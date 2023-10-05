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۱۳ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۲۰

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛

مبینا حیدری از دور مسابقات کاراته کنار رفت

مبینا حیدری از دور مسابقات کاراته کنار رفت

دومین کاراته کای ایران در نوزدهمین دوره بازیهای آسیایی به نماینده اندونزی باخت و با توجه به نرفتن این مبارز به فینال از دور مسابقات کنار رفت.

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، در ادامه روز نخست مسابقات کاراته در بازی‌های آسیایی مبینا حیدری در وزن ۶۸- کیلوگرم در اولین مبارزه خود برابر «زوفیانا» از اندونزی ۵ بر ۴ شکست خورد و با توجه به نرفتن این حریفش به فینال، از دور مسابقات کنار رفت.

امروز در رقابت‌های کاراته تیم ملی کشورمان دو نماینده داشت که بهمن عسگری در وزن ۷۵- کیلوگرم بعد از برتری مقابل «مخمدیف» از ازبکستان و «لی جائه یون» از کره جنوبی، در مبارزه سوم خود به «یوشی ساکیاما» از ژاپن باخت. این ژاپنی هم دور بعد بهاردن باخت تا عسگری از دور مسابقات کنار برود.

کد مطلب 5903166

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