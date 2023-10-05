برخورد جدی قانونی با اقدام غیرقانونی سرباز وظیفه متخلف

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان، از صدور دستور پیگیری ویژه سردار دوستعلی جلیلیان، فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان، در پی انتشار کلیپ رفتار غیرقانونی یک سرباز وظیفه متخلف با یک متهم در کلانتری، خبر داد.

در این خبر مرکز اطلاع رسانی همچنین آمده است: به محض اطلاع از وقوع رفتار غیرقانونی با متهم در یکی از کلانتری‌ها، دستورات لازم برای انجام تحقیقات و بررسی موضوع توسط فرمانده انتظامی استان صادر شده و تیمی از بازرسی انتظامی مأمور به رسیدگی که ضمن بازداشت افراد متخلف اعم از سرباز وظیفه و عوامل نظارتی وقت کلانتری که ترک فعل کرده‌اند، تحقیقات در حال انجام شدن و به محض تکمیل آن به مرجع قضائی معرفی خواهند شد.

در این اطلاعیه مرکز اطلاع رسانی پلیس همچنین ضمن عذرخواهی از شهروندان عزیز به لحاظ جریحه دار شدن احساسات عمومی، تاکید شده، پلیس در طول شبانه روز از هیچ گونه تلاشی برای امنیت شهروندان دریغ نمی‌کند و رعایت حقوق شهروندان را جز اولویت و خط قرمز حدود اجرای مأموریت می‌داند و دلجویی از این شهروند هرچند که به عنوان متهم به سرقت دستگیر شده بود در دستور کار قرار داده است.