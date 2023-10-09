در صورت ورود اشغالگران به غزه حزب الله به اراضی اشغالی حمله میکند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «صباح العکیلی» تحلیلگر سیاسی عراقی تاکید کرد: چنانچه اشغالگران صهیونیست وارد نوار غزه شوند حزب الله از سمت لبنان به اراضی اشغالی حمله می‌کند و ممکن است خود را به الجلیل برساند.

وی در ادامه افزود: پیش از این حزب الله لبنان نسبت به این مسأله هشدار داده بود.

العکیلی تصریح کرد: ممکن است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از تصمیم خود مبنی بر اعلان جنگ علیه غزه عقب نشینی کند چرا که یک اجماع واحد در داخل کابینه در این زمینه وجود ندارد.

وی اضافه کرد: ما شاهد شکاف‌های داخلی در رژیم صهیونیستی هستیم. اعلان جنگ علیه مقاومت فلسطین در غزه باعث می‌شود منطقه شعله ور شده و دیگر گروه‌های مقاومت در لبنان، یمن، سوریه، عراق و ایران برای مداخله علیه اشغالگران صهیونیست وارد عمل شوند.

العکیلی تاکید کرد: نتانیاهو به خوبی می‌داند که آن جریانی که در غزه مبارزه می‌کند تنها گروه‌های مقاومت اسلامی نیستند بلکه تمام محور مقاومت امروزه در یک سنگر حضور دارند؛ آمریکا نیز به دنبال ماجراجویی و مداخله نیست چرا که چنین مداخله‌ای می‌تواند شعله‌های یک جنگ بزرگ را روشن کند.

وی اضافه کرد: پیش بینی می‌شود مصر به عنوان میانجی گر وارد عمل شده و برای تحقق آتش بس در چارچوب شروط نیروهای مقاومت اقدام کند.

روز گذشته مقاومت اسلامی لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ‎ ‎اللَّهَ‎ ‎عَلَیٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ.

در مسیر آزادسازی مابقی اراضی اشغال شده لبنان و در حمایت از مقاومت پیروزمند فلسطین و ملت مجاهد و صبور فلسطین، نیروهای وابسته به گروه شهید حاج عماد مغنیه در مقاومت اسلامی لبنان صبح روز یکشنبه سه موضع متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی در مزارع اشغالی شبعا واقع در لبنان را هدف قرار دادند.

این مواضع عبارتند از منطقه الرادار، زبدین و رویسات العلم. حملات صورت گرفته با استفاده از تعداد زیادی خمپاره و موشک‌های نقطه زن صورت گرفت و مستقیماً به اهداف مورد نظر اصابت کرد».

از سوی دیگر روز گذشته شبکه الجزیره از هدف قرار گرفتن یکی از چادرهای نصب شده حزب الله لبنان در مزارع اشغالی شبعا خبر داد. این در حالیست که نیروهای حزب الله لبنان این چادر را مجدداً در همان روز برپا کردند.