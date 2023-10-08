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کد مطلب 5905470
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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۸:۴۹

لحظه شلیک موشک کورنت به یک خودروی نظامی رژیم صهیونیستی

لحظه شلیک موشک کورنت به یک خودروی نظامی رژیم صهیونیستی

حماس ویدیویی از شلیک موشک کورنت به یک خودروی نظامی جهود در منطقه شجاعیه منتشر کرد.

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    نظرات

    • AE ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۶
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