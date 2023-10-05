انقلاب اسلامی سر منشا تحولات در منطقه و جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی شامگاه پنجشنبه در آئین اختتامیه اجلاس پیر غلامان حسینی گیلان در مصلای بزرگ رشت، اظهار کرد: امنیت، آزادی و اقتدار امت اسلامی را مدیون انقلاب اسلامی و خون مبارک شهدا هستیم.

وی با اشاره به اجلاس بیستم پیر غلامان حسینی در گیلان افزود: برگزاری چنین اجلاس مهمی در گیلان و کشور از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه ایران سرزمین تحول گرا است، گفت: ایران اسلامی منجر به تحول تفکرات و اندیشه‌ها شد.

فلاحتی با بیان اینکه ملت ایران مردمانی شجاع، مدبر و اهل ایمان هستند، اضافه کرد: ملت ایران با رهبری امامین انقلاب دست استعمارگران را از این کشور کوتاه کردند.

وی با اشاره به نقش پیر غلامان در بصیرت افزایی و روشنگری افزود: تبیین گری پیر غلامان در اندیشه‌ها تحول گرا است.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه انقلاب اسلامی ملت‌ها را باورمند کرد، گفت: روحیه بیداری اسلامی، مبارزه با کفر و آزادی خواهی جهان از ایران اسلامی نشأت گرفت.

فلاحتی با بیان اینکه انقلاب اسلامی سر منشأ تحولات در منطقه و جهان است، اضافه کرد: انقلاب اسلامی با تاسی از مکتب حسینی قدرت‌های پوشالی جهان را به سخره گرفت.

وی با تاکید بر تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف افزود: روایتگری دستاوردهای انقلاب اسلامی از مأموریت‌های مهم پیر غلامان حسینی است.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه حسین (ع) برای احیای دین خدا فدا شد، گفت: امام حسین (ع) برای احیا، دوام و قوام مکتب الهی تمام هستی اش را فدا کرد.