به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر در پیامی ضمن تسلیت به مردم افغانستان در پی وقوع زمین لرزه در این کشور، از آمادگی این جمعیت جهت امداد و کمک رسانی به زلزله زدگان خبر داد.

در متن پیام پیرحسین کولیوند آمده است:

جناب آقای مولوی مطیع الحق خالص

سرپرست محترم جمعیت هلال احمر افغانی

جناب آقای رئیس، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مراتب درود و احترام خود را به جنابعالی، همکاران و داوطلبان جمعیت هلال احمر افغانی ابلاغ می‌کند.

با غم و اندوه فراوان، در خصوص وقوع زلزله ۶.۳ ریشتری در شمال‌غرب شهر هرات و ولایات همجوار این شهر در کشور افغانستان مطلع شدیم که منجر به خساراتی شده است.

در این شرایط سخت، مایلم از طرف اینجانب و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مراتب تسلیت و همدردی خود را به جنابعالی و همکاران محترمتان در جمعیت هلال احمر افغانی ابراز و با خانواده‌های متأثر از این زلزله ابراز همدردی می‌کنم.

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای اعزام تیم‌های امدادی و درمانی جهت کمک به زلزله‌زدگان و عملیات بشردوستانه اعلام می‌کند.

برای شما و همکارانتان در انجام فعالیت‌های بشردوستانه‌تان آرزوی موفقیت دارم.