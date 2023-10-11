به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی صفری سه‌شنبه‌شب در نشست با نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و نهاد ریاست جمهوری در شهرستان گناوه اظهار داشت: شهرستان گناوه با تقدیم ۲۳۰ شهید و بیش از ۷ هزار رزمنده، ۷۵ آزاده، دارای سابقه‌ای انقلابی در نظام اسلامی است.

وی افزود: مردم این شهرستان، مردمی سخت کوش، مؤمن، ولایتمدار، انقلابی و معتقد به نظام اسلامی و روحانیت هستند که حضور این مردم انقلابی امنیت آور است و با وجود این مردم شهرستان هیچ گونه مشکل امنیتی ندارد و همه از نقاط هویت این شهرستان محسوب می‌شود.

فرماندار گناوه ادامه داد: مردم این شهرستان در دوران دفاع مقدس در اعزام نیروها و هم در ارسال مهمات و پشتیبانی نقش مؤثری ایفا کردند و با همین لنج‌ها و شناورها برای حمل کالاهای مورد نیاز جبهه‌ها اقدام می‌کردند.

لزوم حمایت از ساحل‌نشینان

وی گفت: ارتزاق مردم این منطقه از طریق دریا و دریانوردی است و وجود شناورها موجب اشتغال شده که تعداد زیادی از مردم به طور مستقیم و غیر مستقیم از این طریق ارتزاق می‌کنند.

صفری گفت: بیش از ۷۰۰ شناور در این شهرستان فعال است که در هر سفر دریایی شناورها هفت نفر را با خود همراه دارند که خانواده‌های آنها از این طریق ارتزاق می‌کنند و این نقطه قوتی برای کشور است.

وی با اشاره به سختی‌های سفر دریایی افزود: سفر رفتن به دریا کار سخت و طاقت فرسایی است و آسان نیست و این شغلی پرمخاطره است و همه ما باید برای آسان شدن معیشت مردم کمک کنیم.

فرماندار گناوه بیان کرد: اگر چه در طول انقلاب شکوهمند اسلامی به خصوص دولت سیزدهم اقدام‌های ارزشمندی در این منطقه انجام شده است اما زیرساخت‌های مناسبی برای اشتغال وجود ندارد و حتی شرکت‌های نفتی که در این منطقه مستقر هستند، مدیریت آن در شهرهای دیگر مستقر است.

وی گفت: شهرستان گناوه دارای چند وجهه ممتاز در انقلابی بودن، امنیت آور، وفادار بودن به نظام، ایجاد اشتغال و مردمی قانع است که این وضعیت به خودی خود برای منطقه ایجاد امنیت کرده است.

وی گفت: مردم شایسته بهترین خدمات هستند و ما مسئولان وظیفه داریم با تمام توان برای خدمت به آنها تلاش کنیم.