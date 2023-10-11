به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در غزه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروگاه تولید برق غزه تا ساعاتی دیگر به طور کامل از کار خواهد افتاد.

در این بیانیه آمده است که نوار غزه در معرض وقوع یک فاجعه انسانی بزرگ قرار دارد.

در صورت از کار افتادن نیروگاه تولید برق غزه، این باریکه کاملا در تاریکی فرو خواهد رفت و امدادرسانی به مجروحان و ارائه خدمات اساسی به ساکنان این منطقه مختل خواهد شد.

دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در غزه تاکید کرد که جان بیش از دو میلیون نفر در نوار غزه در خطر است و ما خواستار تحرک فوری جامعه جهانی و نهادهای بشردوست برای توقف جنایت و قتل عام فلسطینیان در غزه هستیم.

در همین رابطه، ظافر ملحم رئیس شرکت برق غزه اعلام کرد که تنها ۳۰۰ هزار لیتر سوخت در نیروگاه تولید برق غزه باقی مانده که صرفا برای ۱۰ الی ۱۲ ساعت فعالیت این نیروگاه کفایت می‌کند.