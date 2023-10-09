به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، بیمارستانها برای درمان افراد ساخته شده اند، اما بیشتر اوقات بیماران پس از بستری دچار عفونتهای جدیدی میشوند که احتمالاً خطرناک است و به دشواری درمان میشود.
اکنون یک واکسن آزمایشی جدید ابداع شده که در بدو ورود فرد به بیمارستان میتواند با فعال سازی شاخهای از سیستم ایمنی بدن از ابتلای وی به طیفی از باکتریها و قارچهای مقاوم نسبت به دارو جلوگیری کند.
با وجود تعداد زیادی بیمار در یک مکان، جای تعجبی ندارد که بیمارستان به محلی برای تجمیع عفونت تبدیل شده است. باکتریها به طور مداوم در معرض آنتی بیوتیک قرار دارند و بسیاری از آنها نسبت به داروهای مذکور مقاوم میشوند. این باکتریها ممکن است از دست پزشکان یا تجهیزات پزشکی به بیماران تازه منتقل شوند.
عفونتهای مذکور ممکن است مرگبار باشند به خصوص برای بیمارانی که در بخش مراقبتهای ویژه با سیستم ایمنی ضعیف قرار دارند.
محققان دانشگاه جنوب کالیفرنیا برای جلوگیری از این نوع عفونت، یک واکسن نوین ابداع کرده اند که با تزریق به بیمار در بدو ورود به بیمارستان از ابتلای وی به طیف وسیعی از عفونتها جلوگیری میکند.
بیشتر واکسنها با تحریک سیستم ایمنی انطباق پذیر برای تولید آنتی بادیهایی کار میکنند که یک پاتوژن خاص را هدف میگیرد اما واکسن نوین به شیوهای متفاوت عمل و به جای ارتقای تولید سلولهای ایمنی «ماکروفاژ»، سیستم ایمنی ذاتی را فعال میکند. به طور دقیقتر سیستم ایمنی ذاتی در تمام بافتهای بدن وجود دارند و مهاجمان خارجی مانند باکتری و قارچ را ردیابی میکنند و از بین میبرند. به این ترتیب واکسن به جای یک هدف، طیف وسیعتری از عوامل بیماری زا را از بین میبرد.
برایان لونا مؤلف تحقیق در این باره میگوید: میتوان واکسنهای چندگانه را به طور همزمان برای محافظت از طیف وسیعی از میکروبهای مقاوم به آنتی بیوتیک به کار برد که در نتیجه عفونتهای بیمارستانی به وجود می آیند.
این واکسن روی موشها در ۲ آزمایشگاه مستقل آزمایش شد و سطح میکروفاژ ها در جریان خون حیوان به شدت افزایش یافت. این روند آنها را در مقابل عفونتهای خونی و ریهای ناشی از چند شاخه باکتری مقاوم به آنتی بیوتیک مانند MRSA، ای کولای و غیره محافظت کرد.
یک دوز از این واکسن ۲۴ ساعت پس از تزریق فعال میشود و تا ۲۸ روز در بدن کارآمد است. پس از این مدت دوز دوم باید تزریق شود تا کارآمدی آن دوباره تقویت شود. واکسن مذکور از ۳ ماده هیدروکسید آلومینیوم، مونوفسفوریل لیپید A ( که قبلاً FDA آن را برای استفاده در واکسنهای انسانی تأیید کرده) همراه بخشی از یک قارچ پوستی معمولی ساخته میشود.
به گفته پزشکان این واکسن میتواند از مرگ و بیماریهای ناشی از ابتلاء به عفونتهای بیمارستانی جلوگیری کند و از سوی دیگر گسترش مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک را بیشتر کند زیرا داروهای کمتری به کار میرود.
مرحله بعدی توسعه این واکسن آزمایش بالینی است.
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