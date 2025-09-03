به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمعیت هلال‌احمر در پی وقوع رانش زمین در مناطقی از سودان، با ارسالی پیامی‌به رئیس جمعیت هلال‌احمر سودان، ابراز همدری کرد.

در متن پیام پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر، آمده است:

جناب آقای صالح عبدالمجید الدوما

رئیس جمعیت هلال‌احمر سودان

جناب آقای رئیس

جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران مراتب احترام خود را به جنابعالی، کارکنان و داوطلبان محترم جمعیت هلال‌احمر سودان ابلاغ می‌نماید.

با اندوه فراوان، از وقوع رانش گسترده زمین در منطقه کوهستانی جبل‌مره در ایالت دارفور واقع در غرب سودان مطلع شدیم؛ حادثه‌ای که در پی بارش‌های شدید رخ داده و متأسفانه منجر به جان‌باختن شمار زیادی از شهروندان آن کشور شده و به شکلی دلخراش، تمام روستای تارسین را به طور کامل زیر توده‌های گل و سنگ مدفون کرده است.

جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی صمیمانه با جنابعالی و جمعیت هلال‌احمر سودان، مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های داغدار و آسیب‌دیدگان این فاجعه غم‌انگیز اعلام می‌دارد.

در این لحظات دشوار، ما در کنار شما ایستاده‌ایم و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری بشردوستانه، از جمله اعزام تیم‌های امدادی و درمانی در صورت نیاز، اعلام می‌نمائیم.

با آرزوی سلامتی، توفیق و پایداری برای جنابعالی و تمامی همکاران جمعیت هلال‌احمر سودان در مسیر انجام خدمات ارزشمند بشردوستانه.

پیرحسین کولیوند

رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران