درمان سرطان با هوش نانویی!

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کنسرواکس (CancerVAX) قصد دارد فناوری نانوذراتی را که توسط تیم دانشگاه کالیفرنیا ایجاد شده است، برای سلولهای T استفاده کند. این فناوری نانوذرات، از فناوری نانوذرات لیپیدی و RNAمسنجر (mRNA) که برای توسعه واکسنهای ضدکرونا استفاده میشود، الهام گرفته شده است.
روشهای درمانی متعارف CAR-T به ویرایش ژن انجام شده در آزمایشگاه متکی هستند تا سلولهای T آلوژنیک را تغییر دهند تا بیان پروتئین CAR را در بیمار القا کنند. این سلول درمانی CAR-T از نانوذرات هوشمند تزریقی استفاده میکند، که میتواند با اطلاعات ژنتیکی برای هدف قرار دادن سلولهای سرطانی خاص بارگیری شود. این نانوذرات به سلولهای T بیمار متصل میشوند و آنها را مجدداً برنامهریزی میکنند تا سلولهای سرطانی خاصی را هدف قرار دهند.
کنسرواکس گزارش داده است که آزمایشهای اولیه نشان میدهد که این فناوری نانوذرات با سلول درمانی CAR-T سازگار است. در اواسط سال ۲۰۲۲، کنسرواکس برای ایجاد واکسن جهانی سرطان (UCV) وارد همکاری مشترک با دانشگاه کالیفرنیا شد. این واکسن میتواند سلولهای سرطانی را دقیقاً تشخیص داده، علامتگذاری کند و از بین ببرد، در حالی که سلولهای سالم دست نخورده باقی میمانند.
دو سال قبل، این شرکت برای تحقیق و توسعه یک توافقنامه تحقیقاتی حمایت مالی با دانشگاه کالیفرنیا لسآنجلس منعقد کرد. هدف از این برنامه، تحقیق، توسعه و دستیابی به موفقیت در زمینه ایمنی درمانی در درمان سارکوم اوینگ بود. سارکوم اوینگ یک نوع سرطان استخوان است که در آن بافت استخوان کاملا نرم میشود. این بیماری در درجه اول کودکان و نوجوانان را درگیر میکند و در حال حاضر هیچ درمان تایید شده FDA برای جلوگیری از عود این بیماری وجود ندارد.
رایان دیویس، مدیرعامل کنسرواکس گفت: «در حال حاضر شش روش درمانی CAR-T با تأیید FDA وجود دارد و همه آنها حدود ۵۰۰۰۰۰ دلار برای هر دوز هزینه دارند. هزینه بسیار کم واکسن کرونا، ما را به این باور سوق میدهد که این کاهش هزینه برای CAR-T Cell نیز امکانپذیر است.»
نظر شما