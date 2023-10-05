واکنش سازمان لیگ به وجود چاه در زمین و احتمال تغییر بازی استقلال

سهیل مهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص وجود یک قنات زیر چمن ورزشگاه مس رفسنجان و شرایط برگزاری دیدار این تیم و استقلال تهران گفت: موضوعی که مطرح شده است مربوط زمین شماره یک مس رفسنجان است و بازی‌های این تیم هم تا به امروز در ورزشگاه شماره دو برگزار شده است.

وی ادامه داد: این موضوع را مانند شما شنیده‌ام و هنوز توسط دستگاه‌های مربوطه تأیید نشده است. زمین شماره یک این باشگاه دچار مشکل شده است اما تا به امروز با توجه به اینکه بازی در زمین شماره ۲ برگزار می‌شود به سازمان لیگ داده نشده و در صورت گزارش چنین موضوعی برای بررسی ورزشگاه به رفسنجان می‌رویم و برای برگزاری مسابقه اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.

وی افزود: باشگاه مس رفسنجان تا به امروز هیچ درخواستی مبنی بر لغو یا جا به جایی محل برگزاری مسابقه را به صورت رسمی به سازمان لیگ ارسال نکرده است. طبق برنامه ریزی گذشته بازی دو تیم مس رفسنجان و استقلال تهران در زمین شماره ۲ این ورزشگاه برگزار خواهد شد.

مسئول برگزاری مسابقات سازمان لیگ در خصوص برنامه ریزی لیگ برتر فوتبال کشور هم عنوان کرد: با توجه به برنامه ریزی هایی که انجام داده‌ایم تا هفته نهم برنامه‌های آن را اعلام کردیم. روزهای فیفا دی به قوت خود باقی است و لیگ براساس برنامه ریزی که در گذشته انجام شده است پیش خواهد رفت.