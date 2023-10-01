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۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۵۸

ناظر گمرکات استان هرمزگان خبر داد؛

کشف ۶۷ کیلو مواد مخدر شیشه از محموله گچ در بندرعباس

کشف ۶۷ کیلو مواد مخدر شیشه از محموله گچ در بندرعباس

بندرعباس - ناظر گمرکات استان هرمزگان از کشف ۶۷ کیلوگرم مواد مخدر شیشه از محموله گچ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سعیدی یکشنبه شب در جمع خبرنگاران از کشف محموله مواد مخدر از نوع شیشه خبر داد و گفت: با هوشیاری همکاران ما در گمرک شهید رجایی مقدار ۶۷ کیلو و ۹۴۵ گرم مواد مخدر از نوع شیشه که درون کیسه‌های گچ و داخل کانتینر جاسازی شده بود کشف شد.

سعیدی با بیان جزئیاتی از کشف این محموله مواد مخدر اظهار داشت: مأموران گمرک شهید رجایی با ظنّ جاسازی مواد مخدر در یک کانتینر و با بررسی دقیق از کیسه‌های حاوی گچ، موفق به کشف ۶۷ کیلوگرم مواد مخدر شدند.

سعیدی با اشاره به اینکه گمرکات استان هرمزگان بویژه گمرک شهید رجایی، از گمرکات موفق کشور در حوزه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و کشف آن به شمار می‌روند افزود: هوش و ذکاوت، دقت و تجربه بالای مرزبانان اقتصادی این استان در انجام تشریفات گمرکی موجب شده تا سوداگران مرگ و سودجویان نتوانند به اهداف شوم و پلید خود دست یابند.

مدیرکل گمرک شهید رجایی ضمن تشکر و قدردانی از همکاران کاشف، خاطرنشان کرد: هوشیاری، احساس مسئولیت و وجدان کاری کارکنان خدوم و دلسوز این اداره کل موجب کشف چنین محموله‌ای شده است.

سعیدی گفت: محموله کشف شده جهت سیر مراحل قانونی و رسیدگی بیشتر به مراجع ذیصلاح تحویل می‌شود.

کد مطلب 5900505

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    نظرات

    • IR ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      دمتون گرم خسته نباشید
    • میلاد IR ۱۸:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      1 0
      پاسخ
      امان از مخبر

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