بازگشت بازیکن ۴۰ ساله به تیم فوتبال مس رفسنجان!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی باشگاه مس رفسنجان، لوسیانو پریرا مهاجم برزیلی که در سالیان گذشته با پیراهن تیم‌های مختلف در لیگ برتر ایران به میدان رفته و فصل گذشته هم برای مس رفسنجان توپ می‌زد، بار دیگر به جمع نارنجی‌پوشان برگشت.

این مهاجم که در آستانه ۴۰ سالگی قرار دارد بعد از تأیید فنی از سوی ساکت الهامی سرمربی مس رفسنجان با مدیران باشگاه به توافق نهایی رسید و قرارداد خود را تا پایان لیگ بیست و سوم امضا کرد تا بار دیگر پیراهن نارنجی‌ پوشان را بر تن داشته باشد.

شیمبا که در ایران برای تیم‌های گسترش فولاد، نفت آبادان، فولاد خوزستان، سپاهان اصفهان و مس رفسنجان بازی کرده، از نظر آماری بهترین خارجی تاریخ فوتبال ایران به شمار می‌رود. او در سال‌های بازی در لیگ ایران در ۲۹۰ بازی و به مدت ۲۵ هزار و ۸۱۸ دقیقه به میدان رفته است.

ثبت ۹۸ گل و ۴۰ پاس گل با پیراهن تیم‌های مختلف این مهاجم برزیلی را از سایر خارجی‌هایی که در لیگ ایران به میدان رفته اند، متمایز می‌کند.