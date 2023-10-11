به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بمباران مستمر رژیم صهیونیستی در چندین منطقه در نوار غزه همچنان ادامه دارد.

شرکت ماهواره‌ای مکسار تصاویری از اثرات بمباران اسرائیل در نوار غزه منتشر کرد که براساس آن نقاط بسیاری از نوار غزه را تخریب شده و تلی از آوار نشان می‌دهد.

براساس گزارش‌ها، عمده بمباران‌ها اکنون در مناطق غربی شمال نوار غزه جریان دارد.

ان. بی. سی در گزارشی به نقل از مقامات آمریکایی گفته است که بایدن در یک تماس تلفنی از نتانیاهو خواسته تا تلفات غیرنظامیان در غزه را کاهش دهد.

با این حال، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی نزدیکی مقر هلال احمر در شهر جبلیه در شمال نوار غزه را هم هدف قرار دادند.

ارتش رژیم اسرائیل نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که به حملات گسترده خود در نوار غزه ادامه می‌دهیم.

ارتش اسرائیل در این بیانیه گفته است که برای سومین بار در روز به بیش از ۴۵۰ هدف در محله الفرقان حمله کردیم.

همزمان، راهپیمایی‌های دسته جمعی در بسیاری از شهرها، روستاها، روستاها و اردوگاه‌های کرانه باختری در حمایت از نوار غزه انجام شده است. در این ارتباط گفته دشده که ده‌ها هزار نفر در راهپیمایی‌های گسترده در رام الله، جنین، قلقیلیه، طولکرم، الخلیل، طوبس، نابلس، اریحا، قلندیه و شعافات در حمایت از غزه شرکت کردند.

آمار شهدای کودک و زنان شهید نیز در فلسطین مدام در حال افزایش است.

براساس گزارش‎‌ها، تا کنون شهادت ۲۶۰ کودک و ۲۳۰ زن طی چهار روز اخیر به ثبت رسیده است و این آمار فاجعه بار ماهیت اهداف رژیم صهیونیستی را روشن می‌سازد.

از سوی دیگر فیلمی منتشر شده که در آن مادری که فرزندش در بمباران صهیونیست‌ها شهید شده است، سراسیمه و گریان سراغش را می‌گیرد و می‌گوید در آغوشش گرسنه جان داده است.

همچنین اشغالگران جنایتکار یک محله را کاملاً بر سر ساکنانش ویران و از بمب فسفری سفید هم استفاده کردند.

در ساعات بامدادی روز چهارشنبه، خبرنگار المیادین در غزه گزارش می‌دهد که آژیر خطر در شهرک‌های غزه به صدا درآمده و اوضاع بار دیگر ملتهب شده است.

گفته شده است که آثار تاریخی بسیاری از محله‌های غزه پس از یکسان شدن با خاک در نتیجه حملات مداوم اسرائیل از میان رفته است.

خبرنگار المیادین در غزه اعلام کرد که هواپیماهای جنگی اشغالگران یک پایگاه مقاومت در غرب شهر خان یونس را هدف قرار دادن

براساس گزارش‌ها، خانه پدر فرمانده القسام، محمد الضیف نیز هدف قرار گرفت و برادرش به شهادت رسید و هنوز اعضای خانواده او زیر آوار هستند.

هلال احمر فلسطین نیز اعلام کرد که یک جوان فلسطینی بر اثر اصابت گلوله نیروهای اشغالگر در ایست بازرسی حوره در شمال کرانه باختری زخمی شد.

همزمان وزارت بهداشت غزه اعلام کرد شمار شهدای غزه به ۹۰۰ نفر رسیده است.

طبق اعلام این وزارتخانه، ۴۶۰۰ نفر نیز بر اثر حملات کور رژیم صهیونیستی زخمی شده‌اند.

در چهارمین روز از نبرد طوفان الاقصی، جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین با بمباران مناطق مختلف نوار غزه همچنان ادامه دارد. این در حالیست که تحلیلگران صهیونیست نسبت به احتمال طولانی شدن جنگ علیه نوار غزه و وقوع یک جنگ چندجانبه هشدار داده‌اند.