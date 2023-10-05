مبینا حیدری از دور مسابقات کاراته کنار رفت

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، در ادامه روز نخست مسابقات کاراته در بازی‌های آسیایی مبینا حیدری در وزن ۶۸- کیلوگرم در اولین مبارزه خود برابر «زوفیانا» از اندونزی ۵ بر ۴ شکست خورد و با توجه به نرفتن این حریفش به فینال، از دور مسابقات کنار رفت.

امروز در رقابت‌های کاراته تیم ملی کشورمان دو نماینده داشت که بهمن عسگری در وزن ۷۵- کیلوگرم بعد از برتری مقابل «مخمدیف» از ازبکستان و «لی جائه یون» از کره جنوبی، در مبارزه سوم خود به «یوشی ساکیاما» از ژاپن باخت. این ژاپنی هم دور بعد بهاردن باخت تا عسگری از دور مسابقات کنار برود.