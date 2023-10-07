نتانیاهو: روزهای سختی در پیش داریم/ جنگ بسیار طولانی خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حملات مقاومت فلسطین به سرزمینهای اشغالی صهیونیستها و همپیمانان غربی آنها را در شک بزرگی فرو برده است.
نفتالی بنت: حماس و غزه را ویران خواهیم کرد
نفتالی بنت، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز اعلام کرد که «اسرائیل» غزه را نابود خواهد کرد.
وی افزود: این یکی از سختترین روزهای تاریخ «اسرائیل» است و زمان آن فرا رسیده که «اسرائیل» حماس را پس از آغاز حملات موشکیاش و گروگان گیری ویران کند.
بیبی دست به دامن آمریکا شد
خبرگزاری آکسیوس به نقل از یک مسئول صهیونیستی فاش ساخت که نتانیاهو در گفتگوی تلفنی با جو بایدن خواستار کمک فوری آمریکا برای تقویت سامانه گنبد آهنین شده است.
پایگاه خبری آمریکایی الحره: آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در تماس با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خواستار بازگشت آرامش به کرانه باختری شد.
رئیس سابق سرویس جاسوسی موساد: آنچه امروز رخ داد، سراسر شگفتی و ناگهانی بود
افرایم هالیوی، رئیس سابق سرویس جاسوسی موساد در گفتوگو با CNN: پیش از آغاز درگیری، هیچ گونه هشداری دریافت نکرده بودیم و آنچه امروز رخ داد، سراسر شگفتی و ناگهانی بود.
وی با اذعان به قدرت نظامی مقاومت گفت: ما نمیدانستیم که آنها این تعداد موشک دارند و انتظار نداشتیم به اندازه امروزموشکها کارآ و مؤثر باشند.
این مقام اطلاعاتی تصریح کرد که تا این لحظه از درگیری، بیش از ۳ هزار موشک و راکت از سوی غزه به «اسرائیل» شلیک شده است و این فراتر از تصور ما بود.
عبدالباری عطوان، تحلیگر سرشناس: برخی حکام عرب در پی میانجیگری هستند
عبدالباری عطوان، تحلیگر سرشناس جهان عرب در گفتگو با شبکه الجدید لبنان درباره درگیریهای کنونی در فلسطین فاش کرد که طبق آخرین اطلاعات موثق که در دست دارم که برخی از میانجیگران حکام عرب مثل قطر و مصر از طرفهای درگیر خواستار توقف جنگ و برقراری آتش بس شدهاند.
عطوان در ارزیابی از سرنوشت معادله جنگ در فلسطین گفت: هیچ بعید نیست که دامنه این درگیری به جنگ منطقهای مبدل شود.
خبرگزاری رویترز از اراضی اشغالی گزارش داد که نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پایان نشست مشورتی خود با وزیران کابینه امنیتی اسرائیل از اجماع بر انهدام بنیه نظامی جنبش مقاومت حماس و جهاد اسلامی خبر داد.
ابراز همبستگی و همدردی انگلستان با رژیم صهیونیستی
نخست وزیر بریتانیا با محکوم کردن حملات مقاومت فلسطین به سرزمینهای اشغالی گفت: «همبستگی کامل خود را به نخست وزیر اسرایٔیل اعلام کردهایم و در ۲۴ ساعت آینده با شرکای بینالمللی برای هماهنگی پشتیبانی همکاری خواهیم کرد.»
تهدیدهای پوشالی نتانیاهو
«بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم موقت صهیونیستی بامداد یکشنبه بعد از جلسه کابینه امنیتی در تلآویو، پایان مرحله اول عملیات نظامی علیه نوار غزه را اعلام کرد.
نتانیاهو با ادعای از پای درآمدن بخش بزرگی از نیروهای حماس حاضر در شهرکهای صهیونیستنشین، گفت: «کابینه امنیتی با نابودی توان نظامی حماس و جهاد اسلامی موافقت کرد».
وی همچنین افزود: «ما به سمت یک جنگ طولانی و دشوار میرویم که در نتیجه حمله مرگبار حماس به ما تحمیل شده است. ما حمله را آغاز کردهایم و بدون استراحت ادامه خواهیم داد».
به گفته نخستوزیر رژیم تروریست صهیونیستی، کابینه تلآویو تصمیم گرفت ورود برق، سوخت و کالاهای نوار غزه را قطع کند.
مقامات رژیم صهیونیستی نگران تعداد بالای اسرا
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در واکنش به سوالات در مورد سرنوشت حملات مقاومت گفت: تعداد نظامیان و غیر نظامیان به اسارت گرفته شده از سوی حماس، سرنوشت و معادله افق درگیری در روزهای آینده را تعیین خواهد کرد.
