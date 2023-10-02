اطلاعیه باشگاه سپاهان در خصوص لغو بازی با تیم فوتبال الاتحاد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه باشگاه سپاهان آمده است:« به اطلاع هواداران عزیز میرساند، در پی ترک ورزشگاه توسط تیم الاتحاد و اعلام لغو دیدار سپاهان ایران و الاتحاد عربستان از سوی داور مسابقه، باشگاه فولاد مبارکه سپاهان لازم میداند توضیحاتی را ارائه نماید که متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
در ابتدا لازم میدانیم از صبر، همت، شور و حال و هیجان فوقالعاده مردان و زنان هوادار سپاهان که با فرهنگ مثالزدنی خود جلوههای بینظیری را در ورزشگاه نقشجهان خلق نمودند، قدردانی کرده و ضمن دعوت از ایشان جهت حفظ آرامش، اعلام میداریم، کلیه حقوق مادی افرادی که بلیت این دیدار را خریداری نمودهاند، محفوظ بوده و در وقت مقتضی جبران خواهد شد.
ورزشگاه نقشجهان بارها و بارها از سوی ناظران AFC، فدراسیون، سازمان لیگ و کمیته مجوز حرفهای بازدید شده و با همین شکل و شمایل مورد تأیید آنها قرار گرفته است، حتی در آخرین بازدید ناظران AFC پیش از آغاز مسابقات آسیایی بار دیگر این ورزشگاه به تأیید آنها رسید.
در جلسه هماهنگی مسابقه در روز یکشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۱ صبح نیز ورزشگاه نقش جهان برای آخرین بار جهت برگزاری مسابقه تایید و مجوز برگزاری این مسابقه در این ورزشگاه صادر شد.
باشگاه سپاهان به دلیل ترک ورزشگاه از سوی تیم الاتحاد عربستان ادله خود را برای شکایت به AFC آماده کرده و در اسرع وقت اقدام قانونی لازم را انجام خواهد داد.
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