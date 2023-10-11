به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، در جدیدترین دور تجاوزات رژیم صهیونیستی، طی حمله جنگنده‌های این رژیم به غرب خان یونس و بمباران ساختمانی مسکونی در این منطقه، دو فلسطینی از جمله یک کودک شهید شدند.

منابع عبری زبان اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی برای اولین بار از زمان جنگ لبنان در سال ۲۰۰۶، برای بمباران غزه از موشک‌های هدایت‌شونده پیشرفته استفاده کرده است.

مدیر بیمارستان شفا در غزه نیز در گفتگو با تلویزیون العربی تاکید کرد که سوخت باقی مانده در این بیمارستان نهایتا برای ۴ روز دیگر فعالیت ژنراتورهای آن کفایت می‌کند و این بیمارستان بدون برق به قبرستانی دسته‌جمعی تبدیل خواهد شد.

این در حالی است که بنابر اعلام منابع فلسطینی، سوخت تنها نیروگاه برق غزه نیز در حال اتمام است و این مساله وضعیت امدادرسانی به مجروحان در غزه را به طور جدی در معرض خطر قرار می دهد.