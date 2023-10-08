به گزارش خبرگزاری مهر، خانواده شهدای ترور کشور در پی حادثه تروریستی در شهر حمص سوریه که منجر به شهادت دهها تن از مردم بی گناه این کشور شد بیانیهای صادر کرد.
مشروح متن اینبیانیه به اینترتیب است:
خبر حمله تروریستی به مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده افسری سوریه در شهر تاریخی حمص که منجر به شهادت دهها تن از آنان و جمعی از خانوادههایشان از جمله زنان و کودکان بی گناه شد مایه تأثر شدید گردید. کشور سوریه که همواره از کانونهای تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی منطقه بوده است برای بیش از یک دهه جولانگاه گروههای تروریستی فراملیتی و حامیان منطقهای و فرامنطقه ای آنها به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است که با طمع ورزی، کینه توزی و جنگ افروزی، منجر به تخریب و غارت این کشور و از بین رفتن جانهای بسیاری از مردم بی گناه آن شدند.
حال که با ایستادگی مردم و دولت سوریه و پشتیبانیهای کشورها و گروههای مقاومت، بخشهای عمدهای از خاک سوریه به دامان این کشور بازگشته و شرایط امنیتی متفاوتتری نسبت به گذشته به وجود آمده، تروریستهای جنایتکار با ارتکاب فاجعهای خونین و دردآور، تلاش دارند تا شکست خود و پشتیبانان شناخته شده خود را با به خاک و خون کشیدن مردم بی گناه جبران کنند. مردم ایران نیز همواره در طول چهار دهه اخیر از قربانیان بزرگ تروریسم در دنیا بوده اند.
اما با ایستادگی و یکپارچگی خود، توانستند بر حضور این گروههای تروریستی در داخل خاک خود غلبه کنند و آنها را به خارج از خاکشان فراری دهند. هرچند که این گروهها همچنان در غرب مورد پشتیبانی برخی کشورها هستند اما در نهایت ملت ایران با صبر خود پیروز نهایی خواهد بود زیرا تروریسم در هرجای جهان که باشد محکوم به شکست است. بنیاد هابیلیان به عنوان نماینده خانواده شهدای ترور ایران، ضمن همدردی با ملت دوست، برادر و مقاوم سوریه، تسلیت خود را به خانواده گرامی شهدا اعلام و از خداوند متعال شفای مجروحان این حادثه را مسئلت میکند.
ایستادگی و مقاومت و وحدت و یکپارچگی ملت کلیدواژه اصلی برای اخراج متجاوزان و تروریستها از خاک سوریه است. کما اینکه معتقدیم اکنون که ناکامی جنگ طلبان در رسیدن به اهداف زیاده خواهانه خود در منطقه و سوریه اثبات شده است ضرورت دارد تا نهادهای بین المللی به کمک سوریه بشتابند تا با کمک مردم این کشور، صلح و ثبات بار دیگر در سراسر این کشور گسترش یابد و تروریسم و گروههای افراط گرا برای همیشه خاک سوریه را ترک کنند.
بنیاد هابیلیان (خانواده شهدای ترور کشور)
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