ۰۷:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      دو سریال تلویریونی همسران و آژانس دوستی برای من یادآور خاطرات قشنگی از زمان است. سریالها به دل می نشست. فاقد صحنه های خشن و بیشتر روابط قشنگ خانواده. روحش شاد یادش گرامی
    • AE ۰۸:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد خیلی دوست داشتنی بود
    • RO ۰۸:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی . سن از 80 به بالا در یک قدمی مرگ هست انسان و هر لحظه امکان رفتن است و باید فکر توشه اخرت بود که دیگر به نوعی در این سن باید خود را در برزخ دنیا و مرگ حساب کند . عاقبت همه همه رفتن است شک نکتید اسیاب به نوبت است و زمان سریع میگذرد یعنی حال هم تمام شده .
    • علی قبادی IR ۰۸:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      تسلیت به خانواده و ملت ایران خاطرات زیبایی در منزل درکنار خانواده با دیدن فیلمها وتئاتر بااوداشتیم روحش شاد
    • ابی اسمانی IR ۰۸:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد برا ما دهه شصتیا سریال همسران خاطره انگیزه واقعا دلم گرفت
    • فراز IR ۰۹:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتشون. کنه.واقعا انسان خوب و نمونه ای بودند.چقد خوبه که انسان .انسانیت داشته باشه و مردم دار که بعداز رفتنش همه ازش به خوبی یاد کنن بیش از صدتا کامنت براش گزاشتن و همه ازش خوب یا کردن.انسانیت به این میگن
    • مهرعلی رحیمی IR ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      یادش برای همیشه گرامی باد روحشان شاد شاد شاد
    • IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خداوند روحش راشادکنه بازیگر با اخلاق و خنده رو
    • مهدی سیدحسینی IR ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خدارحمت کنه چقدر به یاد ماندنی بازی میکردن روحشون شاد
    • مهدی سیدحسینی IR ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خدارحمت کنه چقدر به یاد ماندنی بازی میکردن روحشون شاد
    • ایرانی الاصل IR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه ، واقعا ناراحت شدم
    • مهران IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      دقیقا میشناختم ایشون و چون همسایه ما بود و علاوه بر اینکه بازیگر خوب و متبحری بود انسان بسیار مهربان و دلسوزی بود بنده و خانواده ام خاطرات بسیار شیرینی از ایشون و خانواده محترمشون داشتیم ، روحش شاد و یادش گرامی
    • US ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خدابیامرزه،روحش شاد
    • IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خیلی ناراحت شدم واقعا خیلی دلتنگ میشم وقتی که میبینم ومیشنوم از میان میروند ما با این وانسانها بزرگ شدیم و خاطره داریم روحت شاد825
    • غلامعلی حلواساز IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه یادش گرامی
    • مهدی هستم GB ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه روحش شادوعرض تسلیت وصبربه خانواده وبچهای صدا وسیمارا دارم...
    • IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد،خاطرات خوبی با فیلمهای خوبی که ایفای نقش کرد برای ملت ایران آفرید،بهشت برین جایگاهش.
    • غلامعلی حلواساز IR ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      همه کامنتها رو خوندم حتی یکنفر از بدی ایشان نظر نداده پس خوبی همیشه خوبه بد بحال کسی که بدی کنه الهی روحش قرین رحمت حق تعالی قرار گیرد امین
    • پرناز IR ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه
    • زهرا IR ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد یادش گرامی...
    • امین IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      واقعا برجسته وعالی بودن از همه نظر روحش شاد
    • یاسر IR ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی باد
    • کاظم IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد و در ارامش ابدی باشن
    • IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد و در ارامش ابدی باشن
    • گلی IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خیلی ناراحت شدم خیلی چهره مهربانی داشت روحش شاد باشه
    • Aylar IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خیلی خیلی متأسف شدم جایگاهشون جنت برین باد
    • حماس IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      عمری مردم را شادکرد روحش شاد
    • پیمان GB ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      باسلام واقعا با زمان کوچکی ما آجین شده بود یادش بخیر خاطرات خوبی با فیلم‌های ایشان داشتیم.
    • مجتبی درخشنده IR ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد ویادش گرامی باد
    • حامد AE ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه در نقش هایش بسیار پر آرامش بود
    • پریا IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه
    • سهیل IR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      به خاطر تمام لحظات زیبایی که برایمان ساختی ممنون آقای کاویانی عزیر.روحت شاد و یادت گرامی.😢
    • ایمان IR ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خدایش بیامرزد
    • حسام IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خدابیامرزه آقای کاویانی رو نقش ماندگار صفرعلی در تفنگ سرپر واقعا معرکه بود روحشان شاد🌹🌹🌹🥹🥹🥹
    • IR ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
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      خداوندایشونوقرین‌رحمت‌الهی‌قراربده.مادهه۶۰خوب‌میشناسیمش،یادش‌اسمانی
    • ممل ایرانی UA ۱۶:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
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      خدا رحمتش کنه .کاشکی چنین انسانهایی در قید حیاتشان بیشتر دیده میشدن وقدردانی میشد.
    • IR ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
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      روحش شادو یادش گرامی 😭
    • جواتی IR ۱۷:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
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      واقعا یه نسل با حال و خوب دارن از بینمون میرن.حیفشون.توجه کنید هر چند روز یکیشون دارن از دنیا میرن حیفه اینا هست.روحش شاد.یادت بخیر
    • مستعار US ۱۹:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
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      مرگ حق است کاش من ب جای هرکسی مرده بودم
    • حمید IR ۱۹:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
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      نور به قبرش بباره خیلی خاطره ساز بودن🖤🖤
    • IR ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
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      روحش شاد...مکانش بهشت
    • نیلوفر IR ۲۱:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
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      خدارحمتشون کنه همیشه نقشهای خوب مثبت مهربان وشخصیت آرام بازی میکرد که صددرصد دروجودشان بود خدایش بیامرزاد

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