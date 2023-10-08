اصغر احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همان‌طور که در اطلاعیه‌های قبلی به عشایر اطلاع‌رسانی شد باید عشایر از پایان شهریور مراتع را ترک کنند.

وی تصریح کرد: به‌منظور جلوگیری از تخریب این عرصه‌ها همه عشایر ملزم به رعایت این قانون شده‌اند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری بیان داشت: عرصه‌های منابع طبیعی باید برای سال آینده آماده شوند و از همین‌رو ترک به موقع مراتع ضرورت دارد.

احمدی بیان داشت: برای عشایری تاکنون اقدام به ترک مراتع و حرکت به سمت قشلاق نکردند پرونده تشکیل و علی‌رغم میل باطنی با آن‌ها برخورد قضائی می‌شود و عقوبت کیفری شامل حال آن‌ها خواهد شد.

وی تاکید کرد: با توجه به بارندگی پیش‌رو لازم است حتماً قانون ترک مراتع توسط عشایر رعایت شود و توصیه می‌شود از عبور از ایل‌راه‌های مجاور رودخانه‌ها خودداری کنند تا شاهد وقوع اتفاقات ناگوار نباشیم.