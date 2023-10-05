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۱۳ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۲۵

نماینده ولی فقیه در گیلان: 

انقلاب اسلامی سر منشا تحولات در منطقه و جهان است

انقلاب اسلامی سر منشا تحولات در منطقه و جهان است

رشت - نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه انقلاب اسلامی ملت‌ ها را باورمند کرد، گفت: روحیه بیداری اسلامی، مبارزه با کفر و آزادی خواهی جهان از ایران اسلامی نشأت گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی شامگاه پنجشنبه در آئین اختتامیه اجلاس پیر غلامان حسینی گیلان در مصلای بزرگ رشت، اظهار کرد: امنیت، آزادی و اقتدار امت اسلامی را مدیون انقلاب اسلامی و خون مبارک شهدا هستیم.

وی با اشاره به اجلاس بیستم پیر غلامان حسینی در گیلان افزود: برگزاری چنین اجلاس مهمی در گیلان و کشور از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه ایران سرزمین تحول گرا است، گفت: ایران اسلامی منجر به تحول تفکرات و اندیشه‌ها شد.

فلاحتی با بیان اینکه ملت ایران مردمانی شجاع، مدبر و اهل ایمان هستند، اضافه کرد: ملت ایران با رهبری امامین انقلاب دست استعمارگران را از این کشور کوتاه کردند.

وی با اشاره به نقش پیر غلامان در بصیرت افزایی و روشنگری افزود: تبیین گری پیر غلامان در اندیشه‌ها تحول گرا است.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه انقلاب اسلامی ملت‌ها را باورمند کرد، گفت: روحیه بیداری اسلامی، مبارزه با کفر و آزادی خواهی جهان از ایران اسلامی نشأت گرفت.

فلاحتی با بیان اینکه انقلاب اسلامی سر منشأ تحولات در منطقه و جهان است، اضافه کرد: انقلاب اسلامی با تاسی از مکتب حسینی قدرت‌های پوشالی جهان را به سخره گرفت.

وی با تاکید بر تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف افزود: روایتگری دستاوردهای انقلاب اسلامی از مأموریت‌های مهم پیر غلامان حسینی است.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه حسین (ع) برای احیای دین خدا فدا شد، گفت: امام حسین (ع) برای احیا، دوام و قوام مکتب الهی تمام هستی اش را فدا کرد.

کد مطلب 5903721

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