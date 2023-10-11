سامانه کم فشار بارشی وارد استان سمنان شد/ صدور هشدار نارنجی

به گزارش خبرنگار مهر، نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که سامانه کم فشار بارشی از امروز چهارشنبه وارد استان سمنان شده و نقاط مختلف این استان را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد کاهش دمای هوا یکی از مهمترین تأثیرات این سامانه کم فشار خواهد بود.

آنطور که هواشناسی اعلام کرده کاهش دما بین پنج الی هشت درجه سانتیگراد خواهد بود و اغلب در نقاط شمالی استان سمنان رخ می‌دهد اما از دیگر آثار این سامانه کم فشار باید به بارش رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید و کاهش دید هم اشاره کرد.

احتمال خسارات به کشاورزان

نگاهی به نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که سامانه کم فشار بارشی از سمت غرب وارد استان سمنان شده و تا روز شنبه نیز در استان استقرار خواهد داشت و کم کم از مناطق شرقی خارج می‌شود امروز همچنین آسمان مرکز استان سمنان نیمه ابری است و کم کم بر میزان ابرها افزوده می‌شود.

هواشناسی استان سمنان همچنین در پی ورود سامانه کم فشار بارشی، هشدار نارنجی را صادر کرده است هشداری که بیش از هر قشر دیگری کشاورزان و رانندگان وسایل نقلیه را خطاب قرار می‌دهد زیرا وزش باد، رگبار، لغزندگی راه‌ها، کاهش دمای هوا، کاهش دید و احتمال سرما زدگی و بارش برف در ارتفاعات بیش از همه این گروه‌ها را مورد تأثیر قرار می‌دهد.

در هشدار هواشناسی آمده که احتمال دارد محصولات کشاورزان به خصوص در نیمه شمالی و ارتفاعات استان سمنان در پی ورود این سامانه کم فشار بارشی، دچار خسارت‌های سرمازدگی شود. از سوی دیگر سازمان هواشناسی نسبت به کاهش شدید دمای هوا هشدار داده است.

بارش در سمنان

امروز آسمان مرکز استان ابری است و احتمال بارش باران امروز و فردا وجود دارد همچنین کاهش دید و افزایش ابر در کنار کاهش دما، پیش بینی هواشناسی برای سمنان است. کم کم بر میزان ابرها در مرکز استان افزوده نیز خواهد شد. بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان از ۳۱ و ۱۷ درجه بالای صفر یکباره به ۲۱ و ۱۱ درجه بالای صفر کاهش خواهد یافت.

آسمان دامغان فعلاً صاف است اما کم کم شاهد ورود ابرها به این شهرستان خواهیم بود. سامانه بارشی همچنین به مرور در این شهرستان مستقر خواهد شد و کم کم باید آماده بارش باران و حتی در ارتفاعات برف باشیم. کاهش دما تا هشت درجه دیگر پدیده جوی قابل ذکر در دیار صد دروازه است.

در شاهرود نیز فعلاً آسمان صاف است اما کم کم ابرها در این شهرستان نیز ورود خواهند کرد و شاهد بروز پدیده بارش خواهیم بود این سامانه کم فشار بارشی همچنین سبب کاهش دمای هوا نیز می‌شود و طی روزهای آتی باید منتظر وزش باد شدید هم بود.

کاهش دمای هوای گرمسار

بیشینه و کمینه دمای هوای میامی ۳۱ و ۱۴ درجه بالای صفر اعلام شده و هوا ابری است این شهرستان نیز میزبان سامانه کم فشار بارشی تا روز شنبه خواهد بود. در غرب استان سمنان نیز وضعیت تقریباً مشابه است آسمان گرمسار و آرادان و ایوان کی و همچنین سرخه ابری و نیمه ابری است و شاهد بارش باران در این نواحی نیز خواهیم بود و همچنین دمای هوا کاهش خواهد داشت اما شدت فعل و انفعال سامانه بارشی با دیگر مناطق شباهت ندارد.

ورود سامانه کم فشار بارشی از امروز به گرمسار سبب خنک‌تر شدن دمای هوا می‌شود تا جایی که بیشینه دمای هوای گرمسار از ۳۲ درجه طی چهار روز به ۲۰ درجه بالای صفر می‌رسد در نتیجه گرمساری‌ها باید منتظر روزهای سرد پیش رو به خصوص از جمعه و شنبه باشند.

کاهش دمای هوا در روزهای هفته آتی نیز در منطقه گرمسار و آرادان تداوم خواهد داشت. در نهایت باید گفت استان سمنان با سامانه کم فشار بارشی جدید روبرو است که بارش، رگبار، رعد و برق، کاهش دید، احتمال سرمازدگی، وزش باد، کاهش دمای هوا تا هشت درجه و… در زمره تأثیرات آن خواهد بود سامانه‌ای که تا شنبه نیز در استان باقی خواهد ماند.