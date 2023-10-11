دریافت 3 MB کد مطلب 5908598 https://mehrnews.com/x33dTF ۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۳۵ کد مطلب 5908598 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۳۵ تخریب دانشگاه اسلامی غزه دانشگاه اسلامی در غرب غزه نیز هدف حمله جنگندههای رژیم اشغالگر قرار گرفت. کپی شد مطالب مرتبط لحظه انهدام نفربر زرهی صهیونیستها با موشک حزبالله هواپیمای حامل تجهیزات نظامی اهدایی آمریکا به رژیم اشغالگر نیروگاه برق غزه تا ساعاتی دیگر از کار میافتد/ هشدار درباره وضعیت مجروحان استفاده از موشکهای هدایت شونده علیه غیر نظامیان در غزه/ تصاویری از جنایات صهیونیستها همه مسلمانان باید در برابر جنایات رژیم صهیونیستی بایستند صدها نظامی فرانسوی برای جنگ علیه غزه وارد اراضی اشغالی شدند اهالی فرهنگ و هنر در اعتراض به اقدامات اسرائیل تجمع میکنند شهادت شماری از اعضای خانواده فرمانده قسام/ مساجد و دانشگاههای غزه زیر بمباران برچسبها نوار غزه فلسطین مقاومت فلسطین دانشگاه ها رژیم صهیونیستی
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