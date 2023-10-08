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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۰۰

دغدغه‌های عشایر از زبان دانشجوی بختیاری

دغدغه‌های عشایر از زبان دانشجوی بختیاری

بیان دغدغه‌های عشایر از زبان یکی از عشایر بختیاری که دانشجوی دکتری است را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 5905761

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