وی اضافه کرد: همچنان نیروهای جنبش حماس در داخل «اسرائیل» و شهرکها حضور دارند و درگیری کماکان در جنوب «اسرائیل» با نظامیان حماس ادامه دارد.
گفتنی است منابع عبری زبان بامداد یکشنبه از خروج ارتش لبنان و صلح بانان سازمان ملل از خط حائل مرزی میان رژیم صهیونیستی و لبنان خبر دادند.
کاخ سفید: نشانهای از دخالت ایران در عملیات حماس نیست
یک مقام ارشد دولت آمریکا بامداد یکشنبه اذعان کرد که هیچ نشانهای از دست داشتن ایران در عملیات «طوفان الاقصی» توسط حماس علیه رژیم موقت صهیونیستی، وجود ندارد.
این مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، در گفتگو با رسانهها گفت که کاخ سفید از تلآویو حمایت کرده و آماده ارائه تمام ابزارهای لازم به این رژیم است.
وی همچنین افزود که دولت بایدن احتمالاً روز یکشنبه کمکهای نظامی جدیدی برای رژیم تروریست صهیونیستی اعلام میکند.
دستکم ۱۰۰ اسرائیلی در اسارت نیروهای فلسطینی هستند
روزنامه یدیعوت آحارونوت: ارزیابی اولیه مقامات تل آویو حاکیست دستکم ۱۰۰ اسرائیلی که در میان آنان افسران ارشد نظامی، سربازان و غیرنظامیان نیز هستند در غزه در اسارت نیروهای فلسطینی هستند.
سخنگوی گردانهای قسام: رژیم اشغالگر چار بحران عمیقی شده است
خبرگزاری المیادین گزارش داد که ابوعبیده، سخنگوی گردانهای قسام در واکنش به تهدیدات نخستوزیر رژیم صهیونیستی گفت: رژیم اشغالگر پس از دیدن دلاوری و رشادت مجاهدان ما، دچار بحران عمیقی شده است.
وی افزود: تهدید غزه و دلاورمردان آن یک بازی شکست خورده است و نیروهای ارتش "اسرائیل" در مقابل مبارزان ما همانند ملخ بر زمین میافتند.
سخنگوی گردانهای قسام با هشدار به سران تل آویو تاکید کرد که تعداد اسرای اسرائیلی بسیار فراتر از آن چیزی است که نتانیاهو تصور میکند. آنها در سراسر نوار غزه منتشر شدند و آنچه بر سر مردم غزه بیاید، بر سر آنها نیز خواهد آمد، به شما هشدار میدهیم که در برآوردهایتان اشتباه نکنید.
همچنین ابوعبیده، سخنگوی گردانهای قسام در واکنش به تهدیدات نخستوزیر رژیم صهیونیستی گفت: عملیات طوفان الاقصی برای دفاع از مسجد الاقصی و اسرا ادامه دارد.
سخنگوی گردانهای قسام افزود: نتانیاهو امروز با کدام لشکر ما را تهدید میکند؟ با نظامیانی که از مقابل مجاهدان ما پا به فرار گذاشتند؟!
درگیریها ادامه دارند
خبرنگار الجزیره اعلام کرد که جنگندههای اسرائیلی خانهای را در شرق خان یونس در جنوب نوار غزه بمباران کردند که طی آن یک زن فلسطینی به شهادت رسیده است.
شبکه خبری الجزیره در خبری فوری اعلام کرد که گردانهای قسام از تداوم درگیری با نظامیان صهیونیستی در چند محور از جمله در منطقه صوفا و شهرک اشغالی حولیت خبر داد.
گزارشگر شبکه خبری المیادین نیز به نقل فرماندهان گروههای مقاومت در نوار غزه گفت: عملیات موشکی مقاومت ضد شهرکهای اشغالی در مجاورت نوار غزه ادامه دارد.
بورل با مقامهای تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی تلفنی گفتگو کرد
«جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بامداد یکشنبه از تماس تلفنی خود با «محمد اشتیه» نخستوزیر تشکیلات خودگردان فلسطین خبر داد.
بورل گفت که در تماس با اشتیه، از تشکیلات خودگردان خواسته که در «توقف فوری درگیریها، اولویت قراردادن منافع مردم فلسطین و آرمان کل منطقه برای امنیت و ثبات» مشارکت کند.
وی همچنین اعلام کرد که در تماس تلفنی با «ایلی کوهن» وزیر خارجه رژیم موقت صهیونیستی، «همبستگی اتحادیه اروپا و محکومیت خشونت و تروریسم» را ابراز کرده است.
