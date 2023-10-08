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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۳۹

کولیوند در پیامی مطرح کرد؛

اعلام آمادگی هلال احمر برای امدادرسانی به زلزله‌زدگان افغانستان

اعلام آمادگی هلال احمر برای امدادرسانی به زلزله‌زدگان افغانستان

رئیس جمعیت هلال احمر از اعلام آمادگی این جمعیت برای امدادرسانی به زلزله‌زدگان افغانستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر در پیامی ضمن تسلیت به مردم افغانستان در پی وقوع زمین لرزه در این کشور، از آمادگی این جمعیت جهت امداد و کمک رسانی به زلزله زدگان خبر داد.

در متن پیام پیرحسین کولیوند آمده است:

جناب آقای مولوی مطیع الحق خالص

سرپرست محترم جمعیت هلال احمر افغانی

جناب آقای رئیس، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مراتب درود و احترام خود را به جنابعالی، همکاران و داوطلبان جمعیت هلال احمر افغانی ابلاغ می‌کند.

با غم و اندوه فراوان، در خصوص وقوع زلزله ۶.۳ ریشتری در شمال‌غرب شهر هرات و ولایات همجوار این شهر در کشور افغانستان مطلع شدیم که منجر به خساراتی شده است.

در این شرایط سخت، مایلم از طرف اینجانب و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مراتب تسلیت و همدردی خود را به جنابعالی و همکاران محترمتان در جمعیت هلال احمر افغانی ابراز و با خانواده‌های متأثر از این زلزله ابراز همدردی می‌کنم.

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای اعزام تیم‌های امدادی و درمانی جهت کمک به زلزله‌زدگان و عملیات بشردوستانه اعلام می‌کند.
برای شما و همکارانتان در انجام فعالیت‌های بشردوستانه‌تان آرزوی موفقیت دارم.

کد مطلب 5905779

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