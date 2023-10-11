همه مسلمانان باید در برابر جنایات رژیم صهیونیستی بایستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق عاشوری صبح چهارشنبه در نشست قرارگاه فرهنگی بخش سیراف اظهار داشت: حملات فلسطینیان در عمق سرزمینهای اشغالی هیمنه پوشالی رژیم غاصب صهیونیستی را به همگان نشان داد.
وی اضافه کرد: صهیونیستها گور خود را با دست خود کنده اند؛ امروز تمامی مسلمانان باید در برابر جنایات رژیم صهیونیستی بایستند و از مظلوم دفاع کنند.
امام جمعه سیراف بیان کرد: با جنایاتی که اسرائیل غاصب انجام داده است در دنیا هیچ حامی نخواهند داشت و به امید خدا، پیروزی از آن فلسطین است.
وی افزود: حملات ددمنشانه صهیونیستهای جنایتکار به مردم بی پناه غزه را محکوم میکنیم و به ارواح طیبه شهدای مقاومت به خصوص شهید حاج قاسم سلیمانی درود میفرستیم.
عاشوری خاطرنشان کرد: این هفته بعد از نماز جمعه در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت جنایات رژیم خبیث صهیونیستی از مسجد جامع امام علی بن ابیطالب علیه السلام (مصلای نمازجمعه بخش سیراف) تا شهدای گمنام راهپیمایی برگزار میشود.
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