تحلیل ابعاد عملیات طوفان الاقصی/ این عملیات گسترده و مستمر است

شهریار حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره عملیات طوفان الاقصی، اظهار داشت: مردم فلسطین سال هاست با رژیم صهیونیستی درگیر هستند و تجارب زیادی در نحوه مقابله و مبارزه با رژیم صهیونیستی دارند. بالاخره این تجارب تجمیع شد و در یک عملیات غافلگیرانه و ترکیبی تحت عنوان طوفان الاقصی خودش را نشان داد.

وی بیان کرد: در عملیات طوفان الاقصی کار اطلاعاتی بسیار قوی صورت گرفت و از سوی دیگر در این عملیات اقدامات حفاظتی خوبی انجام شد و از تکنولوژی سایبر استفاده شد. به عبارت دقیق‌تر می‌توان گفت در عملیات طوفان الاقصی ترکیبی از اقدامات اطلاعاتی، حفاظتی، سایبری و عملیاتی مورد توجه قرار گرفت و باعث شد که این عملیات خارق‌العاده علیه رژیم صهیونیستی انجام شود.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین پیش از آغاز این عملیات، نقاط صهیونیست نشین و حضور نیروهای صهیونیستی در مناطق شناسایی شده بود، موشک‌ها در نقاط مختلف استقرار داشت و همزمان چندین موشک شلیک شد و ضربات مهلکی به رژیم صهیونیستی وارد شد.

حیدری ادامه داد: تفاوت عملیات طوفان الاقصی با دیگر عملیات‌های نیروهای مقاومت و فلسطینی مقابل رژیم صهیونیستی در این است که عملیات قبلی استشهادی، موردی، درگیری یا از طریق پرتاب چندین موشک بود اما این بار عملیات طوفان الاقصی ترکیبی از همه این موارد بود و تلفات سنگینی از رژیم صهیونیستی گرفت. البته نه تنها تعداد زیادی از صهیونیست‌ها کشته شدند، بلکه تعداد مجروحان و اسرای رژیم صهیونیستی هم قابل توجه است. همچنین زیرساخت‌های اقتصادی و نظامی رژیم صهیونیستی هدف موشک‌های جریان مقاومت قرار گرفت.

نماینده مردم قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قطعاً دامنه این عملیات گسترده و مستمر است، گفت: از آنجایی که جریان‌های مختلفی در سرزمین‌های اشغالی تحت عنوان جریان مقاومت با رژیم صهیونیستی درگیر هستند، دامنه این عملیات گسترده خواهد بود و استمرار دارد.

حیدری با اشاره به اینکه مقامات رژیم صهیونیستی اعتراف کردند که طی این عملیات غافلگیر شدند و این اعتراف رژیم صهیونیستی یک برگ برنده برای جریان مقاومت است، تصریح کرد: نیروهای مقاومت نشان دادند که انگیزه مقابله با صهیونیست‌ها هر روز بیشتر می‌شود و قطعاً هدف گذاری نهایی جریان مقاومت، نابودی کامل رژیم صهیونیستی است. عملیات طوفان الاقصی آغاز کار بود و قطعاً ادامه دار خواهد بود تا شاهد ریشه کن شدن رژیم منحوس صهیونیستی باشیم.