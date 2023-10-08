به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت اسلامی لبنان امروز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ‎ ‎اللَّهَ‎ ‎عَلَیٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ.

در مسیر آزادسازی مابقی اراضی اشغال شده لبنان و در حمایت از مقاومت پیروزمند فلسطین و ملت مجاهد و صبور فلسطین، نیروهای وابسته به گروه شهید حاج عماد مغنیه در مقاومت اسلامی لبنان صبح امروز یکشنبه سه موضع متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی در مزارع اشغالی شبعا واقع در لبنان را هدف قرار دادند.

این مواضع عبارتند از منطقه الرادار، زبدین و رویسات العلم. حملات صورت گرفته با استفاده از تعداد زیادی خمپاره و موشک‌های نقطه زن صورت گرفت و مستقیماً به اهداف مورد نظر اصابت کرد».

از سوی دیگر شبکه الجزیره از هدف قرار گرفتن یکی از چادرهای نصب شده حزب الله لبنان در مزارع اشغالی شبعا خبر داد.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که منطقه‌ای که از آنجا حملات توپخانه ای انجام می شده را هدف قرار داده و آماده رویارویی با تمام احتمالات در تمام جبهه‌ها است!