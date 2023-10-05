علی لبیب در استقامت جاده چهارم شد و به مدال نرسید

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، علی لبیب دوچرخه سوار جوان کشورمان در مسابقه استقامت جاده مردان با صدم های ثانیه در رده چهارم ایستاد و باز هم با بدشانسی مدال را از دست داد. وی با زمان ۴ ساعت و ۳۱ دقیقه و ۱۱ صدم ثانیه به طور همزمان با رکابزن قزاقستان از خط پایان عبور کرد اما در رده چهارم این دیدارها قرار گرفت.

مسابقه استقامت جاده مردان در مسافت ۲۰۷ کیلومتر و ۷۰۰ متر و با حضور ۶۶ رکابزن برگزار شد که در نهایت دو رکابزن تیم قزاقستان با فاصله توانستند به عنوان نفر اول و دوم باز مان ۴ ساعت و ۲۵ دقیقه و ۲۹ ثانیه به طور همزمان از خط پایان گذر کردند.

نماینده دوچرخه سواری کشورمان در حالی به عنوان چهارم دست یافت که در مسابقه استقامت جاده، شاهد حضور تیم های کامل چهار نفره و سه نفره و حضور مدعیانی بودیم که ماه گذشته در رقابت های قهرمانی جهان اسکاتلند حاضر بوده و سابقه حضور در مسابقات مختلف قهرمانی آسیا و تورهای مطرح را داشتند.

این اولین تجربه لبیب در بازیهای آسیایی بود. وی در مسابقه اومنیوم در بخش پیست هم توانست با یک رکورد خوب و با بدشانسی در رده چهارم بایستد.