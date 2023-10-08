سلامت صفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر تکمیل پروژه‌های نیمه تمام شهرداری اظهار کرد: شهردار اردبیل با مدیریت جهادی نسبت به تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و رفع مشکلات شهری با زمان‌بندی لازم اقدام کند.

وی در ادامه با اشاره به هفته دفاع مقدس افزود: دشمن به دنبال از هم‌پاشی شیرازه مقاومت ملت ایران است و گسترش فرهنگ جهاد و مقاومت از دستاوردهای دفاع مقدس بود.

عضو شورای شهر اردبیل در تبیین ارزش‌های دفاع مقدس تشریح کرد: در ۴۵ سال گذشته با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران با توطئه‌های استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا مواجه بود؛ همواره فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر گذاشته است.

صفری ادامه داد: تحریم‌های فلج کننده، آشوب‌های اجتماعی و تجزیه طلبی، ترور شخصیت‌ها و ستون‌های نظام، اتهامات حقوق بشر، برنامه‌های جاسوسی، محاصره سرزمینی، جنگ تحمیلی، هواپیما ربایی، اتهام به حمایت از تروریسم، جنگ نرم، جنگ رسانه، اتهامات سلاح شیمیایی و هسته‌ای، فتنه ۷۸، فتنه ۸۸، فتنه ۱۴۰۱ از جمله این فراز و نشیب‌ها بود که انقلاب اسلامی پشت سر گذاشت.

وی با بیان اینکه در جنگ تحمیلی، انقلاب اسلامی تازه پیروز شده بود و سپاه و بسیج تازه تشکیل شده و شیرازه ارتش به علت وابستگی به آمریکا از هم پاشیده بود، گفت: با تحریم همه جانبه آمریکا مشکلات بسیاری سطح جامعه را گرفته و ناامنی و درگیری در بعضی استان‌ها وجود داشت.

سخنگوی شورای شهر اردبیل ادامه داد: در چنین وضعی با توافق دو ابر قدرت شرق و غرب و با تحریک آمریکا و پشتیبانی ۶۴ کشور خارجی و با سه برابر نیروی رزمی، رژیم بعث عراق جنگ تحمیلی را از ۶ استان در جبهه‌ای به طول یک هزار و ۱۳۰۰ کیلومتر در ۳۱ شهریور ۵۹ آغاز کرد.

صفری با یادآوری اینکه هدف از جنگ حاکمیت اروند، جزایر سه‌گانه، تجزیه خوزستان، رهبری جهان عرب، خروج از تنگنای ژئوپلوتیک بود، بیان کرد: دشمن فکر می‌کرد اگر در ۴۰۰ سال گذشته ایران در جنگ‌ها شکست خورده و خاکش را از دست داده این بار هم تکرار خواهد شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر اردبیل با اشاره به اینکه جنگی که عراق شروع کرد ۸ سال طول کشید، گفت: این‌جنگ یکی از طولانی‌ترین و پرهزینه‌ترین جنگ منطقه غرب آسیا پس از جنگ جهانی دوم بوده است.

وی با اشاره به اینکه حضرت امام خمینی (ره) این مرد الهی و رهبر دینی و مجتهد و ولی فقیه زمان فرماندهی جنگ را بر عهده گرفت و با نفس قدسیه و قدرت معنوی نقشه راه مبارزه را بر ملت ایران نشان داد، افزود: حضرت امام (ره) جنگ تحمیلی را جنگ بین حق و باطل ترسیم کرد و دفاع از کشور را یک تکلیف شرعی و واجب اعلام کرد.

سخنگوی شورای شهر اردبیل تشریح کرد: حضرت امام راحل ارتش و سپاه و بسیج مردمی را برای دفاع از مملکت آماده کردند به طوری که با تقدیم ۲۲۲ هزار شهید، ۵۰ هزار آزاده، ۴۰۰ هزار جانباز و با رشادت ۲ میلیون رزمنده بسیجی با ۲۲۶ عملیات دشمن را از تمام سرزمین‌های اشغال شده و ۷۸ شهر و ۲۷ روستای اشغال شده عقب راندند و بیرون کردند.

