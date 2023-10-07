ابلاغ ممنوعیت خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن به اتاق اصناف قم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر سلطانی معاون قضائی دادسرای عمومی و انقلاب قم اظهار کرد: بر اساس مشاهدات میدانی در سطح شهر قم و حسب اخبار واصله و بررسی گزارشهای گشت مشترک بازرسی دفاتر املاک استان با انبوه آگهیهای خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن مواجه هستیم.
وی افزود: امتیاز نهضت ملی مسکن در مواردی بدون پایه و اساس، توسط واسطهها و دلالان قیمت گذاری میشود که این امر موجب اخلال در بازار مسکن شده است.
سلطانی گفت: طرح نهضت ملی مسکن به منظور خانهدار کردن افراد واجد شرایط و فاقد مسکن سیاست گذاری شده است که این اقدامات موجب تورم کاذب و گرانی بدون دلیل مسکن شده است.
معاون دادستان قم در پایان بیان کرد: ممنوعیت خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن از طریق دادستانی قم به رئیس اتاق اصناف ابلاغ شده است و با ابلاغ آن به اتحادیه مربوطه، با مشاورین املاک متخلف وفق و مطابق با مقررات قانونی و صنفی برخورد خواهد شد.
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