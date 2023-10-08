به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، در بحبوحه عملیات بزرگ، غافلگیرانه و غرورآفرین «طوفان الاقصی» از سوی مقاومت فلسطین علیه رژیم صهیونیستی که از دیروز شنبه آغاز شد، «انور ابراهیم» (Anwar Ibrahim) نخست وزیر مالزی امروز یکشنبه در سخنانی از اعلام همبستگی کشورش با فلسطینیان مظلوم خبر داد.

بر اساس اعلام این رسانه، نخست وزیر مالزی در این خصوص گفت: جامعه بین المللی به اقدامات یکجانبه در خصوص انواع ظلم و ستم علیه مردم فلسطین ادامه می‌دهد. مصادره زمین و اموال متعلق به مردم فلسطین توسط صهیونیست‌ها بی امان انجام می‌شود. در نتیجه این بی عدالتی، صدها فرد بی گناه قربانی شده اند.

«انور ابراهیم» در این باره ادامه داد: مالزی همچنان با مبارزات مردم فلسطین ابراز همبستگی می‌کند.

از سوی دیگر، وزارت امور خارجه مالزی در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد که کوالالامپور از تلفات انسانی زیاد بر اثر درگیری ها در نوار غزه و اطراف آن نگران است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه مالزی در این خصوص آمده است: در این برهه حساس، تلفات، رنج و ویرانی بیشتر باید متوقف شود و طرف‌های درگیر باید خویشتنداری و تنش زدایی کنند.

کوالالامپور از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا «فوراً نشستی اضطراری تشکیل دهد تا از همه طرف‌ها بخواهد خشونت را متوقف کنند و همچنین از جان غیرنظامیان بی گناه محافظت شود.