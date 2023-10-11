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کد مطلب 5908598
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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۳۵

تخریب دانشگاه اسلامی غزه

تخریب دانشگاه اسلامی غزه

دانشگاه اسلامی در غرب غزه نیز هدف حمله جنگنده‌های رژیم اشغالگر قرار گرفت.

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