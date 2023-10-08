https://mehrnews.com/x33cJL ۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۰۰ کد مطلب 5905761 استانها چهارمحال و بختیاری استانها چهارمحال و بختیاری ۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۰۰ دغدغههای عشایر از زبان دانشجوی بختیاری بیان دغدغههای عشایر از زبان یکی از عشایر بختیاری که دانشجوی دکتری است را مشاهده می کنید. دریافت 74 MB کد مطلب 5905761 کپی شد مطالب مرتبط عشایر هرچه سریعتر مراتع چهارمحال و بختیاری را ترک کنند اعضای بدن بیمار مرگ مغزی در شهرکرد اهدا شد کشف گیربکسهای قاچاق در شهرستان شهرکرد نبود جاده مناسب مشکل عمده عشایر خوزستان تداوم احداث صنایع آببر در شهرستان نمین/ رشد صنعت به بهای نابودی محیط زیست برچسبها بختیاری عشایر کوچ عشایر سازمان امورعشایر کشور
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