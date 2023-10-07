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۱۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۱۴

از سوی دادستانی قم صورت گرفت؛

ابلاغ ممنوعیت خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن به اتاق اصناف قم

ابلاغ ممنوعیت خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن به اتاق اصناف قم

قم-معاون دادستان قم طی نامه‌ای به رئیس اتاق اصناف ضمن اعلام ممنوعیت معاملات مسکن ملی، از برخورد با مشاوران و بنگاه‌های املاکی متخلف خرید و فروش و انتقال فیش نهضت ملی مسکن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر سلطانی معاون قضائی دادسرای عمومی و انقلاب قم اظهار کرد: بر اساس مشاهدات میدانی در سطح شهر قم و حسب اخبار واصله و بررسی گزارش‌های گشت مشترک بازرسی دفاتر املاک استان با انبوه آگهی‌های خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن مواجه هستیم.

وی افزود: امتیاز نهضت ملی مسکن در مواردی بدون پایه و اساس، توسط واسطه‌ها و دلالان قیمت گذاری می‌شود که این امر موجب اخلال در بازار مسکن شده است.

سلطانی گفت: طرح نهضت ملی مسکن به منظور خانه‌دار کردن افراد واجد شرایط و فاقد مسکن سیاست گذاری شده است که این اقدامات موجب تورم کاذب و گرانی بدون دلیل مسکن شده است.

معاون دادستان قم در پایان بیان کرد: ممنوعیت خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن از طریق دادستانی قم به رئیس اتاق اصناف ابلاغ شده است و با ابلاغ آن به اتحادیه مربوطه، با مشاورین املاک متخلف وفق و مطابق با مقررات قانونی و صنفی برخورد خواهد شد.

کد مطلب 5905023

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