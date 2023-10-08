دریافت 15 MB کد مطلب 5905470 https://mehrnews.com/x33cBP ۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۸:۴۹ کد مطلب 5905470 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۸:۴۹ لحظه شلیک موشک کورنت به یک خودروی نظامی رژیم صهیونیستی حماس ویدیویی از شلیک موشک کورنت به یک خودروی نظامی جهود در منطقه شجاعیه منتشر کرد. کپی شد مطالب مرتبط شایعه درخواست کمک «احمد مسعود» از رژیم صهیونیستی تکذیب شد لحظه اصابت راکتهای حزب الله به اهدافی در شمال فلسطین اشغالی پاکستان خواستار توقف حملات گروههای مسلح از افغانستان شد پاکستان برنامهای برای به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی ندارد مقاومت تا پای جان/ اینجا دروازه بهشت است! روسیه طالبان را از فهرست گروههای تروریستی خارج نمی کند برچسبها رژیم صهیونیستی ارتش رژیم صهیونیستی مقاومت فلسطین موشک مقاومت فلسطین طوفان الاقصی
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