فردوس کاویانی از دنیا رفت

به گزارش خبرنگار مهر، فردوس کاویانی بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون ایرانی دقایقی قبل در سن ۸۲ سالگی دار فانی را وداع گفت.
احسان حاجی پور دبیر و عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارگردانان خانه تئاتر در گفتگو با خبرنگار مهر، درگذشت این هنرمند را تایید کرد.
این هنرمند با سابقه که از مدتها قبل درگیر بیماری بود امروز یکشنبه ۹ مهر در منزل شخصی اش از دنیا رفت.
کاویانی دانشآموخته رشته بازیگری و کارگردانی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود که در سال ۱۳۵۰ فارغالتحصیل شد. او بازیگری را از سال ۱۳۴۰ با حضور در تئاتر آغاز کرد.
وی بازیگر فیلمهایی چون «شهر قصه»، «اجارهنشینها»، «بانو»، «میکس»، «سگکشی» و نیز سریالهای محبوب دهه ۱۳۷۰ مانند «همسران» و «آژانس دوستی» بود.
خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند را به خانواده وی و جامعه هنری تسلیت میگوید.
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