بورل افزود که در تماس با کوهن، گفته که اتحادیه اروپا «از حق اسرائیل برای دفاع از خود در راستای قوانین بینالمللی در برابر این حملات خشونتآمیز» دفاع میکند
۲۳۲ فلسطینی شهید و ۱۶۹۷ نفر مجروح شدهاند
طبق گزارش وزرات بهداشت فلسطین در جدیدترین آمار شمار امروز شهدای فلسطینی در جریان حملات بیرحمانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه، از شهادت ۲۳۲ فلسطینی و ۱۶۹۷ مجروح خبر داد.
تهدید ساکنان غزه توسط وزیر جنگ رژیم صهیونیستی
در خبری فوری الجزیره اعلام کرد که وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در تهدیدی آشکار ضد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) مدعی شد: «حماس اشتباه بزرگی در حمله به اسرائیل مرتکب شد و بهای آن را پرداخت خواهد کرد و ما به زودی با حمله به نوار غزه، سیمای غزه را به ۵۰ سال قبل خود باز خواهیم گرداند.»
این شبکه همچنین از آغاز دور جدیدی از حملات موشکی رژیم صهیونیستی به مواضع مقاومت در غرب نوار غزه خبر داد.
پس لرزه حملات مقاومت در کشورهای منطقه و جهان
همچنین الجزیره اعلام کرد که وزیر امور خارجه قطر در تماس تلفنی با همتای سعودی خود، اوضاع فلسطین و تحولات کنونی درگیری در فلسطین اشغالی را مورد رایزنی و بررسی قرار دادند.
درخواست آمریکا از محمود عباس در میانه جنگ در فلسطین
«آنتونی بلینکن»، وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که با «محمود عباس»، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین صحبت کرده و از او خواسته است تا برای آرام کردن اوضاع گام بردارد.
به گفته وزارت امور خارجه آمریکا، بلینکن از رهبری تشکیلات خودگردان خواسته است تا حملات حماس به اسرائیل را محکوم کنند و همچنین از تشکیلات خودگردان میخواهد که گامهای خود را برای بازگرداندن آرامش و ثبات در کرانه باختری افزایش دهد.
شمار کشتههای اسرائیلی به ۳۰۰ نفر افزایش یافت
شمار کشتههای صهیونیستها در جریان جنگ طوفان الاقصی به ۳۰۰ نفر افزایش یافت.
در همین ارتباط نیز، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی از افزایش شمار کشتههای اسرائیلی در عملیات طوفان الاقصی به ۳۰۰ نفر خبر داد.
البته وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی شمار کشتهها را ۲۵۰ نفر اعلام کرده است.
۱۵۰۰ نفر هم زخمی شدند که حال حدود ۲۷۰ نفر از آنان وخیم گزارش شده است.
نتانیاهو: روزهای سختی در پیش داریم و جنگ طولانی خواهد بود
پس از عملیات سهمگین مقاومت فلسطین در اراضی اشغالی تحت عنوان طوفان الاقصی بنیامین نتانیاهو در جدیدترین موضعگیری خود درباره عملیات موشک باران مقاومت روزهای سختی را برای رژیم اسرائیل پیش بینی کرد.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی شامگاه شنبه در سخنانی هشدارآمیز به سران گروههای مقاومت در نوار غزه اعلام کرد که ساکنان غزه باید هر چه سریعتر شهر را ترک کنند، زیرا هیچ نقطهای از غزه از حملات ما در امان نخواهد بود.
وی در توهینی آشکار به ساکنان فلسطینی، غزه را نماد شرارت نامید و اعلام کرد که این «شهر پلید» را به تلی از ویرانه مبدل خواهم کرد.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: «ما در این نبرد کنار هم میایستیم و این جنگ طولانی و سخت خواهد بود. ِ حماس در برابر جان نظامیان به گروگان گرفته شده مسئول است. ارتش از همه توان نظامی خود برای شکست و نابودی توان نظامی حماس استفاده خواهد کرد و از آنها انتقام خواهیم گرفت زیرا روز سیاهی را امروز برای ما رقم زدند. آنچه امروز رخ داد، در طول نبردهای گذشته، بیسابقه بود و تلاش خواهیم کرد که دیگر تکرار نشود و از حماس انتقام خواهیم گرفت. نوار غزه را به جزایر از همگسسته و ویرانه مبدل خواهیم کرد و به فلسطینیان هشدار میدهم هر چه سریعتر غزه را ترک کنید.»
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