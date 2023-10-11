شقایق حق جوی جوانمرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با یک توضیح مقدماتی برنامه معاونت را برای ایجاد زیرساخت‌های لازم در راستای تولید انبوه دانش بنیان تشریح کرد و گفت: توسعه و تولید محصول دانش بنیان در سطوح آمادگی مختلف فناوری اتفاق می‌افتد چیزی که به آن TRL گفته می‌شود؛ در TRL یک تا چهار مفهوم علمی توسعه محصول شکل می‌گیرد و بعد از آن نمونه سازی اولیه انجام می‌شود. یعنی شما باید ببینید براساس مجموعه دستاوردهای علمی آن نمونه محصول دانش بنیانی که می‌خواهد ساخته شود نمونه اولیه چطور است و در ادامه اصلاحات اولیه براساس نیاز مشتری و کاربری بر روی محصول انجام شود.

رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری افزود: بعد از این مرحله در تی آر ال ۵ و ۶، در دنیا مراکزی تحت عنوان مراکز نمونه سازی سریع این سرویس را به محققان شرکت‌های دانش بنیان می‌دهند که نمونه‌های اولیه را ارزان، آسان و سریع بسازند. چون این مجموعه تخصص‌هایی که لازم است نمونه اولیه ساخته، آزمایش، استاندارد و اصلاح شود را در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: شرکت‌های دانش بنیان نوپا یا دانشگاهیان و دانشجویان دکتری که می‌خواهند به طور مثال نتیجه پایان نامه خود را تبدیل به یک محصول کنند نیاز به خدمت مراکز نمونه سازی سریع دارند.

حق جوی خاطرنشان کرد: بعد از اتمام نمونه سازی سریع و زمانی که نمونه نهایی به دست آمد ما نیاز به تولید نیمه صنعتی داریم برای اینکه تست بازار را انجام دهیم و در ادامه به اقتصادی کردن محصول بپردازیم؛ در این بخش نیز یک سری مراکزی در دنیا هستند که به این فرایند کمک می‌کنند و ما سعی کردیم نمونه آن را در کشور ایجاد کنیم که به آن، مراکز هم آفرینی می‌گوئیم.

این مقام مسئول معاونت علمی درباره مراکز هم آفرینی توضیح داد و گفت: اینها مراکزی هستند که نمونه نهایی را مقیاس‌پذیر می‌کنند در حدی که افراد آنالیز اولیه بازار را انجام دهند و از دره مرگ عبور کنند.

وی افزود: این مراکز سرویس ارزان می‌دهند و افراد می‌توانند از زیرساخت‌های معطل بقیه کارخانه‌ها استفاده و محصول را تولید کنند.

وی در ادامه اعلام کرد که به تازگی آئین نامه هر دو مراکز نمونه سازی سریع و هم هم آفرینی نوشته و ابلاغ شده در تلاش هستیم مراکزی از این دست را در دسترس شرکت‌های دانش بنیان قرار دهیم. این مراکز ٢ گلوگاه رسیدن شرکت‌های دانش بنیان برای تولید انبوه هستند.