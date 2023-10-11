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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۸:۵۲

رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت خبر داد؛

برنامه معاونت علمی برای تولید انبوه دانش بنیان‌ها

برنامه معاونت علمی برای تولید انبوه دانش بنیان‌ها

رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی با اشاره به اینکه آیین نامه ایجاد مراکز نمونه سازی سریع و هم آفرینی ابلاغ شده، گفت: این مراکز ٢ گلوگاه رسیدن دانش بنیان‌ها برای تولید انبوه هستند.

شقایق حق جوی جوانمرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با یک توضیح مقدماتی برنامه معاونت را برای ایجاد زیرساخت‌های لازم در راستای تولید انبوه دانش بنیان تشریح کرد و گفت: توسعه و تولید محصول دانش بنیان در سطوح آمادگی مختلف فناوری اتفاق می‌افتد چیزی که به آن TRL گفته می‌شود؛ در TRL یک تا چهار مفهوم علمی توسعه محصول شکل می‌گیرد و بعد از آن نمونه سازی اولیه انجام می‌شود. یعنی شما باید ببینید براساس مجموعه دستاوردهای علمی آن نمونه محصول دانش بنیانی که می‌خواهد ساخته شود نمونه اولیه چطور است و در ادامه اصلاحات اولیه براساس نیاز مشتری و کاربری بر روی محصول انجام شود.

رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری افزود: بعد از این مرحله در تی آر ال ۵ و ۶، در دنیا مراکزی تحت عنوان مراکز نمونه سازی سریع این سرویس را به محققان شرکت‌های دانش بنیان می‌دهند که نمونه‌های اولیه را ارزان، آسان و سریع بسازند. چون این مجموعه تخصص‌هایی که لازم است نمونه اولیه ساخته، آزمایش، استاندارد و اصلاح شود را در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: شرکت‌های دانش بنیان نوپا یا دانشگاهیان و دانشجویان دکتری که می‌خواهند به طور مثال نتیجه پایان نامه خود را تبدیل به یک محصول کنند نیاز به خدمت مراکز نمونه سازی سریع دارند.

حق جوی خاطرنشان کرد: بعد از اتمام نمونه سازی سریع و زمانی که نمونه نهایی به دست آمد ما نیاز به تولید نیمه صنعتی داریم برای اینکه تست بازار را انجام دهیم و در ادامه به اقتصادی کردن محصول بپردازیم؛ در این بخش نیز یک سری مراکزی در دنیا هستند که به این فرایند کمک می‌کنند و ما سعی کردیم نمونه آن را در کشور ایجاد کنیم که به آن، مراکز هم آفرینی می‌گوئیم.

این مقام مسئول معاونت علمی درباره مراکز هم آفرینی توضیح داد و گفت: اینها مراکزی هستند که نمونه نهایی را مقیاس‌پذیر می‌کنند در حدی که افراد آنالیز اولیه بازار را انجام دهند و از دره مرگ عبور کنند.

وی افزود: این مراکز سرویس ارزان می‌دهند و افراد می‌توانند از زیرساخت‌های معطل بقیه کارخانه‌ها استفاده و محصول را تولید کنند.

وی در ادامه اعلام کرد که به تازگی آئین نامه هر دو مراکز نمونه سازی سریع و هم هم آفرینی نوشته و ابلاغ شده در تلاش هستیم مراکزی از این دست را در دسترس شرکت‌های دانش بنیان قرار دهیم. این مراکز ٢ گلوگاه رسیدن شرکت‌های دانش بنیان برای تولید انبوه هستند.

کد مطلب 5908384
مهتاب چابوک

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