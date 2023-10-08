به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که حزب الله لبنان چادری را که ارتش اسرائیل صبح امروز در حملات خود علیه مزارع شبعا هدف قرار داده بود مجدداً نصب کرد.

صبح امروز مرزهای مشترک میان لبنان و اراضی اشغالی شاهد تنش و درگیری بود به طوری که حملاتی علیه مواضع ارتش رژیم صهیونیستی صورت گرفت.

بعد از آن حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای مسئولیت حملات خمپاره‌ای و موشکی صورت گرفته علیه مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در مزارع اشغالی شبعا را برعهده گرفت.

مقاومت اسلامی لبنان امروز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ‎ ‎اللَّهَ‎ ‎عَلَیٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ.

در مسیر آزادسازی مابقی اراضی اشغال شده لبنان و در حمایت از مقاومت پیروزمند فلسطین و ملت مجاهد و صبور فلسطین، نیروهای وابسته به گروه شهید حاج عماد مغنیه در مقاومت اسلامی لبنان صبح امروز یکشنبه سه موضع متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی در مزارع اشغالی شبعا واقع در لبنان را هدف قرار دادند.

این مواضع عبارتند از منطقه الرادار، زبدین و رویسات العلم. حملات صورت گرفته با استفاده از تعداد زیادی خمپاره و موشک‌های نقطه زن صورت گرفت و مستقیماً به اهداف مورد نظر اصابت کرد».