صفری ادامه داد: یکی از دستاوردهای مهم در جنگ تحمیلی حفظ تمامیت ارضی کشور بود که همه ملت ایران در آن سهم داشتند.

مقاومت مردم ایران در بحث دفاع، برای جهانیان الگو شده است

سخنگوی شورای شهر اردبیل به دستاورد دیگر جنگ تحمیلی اشاره کرد و بیان کرد: گسترش فرهنگ جهاد و شهادت و مقاومت در داخل کشور از دیگر دستاوردهای دفاع قدس با شعار ما می‌توانیم بود که ما مدیریت جهادی را در جنگ تجربه کردیم.

وی عنوان کرد: مادر جنگ تحمیلی تولید قدرت نرم، تفکر بسیجی و ایستادگی در مقابل استکبار جهانی را نشان دادیم و ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را در جنگ شکستیم و انقلاب را به جهان صادر کردیم.

صفری بیان کرد: ما در جنگ دوست و دشمن را شناختیم و امروز این مقاومت مردمی به عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت در بحث دفاع برای جهانیان الگو شده است و برای طراحان جنگی هم در جدول برآورد توان رزمی به عنوان یک فاکتور اضافه شده است.

وی با بیان اینکه دستاورد دیگر جنگ، رشد صنایع نظامی کشور بود، گفت: زمانی که دنیا حتی سیم خاردار را به ما ندادند ما در زمان جنگ تولید ابزارآلات دفاعی و بازدارنده را جهت ایمن سازی کشور شروع کردیم.

عضو شورای شهر اردبیل بیان کرد: امروز تولید موشک‌ها، پهپادها، پرنده‌های بدون سرنشین، هواپیماهای جنگی، ناوشکن‌ها، تولید زیردریایی‌ها، پیشرفت علمی و شبیه سازی و فناوری نوین و سلول‌های بنیادین و المپیادهای علمی و ورزشی و تمامی زیرساخت‌های امروزی و تقویت جبهه مقاومت و ظرفیت غلبه بر قله‌های جهان ریشه در دفاع مقدس داشتند.

وظیفه ما مراقب دائم از انقلاب است

صفری تصریح کرد: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری (مدظله)، وظیفه امروز ما مراقبت دائم از انقلاب است، امروز راهکار دفاع ما اطاعت از ولی فقیه زمان و شناخت از نقشه‌ها و اهداف دشمن با سلاح بصیرت است.

وی با بیان اینکه حفظ وحدت برای ما ضروری است، ادامه داد: برای بصیرت افزایی در جامعه باید تلاش کنیم و توطئه‌های پیچیده و چند لایه دشمن را بشناسیم، خوراک و مهمات دفاعی ما فرهنگ حسینی و عاشورا و شهید و شهادت است.

صفری افزود: امروز دشمن به سراغ عقیده‌ها، باورها و سنگرهای معنوی ما آمده تا شیرازه مقاومت را از هم بپاشد، امروز حفظ وحدت و یکپارچگی جامعه و حضور در پای صندوق‌های رأی، برگزاری کنگره شهدا، راهیان نور، راهپیمایی اربعین حسینی، برنامه‌های فرهنگی و مناسبت‌ها، نفوذ منطقه‌ای و تقویت جبهه مقاومت، بیداری در مسائل اطلاعاتی و امنیتی و خنثی‌سازی توطئه‌ها، انجام وظیفه برای خدمت به مردم از فاکتورها و مؤلفه‌های در صحنه بودن و در میدان بودن برای دفاع از انقلاب است.

وی ادامه داد: اگر در همین شورای اسلامی شهر و شهرداری وظیفه خود را به خوبی انجام دهیم و رضایت مردم را جلب کنیم در حقیقت از انقلاب خود مراقبت کرده‌ایم.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر اردبیل خاطرنشان کرد: اگر جنگ تحمیلی ۸ ساله با مدیریت جهادی به پیروز رسید، باید ما نیز در انجام کارها و خدمت رسانی به مردم و جلب رضایت شهروندان با مدیریت جهادی پیش رویم.